Oubliez les soins personnels. Pour se sentir mieux dans ce monde, nous avons besoin d’une action collective, déclare Astra Taylor, conférencière Massey

Si vous vous sentez anxieux et instable ces derniers temps, vous n’êtes pas seul.

De l’inégalité croissante et du déclin de la santé mentale aux catastrophes liées au changement climatique et à la menace de l’autoritarisme, l’insécurité est devenue une «caractéristique déterminante de notre époque», déclare la conférencière CBC Massey de cette année, Astra Taylor.

« L’insécurité est… quelque chose que vit une grande partie de la population, pas seulement les plus démunis », a déclaré l’écrivain, cinéaste et organisateur politique né à Winnipeg.

Mais alors que de nombreuses personnes considèrent l’insécurité comme un problème individuel et essaient d’apaiser leurs angoisses en se tournant vers les soins personnels ou en trouvant des moyens d’être plus productifs, Taylor affirme que ces sentiments font en fait partie d’un problème de société plus large.

« Nous avons tous besoin d’un peu de soins personnels, mais vous ne pouvez pas méditer à votre façon ou exfolier votre sortie de cette crise », a déclaré Taylor.

« Il s’agit absolument d’un phénomène structurel, social et politique. Et cela signifie que nous ne pouvons réellement y remédier que par des solutions structurelles collectives. »

« L’ère de l’insécurité »

Ces idées forment la base des conférences Massey de cette année, une série annuelle où les conférenciers sont invités à explorer les questions les plus importantes du jour.

L’événement est un partenariat entre CBC, House of Anansi Press et Massey College de l’Université de Toronto. Parmi les conférenciers précédents figurent l’auteur Margaret Atwood, l’expert en cybersécurité Ron Deibert et l’historienne Margaret MacMillan.

Taylor était actif dans le mouvement Occupy et a été un critique virulent des pratiques prédatrices autour de la dette. Ses livres comprennent La plate-forme populaire : reprendre le pouvoir et la culture à l’ère numérique et La démocratie n’existe peut-être pas, mais elle nous manquera quand elle sera partie.

Le livre de Taylor de 2019, Democracy May Not Exist, but We’ll Miss It When It’s Gone, a exploré des questions autour de la démocratie, comme si elle pouvait vraiment exister. (Isabella De Maddalena, Metropolitan Books)

Dans ses conférences Massey, L’ère de l’insécurité : se rassembler alors que les choses s’effondrentTaylor explore comment l’insécurité est en fait une caractéristique essentielle de tout notre système capitaliste – pas un bug – et la façon dont elle affecte tant de facettes de la vie contemporaine, du travail à l’éducation en passant par les médias que nous consommons.

« Une publicité ne dira jamais : ‘Hé, tu es assez, tu es génial comme tu es’, n’est-ce pas ? Elle dira toujours : ‘Ça alors, tes dents pourraient être… plus blanches' », a déclaré Taylor. « C’est un exemple très banal, mais il est omniprésent. »

Cela va plus loin que la publicité, dit Taylor. Elle pointe du doigt ce qu’elle appelle « l’insécurité fabriquée » – qui, a-t-elle dit, est utilisée pour exploiter les gens – et dirige une grande partie de notre politique et de notre économie.

La crise inflationniste actuelle, avec la banque centrale augmentant les taux d’intérêt pour tenter de freiner la hausse de l’inflation, en est un exemple, a-t-elle déclaré.

« L’idée est que pour que l’économie fonctionne comme elle le fait, les travailleurs doivent être précaires pour maintenir le prix du travail bas, les salaires bas et l’inflation basse – et les économistes débattront de la question de savoir si cela fonctionne même », a déclaré Taylor. .

Mais elle a déclaré que l’insécurité peut également être une source de connexion – si des personnes vulnérables et désespérées se réunissent, elles pourraient former des mouvements et faire pression pour que des changements soient apportés au système.

« Vous ne pouvez pas payer vos factures. Vous avez peur d’être licencié. Vous ne trouvez pas de travail. Vous avez peur d’être expulsé. Vous avez peur des incendies. Vous ne pouvez pas dormir la nuit à cause de votre anxiété climatique », a déclaré Taylor.

Être honnête sur la vulnérabilité et l’insécurité est la première étape vers la création de solidarité, a-t-elle déclaré.

« Et c’est là que le pouvoir entre en jeu pour réellement gagner ces changements. »

Action collective

Cela a déjà été fait, dit la journaliste et historienne Rebecca Solnit. « J’ai vu des changements extraordinaires dans ma vie pour le mieux, tous provoqués par une action collective. »

Solnit cite l’égalité du mariage, la dépénalisation d’être queer, l’égalité des droits sur le lieu de travail et les soins de santé comme exemples de progrès de la société au cours des dernières décennies, même s’il y a eu quelques contrecoups.

« Sont-ils assez bons? Non. Sont-ils radicalement meilleurs qu’ils ne l’étaient? Oui », a déclaré Solnit. « Qu’est-ce qui les a amenés ? Des actions collectives, à la fois sous forme de campagnes ponctuelles, de procès, etc., mais aussi de mouvements culturels pour changer l’imaginaire collectif. »

Collègue de longue date de Taylor, Solnit décrit les conférences — qui seront également publié sous forme de livre sous le même titre – comme une « analyse sociale fraîche et tranchante ».

Taylor dit qu’elle espère que ses conférences susciteront une conversation plus large sur l’insécurité.

« Je veux mettre cela sur la table et voir un débat animé sur ces sujets et voir un mouvement social autour d’eux », a-t-elle déclaré.

Taylor donnera ses conférences à des auditoires dans cinq villes canadiennes en septembre :

5 septembre : Échange de théâtre des Prairies, Winnipeg

Échange de théâtre des Prairies, Winnipeg 8 septembre : Théâtre Neptune, Halifax

Théâtre Neptune, Halifax 20 septembre : Centre des arts du Yukon, Whitehorse

Centre des arts du Yukon, Whitehorse 22 et 23 septembre : York Theatre, Vancouver (l’événement du 23 septembre est une table ronde distincte)

York Theatre, Vancouver (l’événement du 23 septembre est une table ronde distincte) 27 septembre : Salle Koerner, Toronto

Les billets pour les conférences Massey seront mis en vente le 17 juillet aux guichets du site. Ils seront diffusés sur les ondes de CBC Radio IDÉES en novembre.