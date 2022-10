Oubliez les règles d’argent de la vieille école. Ce que j’enseigne plutôt à mon enfant sur les finances

Serrant une poignée de reçus de ses derniers achats, mon fils de 20 ans, Gavin, s’est assis à table avec moi.

“Je veux juste mettre en place une stratégie maintenant, pendant que je suis à l’école”, a-t-il déclaré. “Je sais que l’argent est rare, mais j’ai des économies et presque aucune dette.”

Bien que nous ayons discuté régulièrement de finances depuis qu’il était au collège, c’était la première fois qu’il voulait activement mettre sur pied un plan pour ses économies. Après avoir examiné ses revenus et ses dépenses, nous avons fait quelque chose que mes parents n’auraient jamais fait avec moi à cet âge.

Nous lui avons ouvert un compte d’investissement.

En grandissant, je n’ai jamais parlé avec ma famille d’investir. J’ai toujours supposé que c’était quelque chose qui venait plus tard, quand j’avais plus d’argent à mettre de côté. L’idée d’investir seulement quelques dollars chaque semaine pour commencer à construire des intérêts composés n’était pas sur le radar à l’époque.

Ce n’est pas entièrement de leur faute. Les applications d’investissement n’existaient pas et il était beaucoup plus difficile d’ouvrir un compte. Ces jours-ci, mon fils a pu ouvrir un Roth IRA, investir ses premiers 10 $ et mettre en place un transfert récurrent en seulement 10 minutes, sans quitter sa chambre. Nous avons également élaboré un plan pour atteindre plusieurs objectifs : renforcer son fonds d’urgence jusqu’à ce que le montant double, puis nous concentrer sur l’augmentation de son investissement hebdomadaire.

En plus des outils d’investissement, mon fils a accès à des applications de gestion de l’argent qui se connectent à son compte bancaire et lui montrent où va son argent. De cette façon, il peut évaluer si ses dépenses correspondent à ses objectifs et modifier ses habitudes en conséquence. C’est une méthode visuelle et interactive à laquelle je n’avais pas accès à son âge – et mes parents ne pouvaient même pas l’imaginer.

Les anciennes règles ne s’appliquent plus

Les outils numériques ne sont pas les seules choses qui ont changé depuis mon enfance. En enseignant Gavin sur les finances, j’ai non seulement dû m’adapter aux nouvelles technologies – j’ai également dû adopter des approches et des conseils de bon sens qui se traduisent réellement dans le monde actuel.

Bon nombre des leçons et des règles concernant les finances, l’investissement et la construction d’une carrière que mes parents m’ont enseignées sont tout simplement obsolètes aujourd’hui. Par exemple, on m’a donné une liste de tâches que j’étais “censé” accomplir pour réussir : Gagner un diplôme de quatre ans. Trouver un emploi stable. Se marier et avoir des enfants. Obtenez une hypothèque. Travailler pendant quelques décennies et prendre sa retraite.

Même si j’ai commencé sur la “bonne” voie, les choses se sont quand même effondrées et j’ai dû me fixer de nouveaux objectifs personnalisés.

J’ai appris que pour sa génération, l’accent est mis sur la création d’une bonne vie maintenant, plutôt que d’attendre retraite commencer à vivre. Et au lieu de suivre un scénario clairement défini, les jeunes d’aujourd’hui sont plus enclins à emprunter une voie qui fait sens en fonction de leur mode de vie, de leurs priorités et de leurs perspectives actuelles dans un paysage économique en mutation.

Voici trois règles financières à l’ancienne que nous ne devrions plus enseigner à nos enfants – et ce que nous devrions leur enseigner à la place.

Un diplôme coûteux n’est plus synonyme de réussite financière

Les membres plus âgés de ma famille ont exprimé une forte désapprobation lorsque mon fils a décidé d’aller au collège communautaire. Pour mes parents, l’élément le plus important dans le choix d’une école et d’une carrière était le calcul des revenus.

Mais mon approche était différente. J’ai commencé par demander à Gavin quelles étaient ses valeurs et à quoi il voulait que sa vie ressemble. Ses besoins étaient assez simples. Il voulait des choses simples et peu coûteuses. Il voulait continuer à privilégier le temps passé avec ses amis et sa famille et continuer à vivre dans son appartement confortable. Il n’était pas non plus pressé de se marier, malgré la pression de ses grands-parents.

Après avoir envisagé diverses options, nous avons décidé qu’un diplôme d’associé en sciences appliquées lui fournirait un parcours professionnel clair et un revenu suffisant pour répondre à son style de vie et à ses objectifs, tout en lui permettant d’investir pour l’avenir. Aucun diplôme coûteux de quatre ans requis. Et cela signifiait également aucune dette de prêt étudiant.

Alors que les coûts de l’enseignement supérieur continuent de monter en flèche, choisir de s’inscrire dans un collège à moindre coût ou de passer à un collège de deux ans est un moyen d’éviter de s’endetter – et cela inclut les étudiants ainsi que leurs parents. Aux Etats-Unis, près de trois parents sur quatre qui ont contracté des prêts étudiants pour leurs enfants finissent par devoir suspendre leurs propres objectifs financiers, notamment reporter leur retraite ou acheter une maison. Et 43% regrettent d’avoir contracté un prêt étudiant pour financer les études collégiales de leur enfant.

L’obtention d’un baccalauréat s’avère toujours avantageuse pour décrocher un emploi et obtenir des salaires plus élevés dans la plupart des industries. Mais la stagnation des salaires au cours des dernières décennies affecte un tiers des travailleurs américains qui ont obtenu un diplôme universitaire de quatre ans, selon le Institut de politique économique. “La dette de prêt étudiant a augmenté plus rapidement que les revenus”, a déclaré un expert en aide financière et auteur de la planification universitaire Marc Kantrowitz.

