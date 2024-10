Oubliez le nouveau MacBook Pro, Apple a quelque chose de bien mieux

Mise à jour du 20 octobre avec des détails sur le déploiement d’Apple Intelligence.

Apple est préparation la prochaine génération de MacBook et fera un grand jeu avant la saison critique des achats des Fêtes en disant que votre prochain ordinateur devrait être un MacBook Pro. Nul doute qu’ils mentionneront qu’ils ont été conçus « dès le départ » pour utiliser Apple Intelligence. Mais la vraie question à laquelle les consommateurs doivent réfléchir n’est pas de savoir quel MacBook Pro acheter ; il s’agit de savoir s’ils devraient envisager un MacBook Pro en premier lieu.

Plus tard ce mois-ci, Apple devrait lancer trois nouveaux MacBook puissants – le MacBook Pro équipé du M4, le MacBook Pro M4 Pro et le MacBook Pro M4 Max – avant leur mise en vente au cours de la première semaine de novembre. Ceux-ci présenteront le nouveau chipset M4 Apple Silicon à la plate-forme Mac, bien qu’Apple ait pris la curieuse décision de lancer le chipset en mai à l’intérieur du iPad Pro.

L’accent restera mis sur la marque MacBook Pro et les consommateurs se verront proposer un choix classique d’Apple composé de trois processeurs aux performances différentes.

Il existe un public qui a besoin d’un niveau important de puissance de calcul dans sa vie, et nombre d’entre eux en ont besoin sous la forme portable d’un ordinateur portable. Pour tous les autres, la meilleure réponse est le MacBook Air, plus léger et plus abordable.

Les plus perspicaces remarqueront qu’Apple ne devrait pas lancer un MacBook Air équipé d’un M4 lors du prochain événement. Au lieu de cela, ceux qui recherchent un nouvel ordinateur portable pendant la période des fêtes seront poussés vers le MacBook Pro axé sur le consommateur et exécutant le chipset M4 de base.

Mise à jour : dimanche 20 octobre: Écrire pour la newsletter Power OnMark Gurman souligne à quel point Apple est en retard dans ses efforts en matière d’IA générative. Le lancement en septembre des combinés iPhone 16 et iPhone 16 Pro a mis l’accent sur les efforts de l’entreprise en matière d’IA, rassemblés sous le titre maladroit d’Apple Intelligence. La semaine dernière a vu le lancement, par communiqué de presse, du dernier iPad Mini et le chipset mis à niveau est conçu pour prendre en charge Apple Intelligence.

Ni iOS ni iPadOS ne disposent de l’intelligence Apple. Les clients devront attendre la semaine d’Halloween avant de pouvoir télécharger l’un des logiciels Apple Intelligence. Même dans ce cas, ce ne sera qu’un petit avant-goût d’Apple Intelligence, car il sera contraint de sortir par étapes.

Lorsque les ordinateurs portables MacBook Pro seront lancés, ils s’appuieront également fortement sur l’IA, mais comme pour l’iPhone et l’iPad, le premier passage d’Apple à l’IA générative ne sera pas disponible dans son intégralité avant mars 2025. Comme le souligne Gurman, Apple pousse l’IA à être plus performante. la prochaine grande révolution. Pourtant, il a des années de retard sur la concurrence : « En fait, certains chez Apple pensent que sa technologie d’IA générative – du moins jusqu’à présent – ​​a plus de deux ans de retard sur les leaders du secteur. »

Comme Apple Intelligence n’arrivera dans son intégralité qu’en mars, il n’y a aucun moyen de comparer directement le système d’Apple avec celui de Windows 11. Quiconque achète un MacBook Pro décidera, en partie, en fonction de ce qu’Apple pourrait ou non publier en mars.

Quiconque prend cette décision doit être conscient que les M4 Pro et M4 Max seront maîtrisés pour le consommateur moyen. Et même si le MacBook Pro M4 peut sembler être le meilleur choix, l’ordinateur portable lui-même est une curiosité. Étant donné que chaque MacBook Pro exécutant un chipset vanille de la série M a été construit autour du châssis du MacBook Air – en ajoutant essentiellement un ventilateur pour aider à refroidir le chipset de la série M afin d’en tirer quelques points de pourcentage supplémentaires de puissance – vous avez un ordinateur portable. qui est maladroitement coincé au milieu du portefeuille.

Si vous voulez de la puissance, vous allez naturellement chercher plus loin dans le portefeuille, et quelques centaines de dollars supplémentaires seront rentabilisés sur la durée de vie de l’ordinateur portable.

Si vous êtes soucieux du prix, alors le MacBook Air est l’endroit où vous voulez chercher. Au cours des années précédentes, on avait clairement le sentiment qu’un ordinateur portable moins cher serait beaucoup moins performant et que rien d’autre qu’un travail de bureau léger ne serait possible sur un ordinateur portable d’entrée de gamme d’une entreprise.

Cela a changé pour le portefeuille d’Apple lorsqu’il a abandonné les chipsets Intel x86 pour se tourner vers sa propre série de puces Apple Silicon. Les avantages en termes de performances en termes de puissance de calcul, d’autonomie de la batterie et de contrôle thermique ont redéfini le MacBook au point que même le MacBook Air M1 a surpassé les ordinateurs portables Windows vendus deux fois plus cher.

L’argument selon lequel il était impossible d’obtenir des performances au prix de base n’était plus valable. Ce MacBook Air pourrait confortablement tenir tête aux meilleurs ordinateurs portables grand public de la concurrence. C’est sans doute vrai aujourd’hui si l’on considère que la quête chimérique d’Apple pour reprendre la tête de l’IA générative pour les consommateurs se déroulera confortablement sur cette base. MacBook de quatre ans.

Si vous êtes l’un des rares à avoir vraiment besoin d’une puissance haut de gamme, alors les ordinateurs portables M4 Pro et M4 Max MacBook Pro sont là où se déroule l’action. Mais les progrès réalisés par Apple Silicon signifient que même un Macbook Air d’entrée de gamme offrira suffisamment de puissance et de flexibilité pour les créateurs de contenu, les développeurs et les artistes professionnels, tout en répondant aux besoins des services informatiques du monde entier.

Pour ces personnes, ignorez le prochain MacBook Pro pour le MacBook Air M4. Si votre besoin est grand et que l’achat doit se faire maintenant, j’envisagerais sérieusement le MacBook Air M3 actuel.

