Comme de nombreux Canadiens, une femme que nous appellerons Mary cherchait un petit revenu supplémentaire pendant la pandémie, pour compenser la hausse du coût de la vie. Mais au lieu de se tourner vers les options traditionnelles consistant à faire des heures supplémentaires, à travailler un peu à la pige ou à démarrer une agitation secondaire sans rapport, elle et son partenaire sont allés un peu plus loin en obtenant chacun un deuxième emploi à temps plein dans leur domaine – sans quitter leur le premier, ou en parler à l’un ou l’autre des patrons.

Ils ne sont pas seuls. Mary et son partenaire, qui ont obtenu l’anonymat pour dissimuler leur identité, font partie d’une tendance croissante appelée suremploi. Et il existe un site Web – overemployed.com – pour aider les travailleurs à distance à le faire.

Il a été mis en place par Isaac Price qui, sentant que des licenciements arrivaient en 2020, “a commencé mon plan de sortie”, dit-il de son histoire d’origine. “Après des mois d’entretiens pénibles, j’ai décroché une offre d’emploi.” Mais le licenciement n’est jamais venu et une fois qu’il a réalisé qu’il pouvait jongler avec les deux emplois à la fois, “j’ai compris, pourquoi quitter mon emploi du tout? C’est alors que l’idée est née.”

Contrairement à la tendance virale des « démissions silencieuses » au bureau, qui voit de nombreux travailleurs ne s’engager que dans le strict minimum qui leur est demandé, les personnes qui s’inscrivent à la vie de suremployé évoluent dans la direction opposée : brûler la bougie à autant d’extrémités que possible. ils peuvent se débrouiller, recevoir plusieurs chèques de paie à temps plein aussi longtemps qu’ils peuvent le faire.

Il y a un communauté florissante sur Reddit consacré au mouvement. Un éminent YouTuber a fièrement documenté son expérience en y plongeant, y compris comment il s’est effondré.

Travailler exclusivement à domicile est presque toujours la clé de l’ensemble de l’opération. Le partenaire de Mary, un ingénieur, a été le premier à plonger son orteil dans le bassin de suremploi, en s’inscrivant pour un deuxième emploi d’ingénieur à temps plein payant 90 000 $ par an en janvier 2021. Mary a décidé de faire de même l’automne dernier en obtenant deux emplois – un en finance et un en comptabilité, chacun payant 60 000 $ par an pour un travail à temps plein.

“Nous venons de regarder les budgets et nous avons pensé que nous en avions vraiment besoin”, dit-elle à propos de leurs quatre emplois, qui ont doublé le revenu de leur ménage à 300 000 $. C’est un revenu important selon toutes les définitions, mais Mary dit qu’ils ont besoin d’argent pour rester à flot. “Il ne s’agissait pas de savoir si nous pouvions ou non … nous devons le faire”, a-t-elle déclaré.

Cela fait de longues heures, comme Mary le dit, ils travaillent chacun en moyenne 12 à 14 heures par jour, et certains le week-end. D’autres en ligne disent qu’ils sont capables de le balancer sans mettre beaucoup plus de 40 heures par semaine. Et la pandémie est ce qui a rendu tout cela possible, en raison de l’acceptation généralisée du travail à distance.

Mary et son partenaire étaient conscients de ne rechercher que des emplois qui pouvaient être effectués à domicile pendant tout le temps, car le jour où l’un de leurs patrons les appelle au bureau, le gabarit est levé. Si et quand cela se produit, “j’arrêterais”, a-t-elle déclaré.

Même de chez soi, difficile de tout jongler. Elle a commencé ses deux emplois à peu près au même moment et, à un moment donné, elle a suivi des modules de formation pour les deux emplois à la fois.

“Souvent, je n’avais qu’à éteindre ma caméra [and] mettez mes affaires en sourdine sur l’une d’elles », a-t-elle déclaré. « Il y a eu quelques fois où j’ai été appelée à répondre à quelque chose des deux sociétés simultanément », a-t-elle déclaré. « Ensuite, vous vous embrouillez vraiment … ça frappe vraiment tu.”

Anthony Leutenegger dit que la pandémie a conduit à beaucoup plus de cas de travailleurs de la technologie, où il est manager, s’inscrivant à plusieurs emplois à la fois. (Anthony Leutenegger)

Les chiffres exacts sur la tendance sont difficiles à obtenir, mais Anthony Leutenegger, un Canadien et responsable du développement commercial de la société technologique Aragon Labs, affirme qu’il s’agit clairement d’une tendance croissante, en particulier dans le domaine de la technologie.

