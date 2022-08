“Oubliez les trois dernières années”

Mais c’était avant que la tourmente qui a secoué les géants de la technologie cotés en bourse à la fin de 2021 ne commence à toucher les startups les plus petites et les plus spéculatives. Le marché brûlant s’est soudainement refroidi, les investisseurs abandonnant au milieu des cycles de financement, laissant les fondateurs au sec, a déclaré Zhang.

L’ajustement douloureux qui se fait sentir dans la Silicon Valley est une leçon sur la façon dont la chance et le timing peuvent affecter la vie d’une startup – et la richesse des fondateurs. Pendant plus d’une décennie, des sommes d’argent de plus en plus importantes ont été versées aux entreprises de tout le spectre des startups, gonflant la valeur de tout, des petites tenues pré-revenues aux des mastodontes encore privés comme SpaceX.

L’ère des taux d’intérêt bas qui a suivi la crise financière de 2008 a engendré une recherche mondiale de rendement, brouillant les frontières entre les différents types d’investisseurs, car ils de plus en plus recherché rendements dans les entreprises privées. La croissance a été récompensée, même si elle n’était pas durable ou s’accompagnait d’une économie médiocre, dans l’espoir que la prochaine Amazon ou Tesla émergerait.

La situation a atteint son paroxysme pendant la pandémie, lorsque les investisseurs «touristiques» des fonds spéculatifs et d’autres nouveaux arrivants se sont entassés dans des cycles de financement soutenus par des VC de marque, laissant peu de temps pour la diligence raisonnable avant de signer un chèque. Les entreprises ont doublé et triplé les valorisations en quelques mois, et les licornes sont devenues si courantes que l’expression est devenue vide de sens. Plus d’entreprises privées américaines ont atteint au moins 1 milliard de dollars en valorisation l’an dernier qu’au demi-décennie précédente combiné.

“C’était un peu hors de contrôle au cours des trois dernières années”, a déclaré Zhang.

Le début de la fin de la fête est survenu en septembre, lorsque les actions des gagnants de la pandémie, dont PayPal et Block, ont commencé à plonger alors que les investisseurs anticipaient le début des augmentations des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Le coup suivant a été les valorisations des sociétés pré-IPO, y compris Instagram et Klarna, qui ont plongé de 38% et 85% respectivement, avant que le marasme n’atteigne finalement les startups en phase de démarrage.