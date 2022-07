Oubliez les journaux et la télévision, les gens au Royaume-Uni se tournent vers TikTok pour les nouvelles

Il fut un temps où les gens au Royaume-Uni suivaient l’actualité via la BBC, The Guardian ou les chaînes d’information 24 heures sur 24. Mais cet âge pourrait bientôt toucher à sa fin… à cause de TikTok. En fait, le réseau social est de plus en plus traité comme une source d’information par les internautes britanniques. Même si elles ne sont pas particulièrement friandes des médias traditionnels, les jeunes générations sont néanmoins très intéressées par l’actualité. Ils ne s’informent tout simplement pas de la même manière que leurs aînés, préférant les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et, plus récemment, TikTok. La plateforme chinoise est désormais utilisée par 7% des adultes britanniques pour suivre l’actualité, selon un récent rapport de l’Ofcom, l’organisme britannique de régulation des communications. En comparaison, seulement 1 % ont utilisé TikTok pour les actualités en 2020.

Sans surprise, les 16-24 ans sont les plus susceptibles de consulter les dernières « actualités » sur TikTok. Issus d’un monde numérique, ils n’utilisent pas les mêmes outils que leurs aînés pour s’informer et s’informer. “Les adolescents d’aujourd’hui sont de moins en moins susceptibles de lire un journal ou de regarder les actualités télévisées, préférant plutôt se tenir au courant en faisant défiler leurs flux sociaux”, a déclaré Yih-Chung Teh, directeur du groupe Ofcom pour la stratégie et la recherche, au Guardian. .

Ils n’ont pas non plus les mêmes attentes vis-à-vis des médias que les générations précédentes. Ils préfèrent le contenu vidéo, plus facile à partager et à commenter que les articles écrits, et recherchent un accès instantané à l’actualité au quotidien. En tant que tel, il n’est pas surprenant que ce jeune public se tourne vers TikTok pour les nouvelles. Si l’application s’est fait connaître pour ses défis de danse virale et ses vidéos de synchronisation labiale, elle héberge désormais de nombreuses vidéos éducatives et informatives sur l’actualité.

TikTok, une source d’information digne de confiance ?

Certains de ces contenus sont créés sur mesure par des médias traditionnels à la recherche d’un nouveau public. Mais ce ne sont pas ceux vers lesquels les utilisateurs britanniques de TikTok se tournent pour les dernières “nouvelles”. Ils préfèrent se procurer ces « nouvelles » auprès des personnes qu’ils suivent sur la plateforme (44 %) ou de leurs amis et famille (32 %). Certains médias, comme Sky News, BBC News et ITV News, ont réussi à se démarquer sur TikTok en proposant des contenus adaptés aux (jeunes) utilisateurs du réseau social. Résultat, Sky News est suivi par plus de 1,8 million d’utilisateurs. Le Daily Mail est le seul média britannique à devancer la chaîne d’information sur TikTok, avec ses 3,8 millions de followers.

Certains sujets d’actualité sont plus populaires que d’autres sur TikTok. Premièrement, il y a la guerre en Ukraine. La plateforme est devenue un acteur central de la guerre de l’information entre l’Ukraine et la Russie. Des utilisateurs en Ukraine se servent notamment du réseau social pour documenter l’avancée des troupes russes, ainsi que les destructions et les violences qu’elles commettent sur le terrain. Pendant ce temps, le Kremlin utilise la plateforme pour partager de fausses nouvelles sur le conflit.

Le récent différend juridique entre Johnny Depp et Amber Heard a également été suivi par des millions d’utilisateurs sur TikTok. Les accusations portées par les deux ex-époux ont fait l’objet d’un grand nombre de vidéos sur la plateforme. Le hashtag #JusticeForJohnnyDepp compte 21,3 milliards de vues, contre 36,4 millions pour #IstandwithAmberHeard.

Alors qu’un grand nombre de Britanniques se rendent sur TikTok pour s’informer, ils ne sont que trop conscients qu’ils peuvent rencontrer de fausses informations. Et cela se reflète dans les chiffres : seuls 30 % des internautes qui utilisent le réseau social à des fins d’information le considèrent comme une source fiable, selon le rapport de l’Ofcom. Les répondants font beaucoup plus confiance aux médias traditionnels qu’aux réseaux sociaux, à l’exception des adolescents de 12 à 15 ans. Preuve, s’il en fallait, que les jeunes générations ne s’informent pas de la même manière que leurs aînés.

