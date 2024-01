Oubliez le soleil et le sable : guide des amateurs d’art à Miami

Si New York est la Terre du monde de l’art, dit Gabriel Kilongo, Miami est Jupiter, « un peu lointain ». Ainsi, le natif du Congo, qui a grandi en Israël et étudié l’histoire de l’art au Bard College de New York, a donné à sa galerie de Miami Beach le nom de sa planète lointaine.

Depuis son ouverture en 2021 dans les îles Normandy, une enclave branchée de North Beach, Jupiter a exposé des étoiles montantes comme la peintre new-yorkaise Lizzy Lunday et le peintre de Los Angeles Travis Fish, ainsi que des noms connus comme le musicien George Clinton, dont les peintures s’inspirent de thèmes de sa carrière.

Alors qu’une grande partie de la scène artistique de Miami tourne autour du Design District et d’Art Basel, « nous sommes sur une île à North Beach », raconte Kilongo. Penta de Jupiter. « Les gens n’associent pas cette zone à des galeries ou à des scènes. Mais beaucoup de collectionneurs qui ont déménagé à Miami vivent à proximité et notre emplacement est central.

Les galeries indépendantes de Miami sont florissantes, dit-il. « Miami s’est bâti une réputation de niche pour les jeunes artistes et les voix internationales », dit-il. « C’est centré sur l’Amérique, mais ce n’est pas la façon dont on pense à l’art américain traditionnel : nous montrons des artistes cubains et caribéens, ainsi que des descendants d’immigrés. Et à Jupiter, nous avons exposé des artistes venus d’aussi loin que la Chine, la Zambie et le Congo.

Kilongo a partagé ses conseils d’initiés sur Miami Beach.

Dîner

Lorsque je suis avec des clients ou des artistes, je préfère le restaurant Lido du Four Seasons au Surf Club de Surfside. C’est un lieu très international, avec une histoire riche : le Surf Club original a ouvert ses portes en 1930 et a été magnifiquement rénové. Lorsque vous entrez dans le Lido, vous verrez un plafond en mosaïque qui était caché jusqu’à ce que la rénovation le révèle. Ils l’ont expédié en Italie pour le restaurer, mais personne ne sait qui l’a créé.

Pour les repas entre amis, le Design District est très accessible à pied, avec de belles options. C’est au deuxième étage de la halle alimentaire du MIA Market que je visite Soulfly Chicken, dirigé par le chef Troy Tingling, un Jamaïcain de première génération qui l’avait dirigé comme food truck. Sa technologie permet de frire le poulet plus rapidement et avec beaucoup moins d’huile. Et il propose de nombreuses options si vous êtes végétalien ou allergique au gluten ou aux produits laitiers.

Rester

Le W et l’Albion, tous deux situés à South Beach, sont destinés aux amateurs d’art. Ils sont tous deux très confortables et dotés de superbes équipements. L’Albion a été conçue par [Russian-born American architect] Igor Polevitzky, et a ouvert ses portes en 1939. Il présente une superbe architecture de style nautique et a été récemment rénové.

Art

Ce qui est formidable à Miami, c’est que les collectionneurs privés exposent leurs œuvres d’art dans leurs propres bâtiments. Le Rubell est toujours passionnant ; il présente des œuvres à grande échelle d’artistes dont les petites pièces me sont plus familières. Les collections Margulies et de la Cruz sont également superbes. Et l’hôtel W présentera en rotation des pièces de [owner] Collection d’Aby Rosen. J’apprécie également l’Institut d’art contemporain du Design District.

Découvrir

Je visite Miami depuis des années et j’y vis depuis 2021, mais je viens tout juste de découvrir le jardin botanique de Miami Beach, qui se trouve au milieu de South Beach. J’ai été tellement surpris de le trouver là.

Boire

J’adore Dante’s HiFi, qui se présente comme le premier « bar d’écoute » à Wynwood. Le bar a été créé par Rich Medina, un DJ qui est également musicien. Il possède une énorme collection de vinyles, qu’il a collectionnée tout au long de sa carrière, et les DJ jouent ici en utilisant ses disques. C’est un endroit idéal pour prendre un verre, avec une superbe carte de cocktails et une foule cool. Ma boisson préférée est le mezcal sur glace avec du citron vert.

Siroter

Je ne suis pas un grand buveur de café, mais quand j’en ai besoin, [70-year-old Miami Beach Cuban eatery] Puerto Sagua propose du café cubain de style original et très old-school. Ils font tout de manière très traditionnelle. Cela me rappelle le Congo d’une manière étrange et inattendue. Et pour quelqu’un qui n’aime pas le café, ils font un excellent café.

Boutique

J’ai tendance à acheter des vêtements de manière orthodoxe. Mais j’ai aussi des amis créateurs que j’aime soutenir. Ici à Miami, j’ai été exposé à Josue Thomas et à son label Gallery Department. Il a récemment quitté Los Angeles pour ouvrir un avant-poste à Miami, ce qui semble contre-intuitif. J’aime y faire du shopping. Il ne produit pas en masse et on a l’impression qu’il consacre beaucoup d’attention à chaque pièce. Ils ont l’impression d’avoir été faits juste pour vous.

Se détendre

Je me détends à la plage. C’est si simple. Depuis mon enfance, je vis autour de l’eau. Ma section préférée ici est à côté des îles de Normandie, où se trouve la galerie – du 79ème La rue qui monte est vraiment intéressante. [Architect] Renzo Piano a construit un bâtiment [Eighty-Seven Park condominium] près d’ici.

