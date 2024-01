Oubliez les redressements assis : vous n’avez besoin que de 3 exercices abdominaux debout, 15 minutes et 1 kettlebell pour développer votre tronc.

Ces trois exercices abdominaux debout sculptent et brûlent tout votre corps à l’aide d’une seule kettlebell. Oubliez les planches, les redressements assis ou les redressements assis : il suffit de vous lever et d’utiliser l’une des meilleures kettlebells pour l’haltérophilie.

Si vous préférez parfois rester debout lorsque vous faites des exercices abdominaux, vous avez de la chance. Les exercices abdominaux debout sont d’excellentes alternatives pour entraîner votre tronc si vous ne pouvez pas vous mettre au sol.

En plus des trois exercices abdominaux kettlebell, nous avons également inclus un entraînement abdominaux debout en trois mouvements que vous pouvez essayer depuis la maison ou la prochaine fois que vous irez au gymnase. Prenez vos poids et commençons.

Exercices abdominaux avec kettlebells : quels sont les avantages ?

Pour construire des abdominaux plus forts et cibler vos muscles centraux, vous devrez travailler dans différents plans de mouvement. C’est pourquoi ces trois exercices vous obligeront à contrôler le poids autour de votre corps, au-dessus de votre tête et pendant que vous vous tordez.

Si vous n’avez pas beaucoup travaillé avec des kettlebells, nous vous encourageons à les ajouter à votre routine d’entraînement à la place des haltères et des haltères de temps en temps. Soulever des poids libres présente de nombreux avantages, notamment l’isolation des muscles et l’amélioration de la stabilité, de la coordination et du contrôle musculaires.

Renforcer votre tronc signifie cibler non seulement vos abdominaux, mais aussi les obliques, la ceinture de muscles plus profonde appelée les abdominaux transversaux, les érecteurs de la colonne vertébrale (muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale), les fléchisseurs de la hanche, les fessiers et même votre diaphragme en utilisant une respiration contrôlée pendant que vous bougez.

Les avantages des kettlebells sont nombreux, et des études comme celle-ci du Journal de cinétique humaine Nous avons découvert que les kettlebells pouvaient aider à développer la force fonctionnelle et la puissance neuromusculaire, vous aidant ainsi à bouger avec une meilleure qualité à mesure que vous vieillissez. Si vous êtes débutant, consultez également ces 5 meilleurs exercices de kettlebell pour débutants et n’oubliez pas de consulter un entraîneur personnel ou un professionnel de la santé qualifié avant de commencer un nouveau programme d’exercices.

Routine de base Kettlebell

Vous pouvez charger des kettlebells en une ou deux fois. Une charge unique mettra à l’épreuve l’équilibre et la stabilité tout en isolant un côté de votre corps, tandis qu’une charge double vous aidera à atteindre un poids plus lourd. Si vous n’êtes pas familier avec les poignées que vous pouvez utiliser, nous vous recommandons d’apprendre à tenir correctement une kettlebell.

Youtubeur de remise en forme Force liée partage trois exercices de base avec kettlebell qui valent la peine d’être essayés, et nous les avons rassemblés pour créer un court entraînement abdominal debout pour développer votre tronc.

1. Cloches d’attache

Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules et tenez une kettlebell dans votre main droite. Engagez votre ventre et tenez-vous droit. Passez la kettlebell derrière votre dos et transférez-la dans votre main gauche. Pendant que la cloche se déplace devant vos hanches, repoussez-la doucement avec votre main droite pour inverser à nouveau le mouvement derrière vous dans la direction opposée. Cette fois, transférez-vous vers votre main droite derrière votre dos. Au fur et à mesure que le poids avance, poussez avec votre main gauche, et ainsi de suite.

2. Kettlebell 1/4 halos

Le halo kettlebell est un exercice de base populaire car il cible également vos bras, vos épaules, votre poitrine et le haut du dos. Cette fois, réduisez légèrement l’amplitude des mouvements. Commencez à vous tenir debout, les pieds écartés à la largeur des épaules et engagez votre ventre. Tenez votre kettlebell par les cornes et placez-la près de votre poitrine. Gardez vos coudes rentrés, puis faites pivoter le poids vers votre droite, juste au-dessus de votre tête. Faites une pause, passez le poids au-delà de la hauteur de votre poitrine et répétez de l’autre côté. Imaginez créer des demi-cercles lorsque vous vous déplacez.

3. Rotations de fentes Kettlebell

Engagez vos fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, mollets et fléchisseurs de hanche en vous élançant tout en faisant pivoter votre torse. Tenez la kettlebell par les cornes à hauteur de poitrine. Foncez avec votre jambe droite vers l’avant et abaissez votre genou gauche au sol, en gardant vos orteils rentrés en dessous. Tournez votre jambe avant avec une colonne vertébrale haute, puis du côté opposé et revenez au centre. Poussez sur votre pied avant pour vous lever, puis répétez de l’autre côté.

Entraînement abdominaux kettlebell debout en 3 mouvements à essayer

Prêt à rassembler vos exercices de kettlebell ?

Pyramide: 2,4,6,8 répétitions

Limite de temps: 15 minutes

Commencez par le premier exercice et effectuez deux répétitions, puis passez aux deuxième et troisième exercices et faites de même. Au tour suivant, effectuez quatre répétitions de chaque mouvement, puis six et ainsi de suite. Continuez pendant autant de tours que possible, en ajoutant toujours deux répétitions par exercice et par tour. Reposez-vous quand vous en avez besoin et respectez une limite de temps de 15 minutes. Vous pouvez raccourcir l’entraînement si vous recherchez un finisseur d’entraînement, ou le prolonger si vous avez plus de temps pour jouer. Évitez de vous reposer pendant les exercices et réservez-le entre les tours si vous le pouvez.

