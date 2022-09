Oubliez les fuites: Google lui-même révèle entièrement Pixel Watch sur YouTube

Il n’y a pas beaucoup de mystère sur la façon dont la prochaine Montre Pixel regardera, mais Google a une dernière astuce : révéler la montre elle-même dans une vidéo YouTube d’une minute des semaines avant l’automne Événement Pixel le 6 octobre, alors que nous attendons le lancement de la smartwatch tant attendue.

La vidéo montre la Pixel Watch sous de nombreux angles, mais pas tous auxquels nous pourrions penser (une photo de dessous serait bien). Bien que certaines de ces images soient probablement rendues, la montre apparaît en personne – ou plutôt, sur le bras d’une personne – nous donnant une idée de sa taille.

Google a publié les premières images teasers de la Pixel Watch lors de Google I/O 2022 en mai et a depuis diffusé des photos et des détails. Cela ne signifie pas que nous savons tout sur la montre, les dernières fuites suggérant un prix de départ de 350 $, qui se situe entre la nouvelle Samsung Galaxy Watch 5 (279 $) et la Apple Watch 8 (399 $) qui vient de sortir.