Oubliez le Galaxy Z Fold 6 – le premier téléphone enroulable de Samsung pourrait sortir l’année prochaine

Samsung, plus que toute autre entreprise, a fait connaître les téléphones pliables au grand public, ses derniers modèles – le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 – étant parmi les meilleurs et les plus perfectionnés des téléphones pliables à ce jour. Mais l’année prochaine, l’entreprise pourrait changer d’orientation vers un nouveau type de téléphone – un téléphone qui roule.

Ceci est selon le site sud-coréen L’Électricité (via Vérification du carnet de notes), qui affirme que Samsung travaille sur un téléphone avec un écran enroulable de 12,4 pouces, et que ce combiné pourrait apparemment être lancé au cours du second semestre 2025.

Le site affirme également qu’il sera doté d’une caméra sous l’écran, ce qui vous permettra d’obtenir un affichage ininterrompu. C’est au moins très plausible, puisque Samsung a déjà équipé certains de ses téléphones de caméras sous l’écran.

Alors, est-ce que nous aurons vraiment un téléphone enroulable de la taille d’une tablette de Samsung l’année prochaine ? C’est certainement possible. La technologie pour cela existe déjà de toute façon, car nous avons déjà vu des téléphones conceptuels enroulables dans le passé. Il s’agit également d’une étape logique après les téléphones pliables, que Samsung est sans doute sur le point de perfectionner à ce stade.

La course au roulement

Le Huawei Mate XT à trois volets (Crédit image : Huawei)

De plus, Huawei a récemment lancé un téléphone pliable en trois parties, un design que Samsung ne propose pas encore et qui permet d’avoir un écran beaucoup plus grand qu’un téléphone pliable classique, dans ce cas-ci un écran de 10,2 pouces. Étant donné que Samsung n’a pas été le premier à proposer ce design, il pourrait être logique pour l’entreprise de chercher à être la première à proposer un téléphone pliable disponible dans le commerce, doté d’un écran encore plus grand.

D’un autre côté, nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du possible téléphone enroulable de Samsung, et la seconde moitié de 2025 est encore loin, donc nous ne comptons pas encore le voir à ce moment-là, voire pas du tout.

Si un tel appareil est lancé, il se pourrait bien qu’il le soit en même temps que le Samsung Galaxy Z Fold 7, que nous nous attendons toujours à voir lancé par Samsung, puisque la société a rencontré le succès avec les appareils pliables. Cela pourrait signifier une annonce en juillet, mais ce ne sont que des spéculations pour l’instant.

En attendant, nous nous attendons à ce que la gamme Samsung Galaxy S25 soit lancée vers janvier ou aux alentours, ce sont donc les prochains grands téléphones Samsung à attendre avec impatience.