Oubliez le nouvel iPhone 16 Pro, Apple avait quelque chose de bien mieux

Mise à jour du 29 septembre avec des détails sur l’avenir d’Apple Intelligence.

L’iPhone 16 Pro a peut-être été « conçu de A à Z pour Apple Intelligence », mais la famille iPhone 16 n’est pas la seule option iPhone pour les nouvelles fonctionnalités d’IA générative d’iOS.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max exécuteront Apple Intelligence. Plutôt que de payer un supplément pour les nouveaux produits phares dans l’espoir que le logiciel d’IA tiendra les promesses d’Apple, les 15 modèles Pro offrent globalement la même expérience que les 16 modèles Pro. Comme ils ont une génération de retard, les consommateurs auraient pu s’attendre à ce qu’ils bénéficient d’une réduction et deviennent le modèle « Pro abordable » pour ceux qui souhaitent l’IA sur leur iPhone.

Au lieu de cela, Apple a annulé les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Mise à jour : dimanche 29 septembre: L’une des réflexions qui pèsent lourdement sur Apple Intelligence est de savoir quelle pourrait être sa forme finale. Tim Cook et son équipe ont présenté une vision, construite autour de la famille iPhone 16, d’abord à la WWDC en juin et début septembre lors de l’événement de lancement Glowtime. À l’heure actuelle, le public n’a encore vu aucune IA générative sur son iPhone. Cela devrait changer en octobre, mais la vision présentée par Apple restera incomplète pendant de nombreux mois.

Entre-temps, l’accent mis sur Apple Intelligence pourrait rapidement se déplacer vers une autre partie de l’empire Apple où l’effort de développement pourrait offrir un bénéfice plus important.

Écrire pour la newsletter Power Onle journaliste respecté d’Apple, Mark Gurman, identifie deux domaines dans lesquels l’intelligence d’Apple peut être utilisée pour améliorer un produit. Le premier est un prochain homeOS pour les nouveaux produits smarthome. Plus visible pourrait être la nécessité d’utiliser Apple Intelligence pour revitaliser le travail d’Apple autour de la réalité mixte par les oreilles plutôt que par les yeux :

« La voie de l’IA et des AirPods : Apple travaille sur une nouvelle version des AirPods Pro qui utilise des caméras externes et l’intelligence artificielle pour comprendre le monde extérieur et fournir des informations à l’utilisateur. Ce serait essentiellement la voie des lunettes intelligentes, mais sans lunettes réelles. « .

Apple est en retard dans l’adoption de l’IA générative, et même s’il est peu probable que ses efforts sur l’iPhone ne aboutissent pas, ses ressources limitées pourraient être détournées à l’avenir. Et si tel est le cas, il peut être prudent d’attendre avant d’investir dans le matériel iPhone 16 conçu dès le départ pour Apple Intelligence.

Bien entendu, Apple en a fait le seul choix sur le marché avec le retrait de la famille iPhone 15 Pro.

Il convient de noter que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont les seuls iPhone à exécuter le A17 Pro jeu de puces. Les compagnons iPhone 15 et 15 Plus exécutent le A16 jeu de puces. L’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Plus rester dans la gamme; tous utilisent le A15 jeu de puces.

Le dernier iPhone encore disponible est l’iPhone SE de troisième génération, doté du chipset A15. Pourtant, il y a de fortes indications qu’Apple actualisera l’iPhone SE en mars 2025, ce qui signifie que le stock du SE actuel devra être épuisé.

L’annulation des iPhones A17 ne débarrassera pas complètement Apple du chipset : des pièces de rechange seront nécessaires pendant de nombreuses années, même si la durée de vie du support aurait été pris en compte dans la feuille de route de production et de conception. Si nous mettons de côté le problème du support et nous concentrons sur les nouveaux iPhones vendus par Apple, la complexité de son chipset a été réduite de vingt-cinq pour cent. Selon les spécifications de l’iPhone SE de quatrième génération, cela aurait pu le réduire de près de quarante pour cent.

Je suis convaincu que la gestion de la chaîne d’approvisionnement de cette manière a joué un rôle dans la décision, mais je dirais qu’il existe une raison psychologique de s’asseoir aux côtés des raisons pratiques.

L’essor de l’IA générative a vu les différentes fonctionnalités basées sur l’IA devenir des arguments de vente clés pour les smartphones, arguments de vente dont Apple n’a pas été en mesure de tirer pleinement parti. Huit mois après que Google a lancé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro axés sur l’IA, Apple a présenté Apple Intelligence, un backronyme maladroit, lors de sa conférence mondiale des développeurs. Le mois prochain, les consommateurs en découvriront la première petite partie, même si la suite complète ne sera disponible qu’en mars 2025, environ dix-sept mois après Android.

Et si vous souhaitez participer à l’essor de l’IA générative sur un nouvel iPhone et découvrir le déploiement progressif d’Apple Intelligence, vous n’avez d’autre choix que d’acheter un iPhone de la famille 16.

Face à une croissance stable des ventes d’iPhone au cours le dernier quelques annéesApple profite de l’opportunité présentée par l’IA générative pour imposer un cycle de mise à jour à ceux qui souhaitent utiliser la nouvelle technologie. Naturellement, Apple Intelligence fonctionnera sur toute la famille iPhone 16. Bien qu’il soit rétroporté sur les anciens combinés, seuls les combinés exécutant le chipset A17 recevront le logiciel d’IA générative rétroporté.

Et les deux combinés équipés du chipset A17 viennent d’être annulés.

Bien que cela n’affectera pas ceux qui possèdent déjà l’un ou l’autre des combinés, ceux qui cherchent à mettre à niveau et à recevoir Apple Intelligence viennent de perdre sans doute la meilleure option en termes de rapport qualité-prix disponible pour ceux qui ont besoin d’une mise à niveau mais veulent attendre de voir si Apple Intelligence vaut l’investissement supplémentaire d’un nouvel iPhone.

Ils pourront peut-être trouver un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max en fin de série auprès d’un réseau ou d’un magasin spécialisé, mais cette option ne sera pas disponible longtemps. Si vous voulez Apple Intelligence, vous n’avez d’autre choix que d’opter pour les iPhones les plus récents et les plus chers du marché.

