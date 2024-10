Oubliez Photoshop – Midjourney vient de lancer son éditeur d’images mis à niveau avec une nouvelle fonctionnalité géniale

Midjourney a annoncé qu’une extension de son éditeur d’images était en cours de déploiement auprès d’un groupe sélectionné d’utilisateurs. L’extension permet aux utilisateurs de modifier des images externes dans Midjourney pour la première fois, bien qu’avec une modération et des protections de confidentialité plus restrictives en place.

Cela amène l’outil de Midjourney au-delà de la simple possibilité d’éditer des images génératives d’IA et le met encore plus en concurrence aux côtés des meilleurs logiciels de retouche photo comme Photoshop ou Affinity.

Nous testons aujourd’hui deux nouvelles fonctionnalités : notre éditeur d’images pour les images téléchargées et la retexturation des images pour l’exploration des matériaux, des surfaces et de l’éclairage. Tout fonctionne avec toutes nos fonctionnalités avancées, telles que les références de style, les références de personnages et les modèles personnalisés pic.twitter.com/jl3a1ZDKNg23 octobre 2024

C’est ironique, car Adobe a été occupé à introduire de nombreux outils d’IA dans ses logiciels existants comme Photoshop ou Lightroom. En plus de la possibilité d’éditer des images externes, Midjourney permet désormais de retexturer les matériaux, les surfaces et l’éclairage au sein de l’éditeur.

Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Par exemple, vous pouvez télécharger une image d’un salon, puis demander à Midjourney d’ajouter ou de supprimer des éléments, de modifier la texture ou la couleur des murs et même d’ajuster l’éclairage pour donner l’impression que l’image a été prise de nuit.

Vous pouvez télécharger une image d’un salon, puis demander à Midjourney d’ajouter ou de supprimer des éléments, de modifier la texture ou la couleur des murs et même d’ajuster l’éclairage.

Midjourney a prévenu que les modifications d’images externes ne seront disponibles que pour les membres ayant un abonnement annuel, les membres abonnés au cours des 12 derniers mois et les membres possédant au moins 10 000 images. La fonctionnalité n’est également disponible que sur Midjourney 6.1.

« C’est très nouveau, nous voulons donc donner à la communauté, à nos modérateurs humains nos systèmes de modération d’IA de nouvelle génération et au diable nos clusters de serveurs le temps de tout gérer en douceur », a écrit la société sur sa communauté Discord et sur X.

L’expansion de Midjourney dans les images externes ne se limite pas aux images. Les utilisateurs peuvent télécharger des croquis ou des dessins manuels, puis utiliser l’IA pour les transformer en œuvres d’art à part entière.

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

Et même si les graphistes et artistes professionnels souhaitent toujours utiliser des outils établis pour des modifications plus fines, les efforts de Midjourney couvrent la plupart des bases. Nous avons déjà joué avec l’éditeur de Tom’s Guide et il est étonnamment habile à comprendre quelles régions modifier lorsque vous commencez à utiliser les invites.

(Crédit image : Milieu du voyage)

Comme nous l’avons écrit précédemment, tout nouvel ajout s’intègre parfaitement au style et à la forme de l’image existante. De plus, la nouvelle interface utilisateur est très réactive, ce qui donne l’impression que le processus global de génération d’images ressemble davantage à une application de style Photoshop.

Si vous souhaitez vous familiariser avec ce dernier outil d’IA dans sa forme antérieure, voici notre guide sur la façon d’utiliser le nouvel éditeur d’images IA de Midjourney et un guide supplémentaire sur la façon de tirer le meilleur parti de Midjourney – 5 conseils qui fonctionnent réellement. .