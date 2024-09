Oubliez l’iPhone 16. De nouveaux détails sur l’iPhone 18 viennent d’être divulgués

Apple vient d’annoncer la série iPhone 16, des téléphones qui ne sortiront même pas avant demain. Cependant, nous avons maintenant des nouvelles possibles sur le iPhone 18 venant de Ming-Chi Kuoun analyste avec un bon historique en matière de Rumeurs sur Apple.

Selon Kuo, certains des modèles d’iPhone 2026 seront probablement équipés d’une puce de 2 nm, ce qui les rendra encore plus rapides et plus efficaces que les puces des modèles précédents. Les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Les modèles d’iPhone 18 d’entrée de gamme devraient à nouveau être dotés de processeurs de 3 nm, et vous devrez payer un supplément pour ceux de 2 nm, qui ne seront peut-être disponibles que sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Cela n’est pas surprenant, car Apple propose depuis quelques années des chipsets moins puissants sur les modèles d’iPhone les moins chers. Par exemple, cette année, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont dotés d’une puce A18, tandis que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont dotés d’une puce A18 Pro.

Les A18 et A18 Pro représentent les avancées technologiques d’Apple en matière de système sur puce (SoC). Bien qu’ils partagent de nombreuses similitudes, la version Pro présente quelques différences notables. Les deux puces sont construites sur un processus de 3 nm de deuxième génération, offrant les plus petits transistors. Les A18 et A18 Pro disposent d’un processeur à six cœurs, d’un Neural Engine à 16 cœurs mis à niveau et d’un sous-système de mémoire amélioré.

La puce A18 Pro est dotée d’un GPU à six cœurs, tandis que l’A18 en possède un à cinq cœurs. Les modèles iPhone 16 Pro disposent également d’une bande passante mémoire plus large et de caches plus volumineux que l’A18. Les testeurs tiers pourraient bientôt découvrir d’autres différences.

Kuo dit que l’ensemble Série iPhone 17 L’année prochaine, les nouveaux iPhone 18 seront dotés de puces de 3 nm. On peut sans risque affirmer qu’ils s’appelleront A19 et A19 Pro. Il est difficile de dire pour l’instant quelles seront les avancées spécifiques des puces de 2 nm pour la série iPhone 18, mais nous pouvons parier sans risque que des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique en feront partie. Sachant qu’Apple a déjà effectué des mises à niveau considérables sur ce front cette année avec les puces A18 pour la série iPhone 16, considérez-nous comme enthousiastes.