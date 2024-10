Oubliez le nouveau MacBook Pro, Apple a quelque chose de bien mieux

Mise à jour le 13 octobre avec les détails des spécifications du MacBook Pro en provenance de Russie.

Plus tard ce mois-ci, Apple lancera trois nouveaux MacBook. Ceux-ci seront livrés avec les derniers chipsets M4 Apple Silicon et, tout comme le récent lancement de l’iPhone, imposeront une lourde charge à la plate-forme pour fournir une expérience d’IA générative réussie à la fidèle communauté Apple.

Pourtant, même si toute l’attention est portée sur la gamme MacBook Pro en général et sur le MacBook Pro d’entrée de gamme équipé d’un M4, le véritable changement de donne n’est pas encore arrivé. Si les consommateurs recherchent l’ordinateur portable macOS le mieux adapté à leurs besoins, ils devraient attendre.

Mise à jour : dimanche 13 octobre : Apple est confronté à une fuite matérielle sans précédent ce week-end avec plusieurs MacBook Pro équipés de M4 en vente sur des sites de petites annonces russes. Les modèles sont livrés avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. C’est une amélioration en termes de mémoire par rapport aux 8 Go ou RAM franchement anémiques trouvés dans le MacBook Pro d’entrée de gamme actuel avec son chipset M3.

La configuration M3 est un processeur à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs, un écran Liquid Retina de 14,2 pouces à une résolution de 3024 x 1964, trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) ainsi qu’un port HDMI et un lecteur de carte SDXC. L’emballage de vente au détail de ces ordinateurs portables répertorie également un adaptateur USB-C de 70 W avec un câble USB-C vers MagSafe 3.

Apple n’a pas commenté la disponibilité de ces MacBook Pro avant la révélation officielle. Cela devait être très tard en octobre, mais je ne serais pas personnellement surpris si Tim Cook décidait d’avancer le lancement afin qu’Apple puisse reprendre possession de l’histoire du nouvel ordinateur portable macOS.

Dans les premières générations de la série Mxx Apple Silicon, Apple a lancé les chipsets de base avec deux modèles de MacBook Air (une spécification standard et un modèle d’entrée de gamme moins performant) aux côtés d’un MacBook Pro destiné au grand public. Suite aux démontages d’iFixit, il a été constaté que les modèles de MacBook Pro fonctionnaient les premiers chipsets M1 n’étaient, d’une manière générale, guère plus que le MacBook Air avec un refroidissement actif via un ventilateur.

Lorsque les modèles de MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont apparus avec des configurations physiques différentes, il était clair que le premier MacBook Pro M1 était un Air amélioré plutôt qu’un véritable MacBook Pro.

Il en va de même avec les MacBook M2. Le MacBook Pro avec le vanilla M2 était plus Air que Pro. Pour la génération M3, Apple a eu une astuce sournoise et a lancé le MacBook Pro M3 en novembre, attendant jusqu’en mars de l’année suivante pour sortir le MacBook Air M3… les consommateurs se sont vu refuser la comparaison immédiate et directe pour les aider dans leur décision d’achat.

Apple semble faire une fois de plus le même tour avec la famille M4.

Trois nouveaux modèles de MacBook Pro devraient apparaître lors du prochain événement de lancement en octobre. Les MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces à vocation professionnelle auront la possibilité d’utiliser les chipsets M4 Pro et M4 Max plus avancés et plus puissants. Dans le même temps, le MacBook Pro, moins cher et destiné au consommateur, sera livré avec le M4, encore relativement puissant mais très d’entrée de gamme.

Le MacBook Air est introuvable, même si de nombreux rapports indiquent qu’il apparaîtra en mars 2025. Si vous recherchez le modèle de base, vous regardez le MacBook Air… mais Apple ne vous montrera pas officiellement ce modèle. pendant encore six mois. Au lieu de cela, vous vous retrouvez avec le MacBook Pro M4, un MacBook Air en tout sauf le nom, et bien loin de l’ingénierie et des performances des véritables MacBook Pro également en vente.

Il y a une lueur d’espoir dans tout cela. Apple a été constamment critiqué pour avoir lancé la gamme MacBook Pro avec un maigre 8 Go de RAM. Cela semble sur le point de changer, avec le MacBook Pro M4 de base livré avec les 256 Go de stockage et 16 Go de RAM susmentionnés. Pourquoi cette augmentation ? Apple Intelligence a besoin de plus de mémoire pour travailler.

Avec l’ambition d’avoir Apple Intelligence sur l’ensemble de la plate-forme, Apple sera obligé d’inclure la même augmentation de RAM dans les prochains modèles de MacBook Air, tout comme pour les modèles Pro. Tout comme l’iPhone 16 a bénéficié des exigences de performances de l’IA générative, le MacBook Air le fera également.

Le MacBook Pro alimenté par M4 peut ressembler à une alternative intéressante aux puissants MacBook Pro M4 Pro et M4 Max, mais si vous voulez un puissant ordinateur portable équipé du MacBook Air… pourquoi ne pas attendre le vrai ?

