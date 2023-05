Oubliez le Pixel, Google a également réglé le débat Hot Dog-Sandwich pour nous

Au milieu des discussions sur le Pliage de pixels, Android 14 et tout le reste à Google I/O 2023, le PDG de Google, Sundar Pichai, a répondu à l’une des questions les plus urgentes de notre époque : un hot-dog est-il un sandwich ? Mais il n’a pas affirmé ou nié si un hot-dog est un sandwich, il a plutôt revendiqué une troisième option.

« C’est plus comme un taco », a déclaré Pichai. « Le pain fait le tour. »

Mais Pichai a tort. Un hot-dog ne ressemble pas plus à un taco qu’à un sandwich. Un hot dog est un taco. Nous avons posé la mauvaise question tout ce temps. Marche avec moi.

Imaginez un taco dans votre esprit. Que vois-tu? Peut-être de la viande, des légumes, peut-être une sauce, selon ce que vous aimez, et tout est maintenu par un seul produit alimentaire à base d’amidon qui enveloppe le contenu des deux côtés et du fond et peut être tenu d’une seule main. Pouvez-vous voir ce taco?

Maintenant, relisez ce paragraphe et remplacez le mot « taco » par « hot dog ». Cela a toujours du sens. Vous pouvez toujours voir un hot-dog.

Le fait qu’un hot-dog ressemble plus à un taco — oui, j’ai dit fait, je n’entendrai rien d’autre — est également soutenu par le Règle de cube.

Getty Images



Selon la règle du cube, il existe huit catégories d’aliments et chacune est définie par le placement du produit alimentaire à base d’amidon. Un sandwich, par exemple, contient deux morceaux de féculents, un en haut et un en bas. Si quelque chose n’a pas de féculent pour le maintenir en place, c’est une salade, et si le féculent aide à constituer le contenu de la nourriture, alors ce que vous avez, ce sont des nachos.

Un taco est quelque chose qui contient des féculents sur les deux côtés et le fond, ce qui en fait une forme en « U » pratique et facile à transporter. À quel autre aliment cela s’applique-t-il ? Oui, un hot-dog. Le contenu n’a pas d’importance, seulement où se trouve le produit alimentaire à base d’amidon.

Tout le monde se bat depuis si longtemps pour savoir si un hot-dog est un sandwich. Les amitiés ont pris fin et les familles ont été déchirées – peut-être – et tout ce temps, la réponse était juste devant nous.

Un hot-dog ne ressemble pas plus à un taco qu’à un sandwich. Un hot-dog est un taco. Je ne répondrai à aucune question.