Oubliez les 8,1 % : voici pourquoi l’inflation a déjà culminé – peut-être

De nouvelles données de Statistique Canada cette semaine ont montré que le coût de la vie continue d’augmenter au rythme époustouflant de 8,1 % dans l’année jusqu’en juin.

Quiconque a récemment rempli un réservoir d’essence ou un panier d’achat sait à quel point le prix de presque tout augmente rapidement en ce moment, mais un coup d’œil sous les gros titres suggère qu’il y a des raisons d’être optimiste et prudent que nous sommes peut-être déjà au-dessus de la bosse inflationniste.

Les prix des aliments ont récemment augmenté à un rythme époustouflant, avec une hausse de 8,8 % depuis l’an dernier, selon Statistique Canada. Mais c’est en fait le même rythme annuel d’augmentation que le mois précédent, et les prix des épiceries étaient en fait en baisse par rapport à leur niveau de mai. C’est la première fois que nous voyons cela depuis avril 2021.

Le prix de détail de la viande est désormais inférieur à ce qu’il était en avril, et les prix des fruits et légumes ont chuté pendant deux mois consécutifs, selon l’office national des statistiques.

Ainsi, vous n’en aurez peut-être pas l’impression lorsque vous numérisez votre reçu à la caisse, mais il y a des raisons légitimes d’espérer que nous commençons à voir un certain soulagement.

“Je pense en fait qu’on commence à voir le bout du tunnel de l’inflation alimentaire”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur en distribution alimentaire et politique alimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax. “Vous pouvez sentir que nous avons atteint un sommet en juin, ou peut-être même plus tôt.

“Les prix des denrées alimentaires vont augmenter – ne vous méprenez pas – mais le rythme auquel les prix augmentent ralentira à la fin de 2022.”

REGARDER | Un professeur d’alimentation dit que l’inflation de l’épicerie a peut-être culminé : L’inflation des prix alimentaires ralentit, selon un expert Bien que le prix des aliments augmente à un rythme supérieur à l’inflation générale au Canada, la tendance générale est positive et « nous commençons à voir le bout du tunnel de l’inflation alimentaire », déclare Sylvain Charlebois du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de Université Dalhousie.

Aussi difficile que cela puisse être de croire, Statistique Canada calcule qu’une multitude de produits et services aussi variés que les vêtements pour hommes, l’assurance automobile, les équipements numériques comme les ordinateurs et les boissons non alcoolisées étaient moins chers en juin qu’ils ne l’étaient en mai.

De nombreux consommateurs ne ressentent peut-être pas ces économies parce que les gens n’ont pas tendance à dépenser beaucoup d’argent pour eux très souvent, contrairement à quelque chose comme la nourriture, où les augmentations de prix ont tendance à irriter les consommateurs parce qu’ils en achètent si souvent.

C’est également le cas pour les prix de l’essence, et il y a aussi des raisons d’espérer sur ce front.

Bien sûr, les prix à la pompe ont augmenté de 54,6 % au cours de la dernière année, mais une grande partie de cette augmentation annuelle s’est produite au début de 2022, lorsque l’invasion de l’Ukraine par Poutine a plongé les marchés pétroliers dans la tourmente alors que le monde se précipitait pour trouver des alternatives au pétrole brut russe sanctionné.

Le prix du baril de pétrole brut était inférieur à 70 $ US le baril aussi récemment qu’en décembre, avant de grimper jusqu’à 123 $ US en mars. Aujourd’hui, il se négocie à environ 100 $ US, et bien qu’il soit susceptible d’être un facteur d’inflation pour le reste de l’année, on croit de plus en plus que les prix du pétrole ont peut-être déjà atteint leur sommet, du moins à court terme.

Les conducteurs ont été choqués lorsque le prix de détail moyen de l’essence a dépassé 2,14 $ le litre ce printemps. Mais il a baissé avec le prix du pétrole à 1,86 $ en moyenne à travers le pays et devrait encore baisser cet été.

La moitié de l’augmentation mensuelle du taux d’inflation global provient uniquement de l’essence, donc si cela a changé de direction, le taux d’inflation devrait bientôt faire de même.

“Avec les prix de l’essence qui devraient chuter le mois prochain, nous aurions pu enfin connaître un pic d’inflation”, a déclaré l’économiste de la Banque CIBC, Karyne Charbonneau.