“La raison pour laquelle vous le voyez apparaître davantage maintenant est à cause du travail à distance”, a-t-il déclaré dans une interview. “Vous ne pourriez pas faire cela aussi facilement si vous étiez dans un bureau.”

À mesure que le travail à distance et hybride s’enracine, il dit que le suremploi le sera également. “Je pense que nous allons assister à une énorme augmentation du suremploi au cours de la prochaine année”, a-t-il déclaré.

Le concept des cols blancs travaillant au noir dans un deuxième emploi après la fin des heures de travail n’a rien de nouveau, mais travailler à deux ou plus en même temps en secret l’est. Alors que Leutenegger dit qu’il n’a aucun problème avec les employés qui font des heures supplémentaires pour quelqu’un d’autre, d’après son expérience, les gens qui essaient d’en faire trop ne finissent pas par faire du bon travail pour qui que ce soit.

“Je suis le genre de personne qui se donne à 150% à l’organisation pour laquelle je travaille, donc ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit, et je n’aurais même pas le temps d’y penser.”

Tendance croissante

Il gère plusieurs équipes, entièrement à distance, et il dit que même s’il ne pense pas que quiconque avec qui il travaille actuellement le fasse, cela s’est certainement produit dans le passé.

Il se souvient d’un ancien travailleur qui avait donné son préavis de départ de l’entreprise. En faisant des recherches sur l’équipe d’une autre entreprise avec laquelle Aragon allait traiter, il est apparu que le travailleur en question y travaillait depuis un certain temps.

“J’ai bien ri”, se souvient-il. Il ne répondait pas aux attentes, dit-il, et même si ce n’était pas assez grave qu’il allait être licencié, “en fin de compte, c’est assez évident quand quelqu’un ne donne pas tout le temps qu’il est censé le faire, au travail », a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas du tout été surpris.”

Pour lui, occuper deux emplois n’est pas nécessairement un délit de licenciement, mais il préfère donner le travail à quelqu’un d’autre “qui peut probablement faire un meilleur travail et n’occupera pas plusieurs emplois en même temps et sera moins distrait .”

L’avocat du travail Dennis Buchanan a déclaré que travailler pour deux entreprises dans le même domaine à l’insu de l’une ou l’autre est un «drapeau rouge» pour lui. (Dennis Buchanan)

Mais cela ne signifie pas que ceux qui le font sont sur un terrain solide, juridiquement parlant.

L’avocat du travail Dennis Buchanan dit que même si un deuxième emploi n’est pas contre quoi que ce soit dans la lettre d’un emploi, de nombreuses règles sont implicites pour décourager ce type d’arrangement.

Dans les postes de direction en particulier, il y a souvent ce qu’on appelle une clause de « temps plein et d’attention », ce qui signifie que le travailleur est obligé de « consacrer tout son temps et son attention au travail et il ne va pas aller faire autre chose sur le côté », a-t-il déclaré dans une interview.

“Lorsque vous faites un travail productif, ils veulent que ce soit pour eux à moins qu’ils ne sachent et n’aient consenti autrement”, a-t-il déclaré.

“Si cela va interférer avec votre travail, si … cela affecte votre productivité ou c’est essentiellement des heures que nous attendons de vous que vous travailliez pour nous et que vous travaillez pour eux, l’un ou l’autre va être un problème. “

Et bien sûr, tout ce qui a à voir avec le fait de travailler pour un concurrent dans le même domaine est un signal d’alarme évident pour lui, ce dont Mary dit qu’elle est parfaitement consciente. Elle et son partenaire ont passé leurs contrats au peigne fin pour s’assurer qu’ils étaient au-dessus du bord, et même si elle dit qu’aucun conflit n’a encore émergé, elle est bien consciente des enjeux.

“Je pense que nous serions virés. J’ai eu des amis qui ont fait deux boulots en même temps. Leurs employeurs l’ont découvert et ils se sont fait virer.”

Cette anxiété fait des ravages, dit-elle. “Chaque jour, vous vous dites, est-ce que ça va être le jour où je me ferai virer ? Ou on nous rappelle au bureau ; chaque jour, vous êtes en état d’alerte maximale.”

C’est une grande raison pour laquelle même s’ils ne se font pas prendre, ils ne prévoient pas de poursuivre leur plan de suremploi plus longtemps, car ils ont appris que le danger de brûler la chandelle par les deux bouts est généralement l’épuisement professionnel.

“Dès que nous pourrons arrêter de travailler deux emplois, nous le ferons”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas recommandé. Ce n’est pas souhaitable.”