Oubliez l’ébullition mondiale, le public bouillonne de rage – à propos d’une politique climatique fantaisiste totalement inabordable

QUELQUE CHOSE bouge.

Pendant des années, nos politiciens et d’autres se sont tous inclinés devant le grand culte climatique de notre époque.

Ils nous ont dit que nous risquons tous une mort imminente si nous ne changeons pas.

Que ce soit les conservateurs, les travaillistes ou quoi que ce soit entre les deux, nos dirigeants nous ont dit que la planète se réchauffait.

Et pas seulement en réchauffant, mais maintenant – insistent-ils – « en ébullition ».

Avec de terribles menaces, ils ont dit que chaque fois qu’une vache pète ou que vous montez dans un avion pour vos vacances d’été, nous tuons tous un peu plus la planète.

Alors que la droite et la gauche ont lancé cette histoire, elles nous ont dit qu’il y avait une réponse.

Nous devons tous changer complètement nos vies, et si nous le faisons, nous pourrions – peut-être – éviter de brûler à mort.

C’est une affirmation qui trouve sa conclusion illogique dans des groupes comme Just Stop Oil qui croient que leur cause est si urgente qu’absolument tout peut être fait pour attirer notre attention sur elle.

Arrêter les ambulances en route vers l’hôpital ? Absolument bien.

Empêcher les gens de se rendre à un entretien d’embauche ? Aucun problème.

Cela en vaut la peine parce que ces groupes nous sauvent de nous-mêmes. Apparemment.

Il est étrange de voir à quel point tout cela a peu de recul.

Peu importe les revendications elles-mêmes, il y a eu peu de recul même contre les mesures que le gouvernement et d’autres veulent mettre en place.

Il se trouve que la Grande-Bretagne est responsable d’un infime pourcentage des émissions mondiales de carbone.

Et même si la Grande-Bretagne décidait de redevenir une société rurale, pourquoi des puissances montantes comme la Chine et l’Inde suivraient-elles notre exemple ?

Ces pays sont parmi les plus gros pollueurs du monde et, malheureusement, ils ne se tournent pas vers la Grande-Bretagne pour les guider au 21e siècle.

Toute la démagogie autour du changement climatique a longtemps été une revendication de luxe.

Parce que tous ceux qui l’ont étudié savent que si nous faisions ce que les alarmistes climatiques voudraient que nous fassions, nous serions grillés.

D’une manière totalement différente.

Un nouveau sondage publié ce week-end montre que 71% des personnes soutiennent clairement l’idée de réduire nos émissions de carbone.

Ils soutiennent même l’idée d’atteindre zéro émission de carbone d’ici 2050.

Mais lorsque les politiques spécifiques que cela implique sont présentées aux électeurs, l’histoire change radicalement.

Comme nous l’avons vu avec la grande rébellion contre le programme ULEZ de Londres, le public peut être poussé trop loin.

Et nous pouvons maintenant voir où.

Plus d’électeurs s’opposent au projet d’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030 que ne le soutiennent.

Et lorsqu’il s’agit de questions telles que le début de l’élimination progressive des nouvelles chaudières à gaz à partir de 2035, les gens dont les conservateurs ont besoin pour reconquérir aux prochaines élections sont catégoriques contre.

Parce que le fait est que tout cela coûte cher.

Il y a de nombreuses raisons à la crise actuelle du coût de la vie, des retombées des années Covid à la guerre en Ukraine.

Mais à une époque où les portefeuilles de tout le monde souffrent, la folie verte ne fait qu’empirer les choses.

Encore et encore, les choses qui nous étaient demandées s’avèrent avoir un prix. Et un assez lourd à cela.

Plus d’électeurs se soucient de la crise du coût de la vie que de la folie Net Zero.

En effet, beaucoup de gens disent qu’ils ne sont d’accord avec les politiques de réduction des émissions de carbone que si elles n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour le ménage moyen.

Chose intéressante, des chiffres comme celui-ci commencent à se faire remarquer par les politiciens.

Depuis près de 20 ans, des gens, depuis David Cameron, nous disent ce que nous devons faire pour sauver la planète.

Mais ces politiciens vont et viennent, alors que la situation de la plupart des ménages de ce pays ne s’est pas sensiblement améliorée.

Les conservateurs ont réussi à remporter une élection partielle à Hillingdon, dans l’ouest de Londres, la semaine dernière, probablement uniquement grâce au fait que les résidents locaux étaient en colère contre l’expansion de l’ULEZ.

Comme les habitants des autres régions où ce programme est étendu, ces habitants étaient mécontents des coûts supplémentaires qu’il entraînait.

Mais contrairement à beaucoup d’autres personnes, les électeurs ont eu la chance de faire entendre leur voix.

Et ils l’ont utilisé pour s’opposer au stratagème du maire de Londres Sadiq Khan.

Les conservateurs pourront peut-être prendre note de tout cela. Parce qu’il y a beaucoup de bien qui pourrait en découler.

Presque tout le monde dans le pays se soucie de l’environnement.

La plupart des gens sont conscients que nous devons faire notre part pour aider à réduire les émissions de carbone.

