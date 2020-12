Au cours de l’année dernière, des millions de personnes à travers l’Europe (et au-delà) ont travaillé à domicile. Au début, c’était une nouveauté mais au fil du temps, beaucoup de gens ont réalisé que même si c’est bien de ne pas avoir à faire la navette, ils manquent de temps avec leurs collègues et ont besoin de changer de décor.

Il n’est pas toujours facile d’avoir la paix et l’intimité à la maison, surtout lorsque vous avez des enfants, et les réunions vidéo fréquentes signifient que vous devez toujours garder votre place en ordre.

Pour aider à résoudre ce problème (et générer des revenus supplémentaires tout au long du ralentissement des voyages), les hôtels ont transformé leurs chambres d’hôtes en bureaux privés sécurisés par Covid pour les travailleurs à distance.

Des suites de luxe aux retraites bon marché

À l’extrémité luxueuse de l’échelle, avoir accès à une suite de jour peut coûter une fortune.

Par exemple, The Dorchester à partir de 1400 € pour son forfait « Work Away », tandis qu’une suite junior au Bulgari coûte 1590 €, mais comprend le déjeuner et les boissons après le travail. Vous ne pourrez cependant pas rester la nuit.

En bas de l’échelle, pour ceux qui hésitent à utiliser les espaces de coworking, marque européenne branchée 25 heures ne facture que 50 € par jour pour les espaces de travail de sa chambre d’hôtel, tandis que Accor «Expérience de travail à distance haut de gamme» est disponible dans 250 hôtels du Royaume-Uni et 70 en Europe du Nord, sous forme de forfait d’un ou de cinq jours.

Aux États-Unis, MGM Resorts a déployé un pack de travail hôtelier «Viva La Office» pour des établissements tels que le Bellagio et l’Aria, avec des tarifs à partir de 85 € par nuit (sur la base d’un séjour de cinq nuits).

«Ces packages sont conçus pour offrir le meilleur des deux mondes», explique Atif Rafiq, président commercial et croissance de Centres de villégiature à MGM.

« Un environnement de travail sûr et spacieux tout en permettant aux clients de profiter des équipements et des expériences pour lesquels Las Vegas est connue grâce à une offre unique. »

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender