Oubliez l’IMC. Les analyses de composition corporelle sont une meilleure mesure de votre santé : Shots

basculer la légende Marie Fabrizio

La balance n’a jamais été l’amie de Mana Mostatabi. Même au lycée, lorsqu’elle courait rapidement 100 m au sein de l’équipe universitaire d’athlétisme, son IMC – un rapport poids/taille – la plaçait dans la catégorie du surpoids.

« Mon père a toujours plaisanté en disant que je devrais être lutteuse », dit Mostatabi en raison de sa carrure. De nombreux athlètes professionnels échouent aux tests d’IMC. Certains sont considérés comme obèses malgré leur forme physique, et de nombreux médecins affirment que ce n’est pas un indicateur utile sur lequel se concentrer.

« L’IMC est une mesure très grossière », déclare Dr Richard Joseph, médecin au Brigham and Women’s Hospital spécialisé dans la santé métabolique. « Cela ne me dit pas grand-chose sur votre état de santé sous-jacent », dit-il. Les gens peuvent avoir un poids normal mais avoir une faible masse musculaire et une graisse corporelle élevée, tandis que d’autres ont un poids plus élevé mais sont musclés et maigres.

C’est pourquoi Mostatabi a trouvé un nouvel outil – un analyse de la composition corporelle – qui mesure sa graisse corporelle et sa masse musculaire, qui sont deux indicateurs clés de sa santé. «C’est très affirmatif», dit Mostatabi. Au cours de la dernière année, elle a perdu dix kilos de graisse corporelle et a également gagné plusieurs kilos de muscle. « Cela me donne en fait des informations » pour suivre les progrès. «C’est vraiment motivant», dit-elle.

Les analyses de la composition corporelle deviennent un moyen de plus en plus populaire d’évaluer l’état de santé et il en existe de nombreux types différents.

Une IRM (imagerie par résonance magnétique) est considéré comme la référence, mais ce n’est pas pratique pour la plupart des gens étant donné le coût et l’accès à l’imagerie médicale.

Le Dr Joseph ordonne DEXA – absorptiométrie à rayons X bi-énergie – des scans pour certains de ses patients. Ces analyses mesurent la densité minérale osseuse, ainsi que la composition corporelle et la répartition des graisses. Ils coûtent généralement plus de 100 $, mais les prix ont commencé à baisser dans certaines régions, à mesure que la demande augmente et que davantage de machines sont disponibles.

Une option qui a décollé dans les gymnases et les studios d’entraînement, comme Remise en forme à tout moment et Orangethéorie Fitness est l’analyse de l’impédance bioélectrique, à l’aide d’appareils tels que le Dans le corps ou la Évolte 360. Selon le studio, les scans sont souvent gratuits avec adhésion ou disponibles moyennant un petit supplément. Ce test n’est pas aussi précis qu’une IRM ou un DEXA, mais il est fiable pour suivre les changements au fil du temps, à condition que les personnes suivent les instructions.

basculer la légende Mana Mostatabi

Mostatabi a eu son premier Dans le corps scan en janvier, lorsqu’elle s’est inscrite à un défi de force à Orangetheory. «C’est un processus extrêmement simple», explique Mostatabi, qui prend moins d’une minute.

L’appareil ressemble à une balance à deux bras. «Vous montez sur la machine», qui a une base en métal, explique-t-elle et vous tenez les extrémités des deux bras qui envoient un courant électrique sûr et de faible niveau à travers le corps, estimant la masse grasse et maigre.

« La vitesse à laquelle ce courant revient aux électrodes donne une mesure de la quantité de masse grasse et de muscle dont vous disposez, car le courant traverse ces tissus corporels à des vitesses différentes », explique Scott Brown, vice-président du fitness chez Orangetheory. La technologie est vieux de plusieurs décennieset est devenu de plus en plus populaire avec l’avènement des appareils commerciaux et la demande croissante.

Mostatabi dit que vous ne ressentez rien pendant le test et que les résultats sont envoyés directement à une application pour téléphone intelligent. Son premier scan lui a donné une référence à améliorer.

Elle explique que sa forme physique a plongé pendant la pandémie et qu’elle visait un nouveau départ cette année. Tout l’hiver, elle a suivi des cours de 60 minutes combinant entraînement en résistance, musculation, cardio sur tapis roulant et aviron. «J’étais très assidu», avec une moyenne de cinq à six cours par semaine.

« L’analyse InBody est le premier outil que j’ai utilisé qui montre des gains », dit-elle. Mostatabi avait l’habitude de se peser et se souvient de sa frustration lorsque la balance ne bougeait pas. Aujourd’hui, même si elle n’a pas perdu de poids, elle sait que son corps est en meilleure santé, avec un pourcentage de graisse corporelle plus faible et une augmentation de sa masse musculaire.

