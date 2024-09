Oubliez l’iPhone 16, l’iPhone 18 devrait bénéficier de cette avancée technologique

Un nouveau rapport affirme que la gamme iPhone 17 de l’année prochaine sera dotée d’un processeur 3 nm amélioré, mais affirme également que la série iPhone 18 2026, en particulier les modèles Pro, sera équipée d’un processeur 2 nm de nouvelle génération.

Les dernières rumeurs sur les iPhone 17 et 18 nous viennent d’un analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuorepéré par MacRumors.

Bien entendu, les puces 3 nm sont la norme actuelle pour la plupart des smartphones haut de gamme, la gamme iPhone 16 récemment annoncée comprenant les puces 3 nm de deuxième génération dans les A18 et A18 Pro. La nouvelle de l’iPhone 17 n’est donc pas surprenante, mais celle de l’iPhone 18 l’est certainement.

Les 2 nm et 3 nm font référence à la technologie des puces ; chaque type possède sa propre architecture. Lorsque ces chiffres devant la mesure diminuent (4 nm, 3 nm, etc.), la puce comporte des transistors plus petits. Plus le transistor est petit, plus il peut être intégré dans une puce. En général, cela augmente la vitesse de traitement, la puissance et l’efficacité.

Les processeurs des modèles iPhone 17 2025 seront fabriqués selon le procédé N3P/technologie 3 nanomètres de TSMC. Le processeur des modèles iPhone 18 2026 devrait utiliser la technologie 2 nanomètres de TSMC. Cependant, en raison de problèmes de coût, tous les nouveaux modèles iPhone 18 ne seront peut-être pas équipés d’un processeur N3P/technologie 3 nanomètres de TSMC.19 septembre 2024

L’année dernière, Apple a introduit des puces 3 nm sur divers appareils avec le processeur A17 Pro présent dans les modèles iPhone 15 Pro. Les puces M3 des Mac sont également construites sur l’architecture 3 nm.

Selon Kuo, le fabricant taïwanais TSMC travaille sur le procédé 2 nm, mais seuls les téléphones iPhone 18 Pro et Pro Max seront équipés de la puce en raison des coûts élevés.

Un rapport précédent d’un site coréen affirmait que TSMC travaillait déjà sur le processus 2 nm et que nous pourrions voir la puce A19 Pro de l’iPhone 17 présenter l’architecture 2 nm. Un journal taïwanais a suggéré un calendrier similaire en janvier 2024. Ce ne sont là que quelques rapports qui affirment que la puce 2 nm sortira l’année prochaine.

TSMC est le partenaire d’Apple dans la production de ses puces au lieu de s’appuyer sur des sociétés comme Qualcomm, qui présentera ses puces Snapdragon 8 Gen 4 de nouvelle génération en octobre (également construites par TSMC).

Kuo a l’habitude d’être raisonnablement précis dans ses prédictions concernant Apple et ses mouvements de production. Il sera intéressant de voir si sa prédiction pour 2026 se confirme ou si 2025 sera l’année des puces de 2 nm.

Entre-temps, TSCMC devrait améliorer les puces 3 nm pour encore plus de performances d’ici la sortie de la version 2 nm.