Je savais que si la dette de mon fils à la fin de ses études était supérieure à son salaire de départ, cela pourrait prendre bien plus d’une décennie pour rembourser ses emprunts. Et ce n’était tout simplement pas quelque chose que lui ou moi voulions sacrifier.

2. L’achat d’une maison ne rentre pas dans la liste de contrôle de tout le monde

L’achat d’une maison était autrefois une partie essentielle du rêve américain, selon Kevin Matthews II. Ancien conseiller en placement et fondateur de Construire du painune société d’investissement dans le domaine de l’éducation, Matthews enseigne à ses enfants que la location peut être bénéfique et qu’il n’est pas nécessaire de se précipiter pour obtenir un prêt hypothécaire.

“L’accession à la propriété a ses avantages, mais ce n’est pas toujours la meilleure décision financière”, a déclaré Matthews. “Lorsque vous tenez compte de l’entretien et des autres coûts, en plus des intérêts hypothécaires que vous payez, il vaut parfois mieux louer et investir.”

Et c’est particulièrement vrai aujourd’hui, alors que le le marché du logement imprévisible reste en mouvement. Bien que les prix des maisons commencent enfin à baisser légèrement par rapport à leurs récents records, les taux hypothécaires sont plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis plus d’une décennie.

Au lieu de promouvoir l’achat d’une maison comme principal moyen de créer de la richesse, Matthews prévoit d’amener ses enfants à travers différents scénarios d’achat ou de location et de leur apprendre à prendre des décisions en fonction de leurs objectifs de style de vie et de leurs priorités d’investissement.

“Que vous achetiez ou louiez a plus à voir avec vos désirs personnels qu’avec l’argent”, a déclaré Jon Reedqui couvre le marché du logement pour NextAdvisor, qui appartient à la même société mère que CNET.

Reed a également souligné à quel point l’achat d’une maison est particulièrement difficile lorsque l’économie est si incertaine. “La location peut vous permettre de conserver une plus grande partie de votre argent en épargne plutôt que de le couler dans un acompte, ce qui pourrait s’avérer utile si vous perdez du travail pendant un ralentissement économique”, a déclaré Reed. La location offre des avantages qui manquent à l’accession à la propriété, comme ne pas avoir à débourser de l’argent lorsque votre chauffe-eau tombe en panne ou à vous soucier des taxes foncières. Il offre également plus de flexibilité pour déplacer ou réduire les effectifs.

La chose la plus importante, a souligné Reed, est que vous ne devriez pas acheter une maison à moins que vous ne le vouliez et que vous ne puissiez vous le permettre.

3. Un travail traditionnel n’a pas le même attrait qu’un travail indépendant

Katie Brewer, planificatrice financière agréée et fondatrice de Votre vie la plus richeenseigne à sa fille les avantages d’un style de vie entrepreneurial, même s’il ne s’agit pas de l’emploi stable à temps plein que beaucoup de nos parents apprécient.

“Mes parents ont tous deux travaillé pour l’État du Texas pendant toute leur carrière”, a déclaré Brewer. “Ils valorisaient la stabilité par-dessus tout.”

Mais le temps d’une carrière de plusieurs décennies dans la même entreprise et d’une pension est révolu. Alors qu’une majorité d’employés du secteur privé bénéficiaient d’un régime de retraite à prestations déterminées au début des années 1980, aujourd’hui seulement un petit pourcentage de travailleurs avoir accès à un. Les pensions garanties ont été progressivement supprimées et remplacées par des comptes de placement, et les travailleurs sont censés s’occuper de l’essentiel de leur épargne-retraite, quel que soit leur emploi. De plus, de nombreuses personnes ayant atteint l’âge de la retraite traditionnel ou s’en approchant continuent de travailler à temps partiel après avoir quitté leur carrière.

Brewer a souligné l’instabilité croissante du marché du travail au cours des dernières décennies. Surtout compte tenu de la nature de l’emploi “à volonté”, les employeurs peuvent vous laisser partir à tout moment, et il n’y a aucune garantie que vous obtiendrez une promotion. “Je veux que ma fille examine les avantages et les inconvénients d’un emploi ‘stable’ par rapport à un travail indépendant. De nos jours, un ‘vrai’ travail n’est plus aussi sûr qu’avant”, a-t-elle déclaré.

De plus, trouver un travail à la fois significatif et flexible devient de plus en plus important pour les jeunes travailleurs d’aujourd’hui dans la négociation de l’équilibre carrière-vie. Une étude a révélé que plus de la moitié des travailleurs américains donner la priorité à la flexibilité plutôt qu’à la progression de carrière. Et le Deloitte Mondial 2022 Une enquête menée auprès de la génération Y et de la génération Z a révélé que près de la moitié d’entre eux souffraient d’épuisement professionnel en raison de l’intensité et des exigences de leur charge de travail et de leur environnement de travail, ce qui a amené beaucoup d’entre eux à réévaluer leur façon de travailler.

Parfois, cela signifie trouver un travail à temps partiel et plusieurs sources de revenus, ce qui peut également être avantageux si vous perdez une source d’emploi.

Même si Brewer reconnaît certains des risques liés à l’entrepreneuriat, elle pense que cela vous donne plus de contrôle. “J’aime la flexibilité que cela permet et le revenu plus élevé qu’il apporte à ma famille”, a-t-elle déclaré. “C’est autant un choix de vie qu’un choix financier.”