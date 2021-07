Oubliez les euros, l’Argentine contre le Brésil en Copa America est le grand match du week-end

L’Europe attend peut-être l’Angleterre contre l’Italie dans la pièce maîtresse de l’Euro 2020 de dimanche, mais il y a un match encore plus important à attendre en Amérique du Sud alors qu’une rivalité plus ancienne entre deux équipes plus performantes débute lors de la finale de la Copa America de samedi.

Le Brésil contre l’Argentine est un vrai clasico. Les équipes se sont rencontrées pour la première fois en 1914 et, au cours des années qui ont suivi, se sont imposées comme deux des équipes les plus légendaires du football mondial. Ensemble, ils ont remporté sept Coupes du monde.

Les deux équipes ont dépassé leurs rivaux de la tête et des épaules lors de la Copa America de cette année et Neymar et Lionel Messi ont les deux meilleurs joueurs du tournoi.

L’Argentine est invaincue en 19 matchs avant la confrontation au stade Maracana, tandis que le Brésil, hôte et champion en titre, n’a pas perdu depuis que l’Argentine l’a battu lors d’un match amical en novembre 2019.

« Que cela nous plaise ou non, ils ont le meilleur joueur du monde (Messi) », a déclaré l’attaquant brésilien Richarlison.

« Cela crée donc une certaine rivalité. Nous savons à quel point il est difficile de battre l’Argentine, pas seulement maintenant mais aussi dans le passé, et nous savons à quel point ce sera difficile au Maracana.

La finale de cette année est particulièrement intéressante en raison du timing, en termes d’organisation et de personnel.

La Copa devait se dérouler en Colombie et en Argentine, mais le Brésil a pris le relais à la dernière minute en raison des troubles en Colombie et d’une vague de COVID-19 en Argentine.

Cela a agacé l’Argentine, qui comptait sur l’avantage à domicile après que le Brésil a accueilli le dernier tournoi il y a deux ans – lorsqu’elle a battu l’Argentine 2-0 en demi-finale au cours de laquelle des décisions arbitrales controversées sont tombées en faveur du pays hôte.

TROPHEE SECHERESSE

C’est aussi un autre tournoi où l’Argentine – et plus particulièrement Messi – cherche à mettre fin à une longue sécheresse de trophées. Ils n’ont pas remporté de titre majeur depuis la levée de la Copa America en 1993 et ​​Messi n’a jamais remporté d’argenterie avec l’équipe nationale.

Le Brésil est un petit favori et pas seulement parce qu’il est à domicile et a un bilan légèrement meilleur jusqu’à présent dans le tournoi. Ils ont également la réputation de battre l’Argentine dans les matchs crunch.

Les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises en finale, trois en Copa America et une en Coupe des Confédérations – en 2005. L’Argentine a battu le Brésil lors de l’avant-première de la Copa America en 1937, mais ne l’a plus fait dans un match phare depuis.

Le Brésil a remporté en 2004 la finale de la Copa America au Pérou et à nouveau au Venezuela en 2007, lorsqu’ils ont dépassé une équipe fantaisiste qui contenait un jeune Messi lors de sa première finale internationale.

Les gros titres avant le choc de samedi parleront de la recherche de Messi pour un premier titre, mais il en va de même pour Neymar.

Le Brésilien a remporté la Coupe des Confédérations en 2013 et, comme Messi, il a une médaille d’or olympique. Mais il a raté le triomphe de la Copa America 2019 en raison d’une blessure.

Il a au moins un superbe palmarès au Maracana.

« Les films me passent par la tête toutes les gloires et les jours heureux que j’ai vécus là-bas », a déclaré l’attaquant du Paris St Germain. « Je n’ai jamais perdu là-bas, et j’espère que cela ne changera pas. »

