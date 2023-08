Oubliez Nixon et le Watergate : les États-Unis sont confrontés à la période politique la plus chaotique de leur histoire récente | Nouvelles américaines

Si vous cherchiez un moment pour vous asseoir, vous mettre à l’écoute et comprendre l’état complètement fou de la politique américaine, eh bien, les prochains jours seront parfaits.

Vous verrez un ancien président (et probablement le prochain) se rendre dans l’une des prisons les plus sinistres du pays pour être incarcéré dans son dernier acte d’accusation.

Vous assisterez au premier débat télévisé de la campagne électorale. Ceux qui veulent l’emporter Atout pour devenir le candidat républicain s’affronteront et se retrouveront probablement au plus bas alors qu’ils se disputeront l’attention.

Début du premier débat télévisé sur la course à la présidentielle – dernières mises à jour

Et Donald « inutile de débattre-de-ces-perdants », Trump nous offrira une conversation avec son vieil ami devenu ennemi devenu ami Tucker Carlson.

Carlson a été licencié par Fox News une semaine après avoir perdu un procès en diffamation de 787,5 millions de dollars (620 millions de livres sterling) pour avoir fourni de fausses nouvelles sur les élections de 2020. Il a désormais sa propre émission en ligne.

Son entretien avec Trump s’arrêtera au moment même où le débat télévisé commencerait.

Image:

Tucker Carlson avec Donald Trump l’année dernière. Photo : AP





Si vous n’êtes pas concentré, Trump est de loin le favori pour être à nouveau le candidat choisi par le Parti républicain à la présidence en 2024.

Aucun autre candidat républicain n’obtient ne serait-ce que la moitié du pourcentage actuel de Trump dans les sondages.

Dans l’état actuel des choses, malgré quatre actes d’accusation, la majorité des électeurs républicains américains sont à l’aise avec une nouvelle présidence Trump.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:39

Trump a « peu confiance » dans les procureurs



« Mais il ne pouvait pas réellement gagner à nouveau ? » se demandent ses détracteurs. Eh bien, comparez le sondage avec le même moment avant les élections de 2020 (que Trump a perdues) et cela semble très, très proche – dans la marge d’erreur.

De toute évidence, il reste un très long chemin à parcourir.

L’Amérique ne choisira pas son prochain président avant novembre 2024, mais la campagne électorale brutale est bien engagée.

En savoir plus:

À quelles enquêtes Trump est-il confronté ?

Qui est le républicain « anti-réveil » qui monte dans les sondages ?

Il est de plus en plus clair que la période politique dans laquelle nous entrons actuellement pourrait être la plus chaotique et la plus lourde de conséquences dont nous puissions nous souvenir.

Oubliez 2020. Oubliez 2016. Oubliez le Bush-Gore Florida « qui a gagné ? débâcle. Oubliez Nixon et le Watergate. C’est à un tout autre niveau.

Dirigés par leur maître, un groupe d’avocats, d’anciens employés de la Maison Blanche et des responsables électoraux se rendront dans une prison d’Atlanta dans les prochaines heures alors qu’ils attendent leur procès pour tentative d’annulation d’une élection.

Trop souvent ces jours-ci, j’ai l’impression que je parle non pas de « la plus grande démocratie du monde », mais d’un État défaillant.

Le problème alarmant, et la définition d’un État défaillant, est que les deux parties soutiennent, avec succès, que la démocratie est en train d’échouer, de se briser, de se détruire par l’autre.

Jusqu’à présent, ce sont les structures mêmes de la démocratie qui ont empêché l’effondrement. Jusqu’à présent.