Un agriculteur récolte du blé dans un champ près du village de Hrebeni, en Ukraine, en 2020. L’invasion par le président russe Vladimir Poutine de la nation exportatrice de céréales a fait monter en flèche le prix du blé, mais les prix sont déjà en train de redescendre. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Ce n’est pas seulement le pétrole et l’énergie non plus. Les prix d’une multitude de produits de base, des cultures comme le blé et le coton aux matériaux de construction comme l’aluminium, l’acier et le cuivre, ont chuté précipitamment ces derniers mois, alors que le spectre de la récession a entraîné une baisse de la demande pour toutes sortes de matériaux qui entrent dans les biens de consommation .

Lorsque les prix ont commencé à augmenter en 2021, de nombreux économistes et décideurs l’ont ignoré comme probablement de courte durée, et le mot à la mode “ transitoire ” est devenu une sorte de blague courante au fil du temps et il est devenu clair que l’inflation avait des jambes.

Michael Devereux, professeur à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique, dit qu’un autre mot en T est peut-être plus approprié pour décrire les pressions inflationnistes d’où nous sommes maintenant.

“Beaucoup de ces facteurs inflationnistes peuvent être temporaires car ils sont le résultat de forces mondiales, telles que la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires suite à l’invasion russe de l’Ukraine”, a-t-il déclaré dans une interview. “Nous constatons déjà un certain relâchement des prix de l’énergie … nous verrons donc probablement que les forces inflationnistes mondiales s’atténuent à mesure que nous avançons dans l’année.”

Le coût des matières premières qui entrent dans tout, de ce que nous mangeons aux produits que nous achetons, diminue rapidement, tout comme le coût de leur transport.

CBC News a fait de nombreux reportages sur les malheurs de entreprises de meubles , boulangeries , détaillants et autre entreprises de logistique qui avertissent depuis des mois que des coûts de transport nettement plus élevés entraînent une hausse des prix et étagères vides pour les consommateurs .

Mais une métrique étroitement surveillée pour le commerce maritime mondial suggère que l’impasse là-bas aussi a peut-être rompu.

Freightos, qui suit l’industrie mondiale du transport maritime, affirme que d’énormes cargos qui transportent à peu près tous les biens de consommation repartent à une capacité inférieure à leur pleine capacité, ce qui est un signe clair que la demande commence enfin à décliner.

“L’espace supplémentaire disponible, en particulier de la Chine aux États-Unis, a fait baisser les prix de manière significative depuis début mai”, a déclaré le responsable de la recherche de la société, Judah Levine, à CBC News dans un e-mail.

Le prix pour expédier un conteneur maritime de 12 mètres d’Asie vers la côte ouest des États-Unis était de 7 271 $ US la semaine dernière. C’est une baisse de plus de moitié par rapport aux plus de 16 000 $ US qu’il aurait coûté pour expédier il y a à peine deux mois – et plus de 20 000 $ US en septembre dernier.

“La baisse de la demande des consommateurs est censée lancer le processus de décongestion qui a causé des retards et contribué à des taux de fret élevés”, a déclaré Levine.

Raison d’espérer

Si le vent souffle sur les coûts d’expédition, c’est une autre raison de s’attendre à ce que les prix au niveau des consommateurs commencent bientôt à se redresser. Parce que s’il est tout à fait probable que le taux d’inflation officiel augmente par rapport à son niveau déjà élevé dans les mois à venir, c’est principalement parce que les comparaisons avec la situation d’il y a un an sont si dramatiques.

Rappelons que l’été 2021 a encore vu une grande partie du pays en lock-out, avec la plupart des gens non vaccinés et de nombreux secteurs de l’économie dans un gel profond. Comparé à cela, le taux d’inflation annuel semble encore plus élevé qu’il ne semble en réalité.

Mais de plus en plus de preuves suggèrent que bon nombre des causes du pincement inflationniste aigu que les Canadiens ont commencé à ressentir au début de 2022 sont peut-être déjà dans le rétroviseur.

Claire Fan, économiste chez RBC, affirme que le ralentissement en cours sur le marché canadien de l’habitation contribuera bientôt à faire baisser le taux d’inflation, car la baisse des ventes et la baisse des prix feront baisser les sommes dépensées en commissions des agents immobiliers. Les dépenses liées à l’achat d’une maison ont diminué le mois dernier sur une base annuelle pour la première fois depuis l’été dernier, note-t-elle.

Combinez cela avec ce qui se passe à la station-service et à l’épicerie, et tout cela s’ajoute à une recette pour un taux d’inflation qui a peut-être déjà tourné le coin.

“Il faut vraiment un peu moins de demande globale des consommateurs pour faire baisser une grande partie de l’inflation”, a-t-elle déclaré. “Nous voyons cela dans les prix à la production et cela va prendre du temps pour se répercuter sur les prix de détail … mais c’est en effet ce à quoi nous nous attendons.”