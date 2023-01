Oubliez les montres ou les bagues, suivez votre santé avec ce capteur de toilette innovant

Imaginez que vous obteniez des données sur votre santé en exécutant une fonction corporelle que vous effectuez plusieurs fois par jour : uriner. Bientôt, vous pourrez faire exactement cela – avec le U-Scan, un capteur qui se fixe à votre cuvette de toilette et analyse votre urine chaque jour où vous l’utilisez. Withings a dévoilé le censeur cette semaine lors du CES 2023, le plus grand salon professionnel de la technologie grand public au monde.



Quiconque s’est déjà offert un échantillon d’urine dans un cabinet médical sait que l’urine peut nous dire des choses importantes sur notre santé : si nous sommes déshydratés, si nous sommes enceintes, si nous avons une infection et même la santé de certains de nos organes. Withings se concentre sur certains de ces biomarqueurs avec deux versions différentes de son appareil grand public, disponibles en Europe au premier semestre 2023, avec des plans de disponibilité aux États-Unis après l’autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Une cartouche conçue pour le U-Scan est destinée à surveiller les informations nutritionnelles et métaboliques en mesurant les niveaux de cétone et de vitamine C et en testant le pH de votre urine (pH bas ou élevé peut être associé à la santé rénale et plus encore).

Le second est destiné aux personnes qui souhaitent mieux suivre leurs cycles menstruels, en mesurant poussées de LH, ou hormone lutéinisante. La LH culmine lorsque l’ovulation approche à grands pas et que la fertilité est probablement la plus élevée. Cette cartouche de cycle mesurera également le pH de l’urine.

Des bandelettes de test d’urine à domicile sont déjà disponibles pour suivre des éléments tels que les poussées de LH et les niveaux de cétone. Et l’urine des tests comme celui de Vivoo associez-les également à une application pour donner aux gens un meilleur aperçu de leur santé et de leur éducation sur ce que les mesures peuvent signifier. Mais ceux-ci sont plus pratiques que les capteurs attach-and-go développés par Withings.

“Vous n’y pensez pas et vous faites simplement ce que vous faites tous les jours”, a déclaré le PDG de Withings, Mathieu Letombe, à CNET.

Pour l’utiliser, Withings dit que l’appareil fonctionne mieux si vous l’attachez à l’avant de votre cuvette de toilettes (ce qui signifie que les personnes qui font normalement pipi debout peuvent également devoir s’asseoir, ou au moins faire preuve de créativité). L’urine s’écoulera vers une petite entrée de collecte, qui, selon la société, peut différencier l’urine d’un liquide externe, tel que l’eau des toilettes. Un capteur thermique détecte la présence d’urine, et il est déplacé vers un module de test. Lorsque l’analyse est terminée, les déchets sont libérés de l’appareil et disparaissent avec une chasse d’eau.

Les résultats seront acheminés vers votre téléphone via le Wi-Fi, et vous pourrez lire vos informations de santé quotidiennement sur l’application Health Mate de Withings.

L’appareil contient une cartouche remplie de bandelettes de test qui vous durera environ trois mois. Oh, et le capteur pourra différencier votre “flux” de celui des visiteurs, car le U-Scan est capable de différencier en fonction de “la distance et la vitesse du flux”, a déclaré Letombe.

Parce qu’il n’est pas encore autorisé par la FDA aux États-Unis, il n’y a pas de prix pour le U-Scan pour le moment. Vous pourrez obtenir les cartouches U-Scan Nutri Balance ou Cycle Sync — ou les deux si vous voulez obtenir encore plus de données — en Europe pour 500 euros (environ 527 $ actuellement) plus tard cette année. Withings est convaincu que les deux premiers capteurs grand public ne sont qu’un début : l’entreprise espère davantage d’appareils médicaux à l’avenir, s’ajoutant à la longue liste de montres intelligentes, de capteurs portables et d’autres appareils qui canalisent notre santé en points de données.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.