Oubliez les écouvillons de nez douloureux, ce masque facial peut faire le test Covid-19 pour vous

Des scientifiques de l’Université Harvard et du MIT ont mis au point un masque facial « peu coûteux » capable de détecter le coronavirus à partir de la respiration du porteur et de donner des résultats en 90 minutes. Les chercheurs affirment que les résultats du test effectué à partir du masque, qui peut être activé en appuyant sur un bouton, sont comparables à un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui est considéré comme une référence dans les tests de covid. Selon le document de recherche des scientifiques, le masque peut relayer un signal numérique sur les résultats qui peut être lu par une application pour smartphone et le porteur peut voir son résultat sur son téléphone. Désormais, les scientifiques recherchent des fabricants pour la production en série du masque.

« Nous avons essentiellement réduit un laboratoire de diagnostic entier à un petit capteur basé sur la biologie synthétique qui fonctionne avec n’importe quel masque facial et combine la haute précision des tests PCR avec la vitesse et le faible coût des tests d’antigène », a déclaré Peter Nguyen, premier co-auteur de la recherche papier, dans un déclaration.

Le masque utilise des biocapteurs pour détecter le SARS-CoV-2 dans la respiration du porteur. Les biocapteurs sont des dispositifs qui utilisent des réactions de biologie synthétique pour la détection d’une biomolécule. Cependant, installer une telle réaction, qui inclut des cellules et de l’eau, dans un appareil portable comporte ses propres risques, mais l’équipe de scientifiques a utilisé une technologie portable sans cellules lyophilisées (wFDCF). Dans le masque, les scientifiques ont utilisé trois réactions biologiques lyophilisées destinées à être activées de manière séquentielle. Lorsqu’un utilisateur appuie sur un bouton, il libère l’eau d’un réservoir activant la chaîne de réactions biologiques qui testerait l’haleine du porteur pour la présence de coronavirus.

Dans la série de réactions, la première réaction ouvre la membrane du coronavirus pour accéder à son ARN. La deuxième réaction fait plusieurs copies de l’ARN viral pour produire suffisamment d’échantillons. La troisième réaction recherche une molécule de gène de pointe et si elle en trouve une sur la bandelette de test, elle la coupe en deux morceaux plus petits. Au dernier stade, s’il n’y a pas de fragment de pointe à couper, le test conclut que le SARS-CoV-2 n’était pas présent dans l’haleine du porteur.

Les scientifiques pensent que cette technologie peut être utilisée pour détecter une gamme d’agents pathogènes et de matières dangereuses.