Mais nous ne pouvons pas faire plus que notre part. Et nous ne pouvons pas nous appauvrir en essayant de faire plus que notre part.

Et nous non plus.

En matière de politique climatique, le fantasme rencontre enfin la réalité. Les gens commencent en effet à bouillir.

Mais c’est avec rage face aux coûts qui nous sont imposés.

Les politiciens ont beaucoup parlé de 2050. Voyons d’abord comment ils traitent 2024.

ENVIE D’UNE BELLE PROMENADE ?

Bien sûr, tout l’intérêt du système ULEZ est de chasser les automobilistes de nos voitures.

Alors, comment sommes-nous censés nous déplacer?

Eh bien, il y a parfois un service de train dans ce pays. Pas souvent. Mais parfois. Quand les syndicats des trains ne font pas grève.

Pourtant, il doit y avoir un autre moyen de se déplacer? Les bus, par exemple ?

Eh bien, de nouveaux chiffres publiés cette semaine par le ministère des Transports ont révélé qu’au moins 1 500 lignes de bus en Angleterre ont été coupées au cours des deux dernières années seulement.

Selon les Traffic Commissioners de Grande-Bretagne, le nombre de routes locales est passé de 12 000 en 2021 à moins de 9 000 cette année.

Cela correspond certainement à ma propre expérience dans les régions rurales de notre pays, où si vous n’avez pas de voiture, vous êtes de plus en plus coincé.

Quelque chose qui touche particulièrement les personnes âgées.

Alors, comment nos politiciens pensent-ils que nous devrions nous déplacer? Nous recevons une amende si nous conduisons.

Nous devons supporter les grèves si nous voulons utiliser les trains. Et les lignes de bus sont fermées.

Peut-être que le retour à une société préindustrielle est vraiment en marche et qu’on s’attendra à ce que nous marchions tous désormais.

LA PREUVE DU FUTUR DE KYLIE

Il fut un temps où les stars allaient à Vegas pour prendre leur retraite.

Un lieu où ils sont allés s’ils n’avaient pas eu de succès depuis des décennies.

« Je ne savais pas qu’il était encore en vie » était la réponse à certains actes.

Mais tout a changé. Et un signe est l’annonce que Kylie Minogue va y faire une résidence.

Des forfaits de voyage sont déjà en vente pour l’expérience Kylie tout compris.

Et comme elle a actuellement l’un des tubes de l’été, les gens peuvent difficilement prétendre qu’elle est ailleurs qu’au sommet de sa carrière.

Pourtant, au moins si jamais elle entre dans un crépuscule de carrière, elle est prête pour cela.

Quand il a vieilli, Frank Sinatra avait l’habitude de fouiller dans ses paroles à Vegas et ailleurs.

Kylie, en revanche, n’a qu’à chanter « Padam, Padam » et « Na na na, na na na na na ».

Un plan de retraite intelligent, si jamais la star en avait besoin.

LA VÉRITÉ À LA MAISON

EN mars, un tiers des travailleurs britanniques ont déclaré qu’ils quitteraient leur emploi s’ils recevaient l’ordre de retourner au bureau à plein temps.

C’est tout un changement. Et pas dans le sens que nous avions l’habitude de dire.

Eh bien, voici quelques nouvelles pour ces personnes. Même Zoom ordonne à son personnel de retourner au bureau.

Toutes ces personnes qui pensent pouvoir travailler à domicile pour le reste de leur vie devraient y réfléchir.

Si Zoom ordonne aux gens de retourner au bureau, il y a de fortes chances que beaucoup d’autres personnes soient invitées à revenir.

Et si vous voulez garder votre emploi, alors voici une pensée.

La flexibilité des employeurs peut être une bonne chose.

Mais la flexibilité des employés pourrait également être nécessaire.

Comme se présenter à l’endroit où vous travaillez, pour commencer.

ATTAQUER AMANDA EST SIMPLEMENT UN DRAG

Le nouveau line-up de Strictly comprend l’actrice Amanda Abbington.

À peine cela a-t-il été annoncé que certaines banshees sur les réseaux sociaux ont déterré un vieux tweet dans lequel elle se plaignait qu’un spectacle de dragsters destiné aux parents avec bébé était « odieux ».

Maintenant, elle est accusée d’être « transphobe », anti-LGBTQIA+ et bien plus encore.

Et comme d’habitude, elle a dû faire des excuses pour sa carrière.

Je ne vois pas pourquoi. Elle n’a rien fait de mal. Vous pouvez apprécier la traînée si vous le souhaitez.

Mais il n’y a aucune raison pour que les bébés aient besoin d’être exposés à des spectacles de dragsters.

Drag était une forme spécifique de divertissement pour un groupe spécifique d’adultes.

Elle n’a pas besoin d’être déployée dans toute la société – y compris auprès des plus jeunes – au nom de « l’inclusion ».

Oh, et au fait, drag n’est pas la même chose que « trans ».

Drag, ce sont des hommes qui se déguisent en femmes pour être l’objet d’amusement.

Complètement différent des personnes trans, sûrement ?

Ou les détracteurs d’Abbington sont-ils vraiment « transphobes » ici ?