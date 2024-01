Oubliez le Galaxy S24, le Pixel 8 de Google est désormais une véritable aubaine Android

L’un de nos appareils Android préférés de l’année dernière dispose actuellement d’un excellent contrat, avec beaucoup de données et sans frais initiaux.

Se procurer un tout nouveau Google Pixel 8, avec 250 Go de données par mois, est déjà une idée séduisante. Mais quand cette idée vient seulement 26,99 £ par mois sans frais initiaux, vous bénéficiez de l’une des meilleures offres de smartphone du moment.

La série Pixel de Google figure depuis longtemps parmi les gammes de téléphones Android les plus performantes sur Trusted Reviews, et le Pixel 8 ne fait pas exception. Bénéficiant d’un excellent réseau de caméras et de l’une des meilleures expériences logicielles du marché, il s’agit d’un pick-up fantastique, même avec un contrat beaucoup plus cher.

Google Pixel 8 avec des tas de données pour moins de 30 £ par mois Non seulement vous ferez l’expérience de l’incroyable Google Pixel 8, mais vous le ferez avec un énorme forfait de données mensuel de 250 Go. Mobiles Royaume-Uni

26,99 £ par mois

Aucun coût initial Voir l’offre

Commençons par cette configuration de caméra, qui aide vraiment le Pixel 8 à se démarquer de la foule Android. Il utilise le même appareil photo principal octa-PD de 50 MP que son frère plus cher, le 8 Pro, et cela se reflète dans les résultats. Les images sont vives, très détaillées, même avec un zoom huit fois, et des félicitations particulières sont accordées à sa capacité à capturer les tons chair, qui est parmi les meilleures actuellement.

Google a travaillé dur pour s’assurer que sa propre version d’Android soit parmi les meilleures disponibles, exempte des « bloatwares » communs à la concurrence, comme l’insistance de Samsung à avoir des applications qui rivalisent avec celles par défaut de Google préinstallées sur leurs appareils. Cela conduit à une expérience logicielle très propre et agréable.

À cela s’ajoute l’inclusion de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA uniques à Pixel, y compris la traduction voix-texte qui a fait la une des journaux lors de sa sortie. Si l’on considère également que les utilisateurs bénéficient de sept ans de mises à jour logicielles garanties, il n’est pas étonnant que nous soyons si au courant du logiciel du Pixel.

Dans l’ensemble, le Pixel 8 offre l’une des meilleures expériences qu’un utilisateur puisse avoir sur un appareil Android, donc si vous êtes à la recherche d’un nouveau, alors vous ne trouverez pas de bien meilleur rapport qualité-prix que cette offre de 26,99 £ par mois de Mobiles UK.