«C’est tout simplement incroyablement stimulant», dit-elle, sachant que les femmes qui s’entraînent avec des poids et développent leur force peuvent s’attendre à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

En moyenne, les femmes gagnent moins de muscle, mais à un rythme plus lent que les hommes. Au cours du « défi de transformation » de huit semaines d’Orangetheory, la société a constaté que les hommes qui se concentraient sur les gains musculaires ajoutaient environ 0,83 livre de muscle sur huit semaines, en moyenne, contre une demi-livre de gain musculaire pour les femmes. Cependant, chez tous les participants, il n’y avait qu’environ 0,1 lb de gain musculaire moyen.

Huit semaines, ce n’est pas beaucoup de temps pour prendre du muscle, explique Brown. Et il dit qu’il est important de fixer des « objectifs et cibles réalistes », compte tenu de la variabilité d’une personne à l’autre. La capacité à développer de nouveaux muscles est influencée par le sexe, l’âge et la génétique.

Le Dr Joseph explique que s’il peut être utile de connaître votre masse musculaire, c’est parce que des études montrent que la force est un indicateur de longévité. De plus, la perte musculaire augmente le risque de chute, ce qui constitue un danger. principale cause de décès des blessures chez les personnes âgées. «Beaucoup de gens sont sous-musclés», dit Joseph.

En ce qui concerne la graisse corporelle, en avoir trop peut augmenter le risque de maladies métaboliques, en particulier graisse viscérale, qui entoure les organes abdominaux, notamment l’estomac, le foie et les intestins. «C’est inflammatoire», dit Joseph et cela augmente le risque de maladie cardiaque. L’American College of Sport Medicine définit catégories de remise en forme pour la graisse corporelle en fonction de l’âge et du sexe, mais il n’y a pas d’objectif convenu pour ce qui est considéré comme idéal. En utilisant les normes ACSM, la plupart des Américains pourraient être classés dans la catégorie « mauvaise condition physique », comme le graisse corporelle moyenne parmi les adultes aux États-Unis, c’est 33 %. L’armée américaine considère que graisse corporelle optimale pour que la condition physique militaire se situe entre 10 et 20 % pour les jeunes hommes et jusqu’à 25 % pour les hommes d’âge moyen. Les femmes ont généralement plus de graisse corporelle, avec une fourchette idéale de 15 % à 30 % pour les jeunes femmes et jusqu’à 38 % pour les femmes d’âge moyen.

Joseph dit que la règle générale en matière de condition physique est la suivante : « c’est vous contre vous ». Plutôt que de se concentrer sur un point de référence externe, « il est plus important d’examiner les tendances au fil du temps » en ce qui concerne votre composition corporelle, dit-il.

Il est possible de perdre de la graisse et de gagner du muscle sans perdre de poids. C’est ce qui est arrivé à Karen Blanc, âgé de 59 ans, et coach de santé certifié à Alexandria, en Virginie. Elle a gagné environ trois kilos de muscle au cours des trois dernières années et a également perdu de la graisse corporelle. Sa graisse corporelle est passée de 26 % à 22 %. « Littéralement, j’ai exactement le même poids », après trois ans de suivi, mais les changements positifs dans sa composition corporelle sont profonds.

basculer la légende Jackie Cooke

Elle soulève des poids trois fois par semaine, pendant environ 30 minutes et a progressivement commencé à soulever des poids plus lourds. Elle fait toujours des exercices de cardio et reste active en marchant quotidiennement avec son chien, même si elle s’est concentrée sur l’entraînement en résistance.

« On croit à tort que les personnes âgées ne peuvent pas prendre de muscle, ce qui est absolument faux », dit-elle. Elle montre du doigt un nouveau client avec lequel elle travaille et qui a la soixantaine. Déjà, après quelques mois, sa cliente a perdu de la graisse corporelle et augmenté sa force.

White convient qu’il est important de définir des attentes réalistes et de reconnaître que les changements dans la composition corporelle peuvent prendre du temps. Elle a gagné environ une livre de muscle par an en moyenne et se sent beaucoup plus forte.

Étant donné que la masse musculaire atteint son maximum dans la trentaine, il est important de faire de la musculation pour maintenir la masse musculaire, surtout en vieillissant. « Le risque de fragilité augmente de façon exponentielle avec l’âge », explique le Dr Joseph. aussi appelée sarcopénie, touche environ 45 % des personnes âgées, en particulier les femmes. La musculation peut aider à contrer cette perte.

Retrouvez Allison Aubrey sur Instagram à @allison.aubrey et sur X @AubreyNPR.

Cette histoire a été éditée par Jane Greenhalgh