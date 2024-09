Oubliez les pommes, c’est la saison des papayes. Ce qu’il faut savoir sur l’arbre indigène de l’Ohio et ses fruits

Avez-vous déjà entendu parler de l’arbre à papayer ou de ses fruits ? Non ? Enfin, pareil, jusqu’à aujourd’hui.

L’arbre à papaye est originaire de l’Ohio et est en fait extrêmement commun, selon le Département des ressources naturelles de l’OhioCet arbre tropical de forme pyramidale peut être trouvé dans les zones humides de tout l’Ohio et dans certaines régions des États-Unis.

Vous souhaitez trouver un arbre à papayer ? Voici plus d’informations sur cet arbre à feuilles larges.

À quoi ressemble un papayer ?

L’arbre à papayer a la forme d’une pyramide dense et peut mesurer jusqu’à 25 pieds de haut et 15 pieds de large.

Cet arbre a une écorce grise et lisse et ses feuilles sont vert foncé, pendantes comme des oreilles de chien sur ses branches. Bien que les fleurs soient rares, lorsqu’elles sont présentes, elles pendent comme des chapeaux et peuvent être de couleur lavande foncé à rouge violacé. Un fruit vert clair en forme de pomme de terre commence à pousser au printemps et peut être récolté et mangé à la fin de l’été et au début de l’automne, lorsqu’il est jaune-brun.

Où peut-on trouver des arbres à papayer ?

Les papayers prospèrent dans les zones ensoleillées et humides avec un sol riche et bien drainé. On les trouve généralement dans des zones telles que le fond des ravins, les pentes abruptes et les berges des ruisseaux.

D’origine tropicale, l’arbre à papayer est un lointain parent des magnolias et du tulipier.

Quel est le goût du fruit de la papaye ?

Le fruit de la papaye a été nommé fruit officiel fruit indigène de l’Ohio en 2009, et est également connue sous le nom de « banane indienne ».

Vous êtes amateur de fruits et vous souhaitez goûter à tous les fruits ? Vous avez de la chance, car le papayer est un fruit sans danger pour la consommation.

Ce fruit a la forme d’une pomme de terre et peut être vert clair à jaune-brun. Le fruit de la papaye a un goût qui ressemble à une combinaison de banane, de mangue et d’ananas, selon CFAES de l’État de l’OhioL’intérieur est jaune et peut être mou comme l’intérieur d’un avocat.

Cependant, vous n’en trouverez peut-être pas, car les animaux ont tendance à les dévorer pendant la saison de la récolte.

Peut-on faire pousser un papayer ?

Oui, c’est possible, mais il y a des étapes spécifiques à suivre pour que l’arbre à papaye pousse et prospère avec succès.

Si vous envisagez de planter un jeune arbre ou un semis, il doit être placé dans une zone ombragée pour s’établir. De plus, il est important de garder à l’esprit que le papayer préfère un sol humide et bien drainé. Une croissance réussie peut se produire si un semis commence sa croissance dans un pot d’arbre plutôt que dans le sol.

Finalement, l’arbre à papayer peut vivre dans des zones en plein soleil et peut avoir une pollinisation croisée réussie s’il est planté à proximité d’autres arbres à papayer.

Vous trouverez plus d’informations sur les exigences de l’arbre à papayer sur le site Site Web de l’ODNR.

Les papayers peuvent-ils être difficiles ?

Non, les papayers sont généralement exempts de parasites et de maladies.

Cependant, si vous souhaitez déplacer un arbre à papayer après l’avoir planté dans le sol, il sera difficile de le rétablir en raison de son système racinaire clairsemé.

Cet article a été publié à l’origine sur le Cincinnati Enquirer : Qu’est-ce qu’un papayer ? Apprenez-en plus sur l’arbre fruitier indigène de l’Ohio