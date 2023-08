Oubliez le «démissionnement silencieux» – les «travailleurs bruyants» tuent le moral au travail

Depuis deux ans, les travailleurs ont adopté le concept de «démission silencieuse», car ils rejettent la culture de l’agitation et accordent la priorité à l’équilibre travail-vie personnelle. Mais depuis longtemps, vous connaissez probablement des collègues qui sont les « cousins ​​les plus bruyants » des lâcheurs silencieux – on les appelle parfois « travailleurs bruyants », un terme inventé par André Spicer, professeur de comportement organisationnel et doyen de la Bayes Business School. Ce sont des employés qui accordent plus d’importance à faire connaître leur travail plutôt qu’à « se concentrer sur le travail lui-même », a déclaré Nicole Price, coach en leadership et experte en milieu de travail.

« Ils utilisent diverses méthodes d’auto-promotion, parlant davantage de ce qu’ils font ou envisagent de faire plutôt que de s’atteler à leurs tâches. » Selon Price, il existe deux façons simples de dire qui est un ouvrier bruyant : vous ne voyez pas beaucoup de travail se faire, et ils parlent « énormément » du travail qu’ils « font ». « Les ouvriers bruyants sont souvent assez avertis politiquement et sont très actifs sur les réseaux sociaux professionnels, où ils font connaître leurs tâches et leurs réalisations », a-t-elle ajouté.

Vicki Salemi, experte en carrière sur le portail de l’emploi Monster.com, fait la distinction entre quelqu’un qui s’affirme avec confiance au travail et un ouvrier bruyant : « Le premier choisit et choisit quand parler pour mettre en lumière son travail. » « Alors que ces derniers peuvent avoir besoin d’attention et aimer s’entendre parler même si ce n’était rien d’extraordinaire, ils faisaient simplement leur travail », a-t-elle ajouté.

Pourquoi certains se concentrent sur la « visibilité »

Pourquoi les ouvriers bruyants existent-ils ? « Croyez-le ou non, certaines personnes parlent trop de leurs réalisations – ou de leur absence – parce qu’elles manquent d’estime de soi ou ne sont pas en sécurité, donc ils surcompensent », a expliqué Price. « De plus, certaines personnes sont motivées par des récompenses et une reconnaissance externes plutôt que par la satisfaction inhérente au travail lui-même. Cela peut conduire à se concentrer sur la visibilité et l’autopromotion afin d’attirer ces récompenses. »

Salemi a souligné que ces travailleurs peuvent ressentir le besoin de se promouvoir constamment parce qu’ils n’obtiennent pas la reconnaissance ou l’attention de leurs patrons ou de leurs collègues. « Ou cela pourrait être l’autre extrême : ils sont trop confiants dans leur travail et s’en vantent, mais voici le problème : il y a des artistes stellaires, mais se vanter de chaque projet chaque jour n’est généralement pas exemplaire », a-t-elle ajouté.

Impact sur la dynamique d’équipe

Malheureusement, si vous êtes un travailleur bruyant, les experts de CNBC Make It ont déclaré qu’un tel comportement ne serait pas de bon augure pour tout le monde. « Cela peut être ingrat pour les autres et décourager les gens, en particulier vos pairs, de toujours klaxonner », a déclaré Salemi. De plus, une étude de 2021 a révélé que le fait d’avoir un climat d’autopromotion au sein des groupes de travail peut « diminuer la cohésion du groupe de travail ».

Les travailleurs bruyants peuvent créer un environnement de travail où la visibilité et l’autopromotion sont plus valorisées que les résultats réels, ce qui pourrait démotiver les employés qui sont plus silencieux ou préfèrent laisser leur travail parler de lui-même, a déclaré Price. « L’auto-promotion constante peut créer une atmosphère de compétition plutôt que de collaboration », a-t-elle ajouté. « Cela peut entraîner un déséquilibre dans l’effort perçu et la reconnaissance, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le moral de l’équipe. »

Ce que vous pouvez faire contre les travailleurs bruyants

Bien que les travailleurs bruyants sur le lieu de travail puissent être ennuyeux, il est important de fixer des limites du mieux que vous pouvez, a déclaré Salemi. « Si vous dirigez un appel d’équipe ou participez à un appel et que votre collègue ne se taira pas sur quelque chose de non pertinent … vous pouvez dire: » Je veux être conscient du temps de chacun – il ne nous reste que 10 minutes, nous devons donc soyez direct sur le travail lui-même uniquement. « » Pour Price, le travail bruyant est persistant dans un lieu de travail parce qu’un tel comportement a été récompensé ou validé par le leadership.

« Un leader peut s’assurer que tous les membres de l’équipe sont évalués sur leur performance réelle et pas seulement sur leur capacité à se promouvoir », a-t-elle expliqué. « Cela encourage chacun à se concentrer sur son travail et contribue à garantir que les membres de l’équipe les plus calmes sont reconnus pour leurs contributions. » Voici ce qu’elle suggère aux entreprises et aux dirigeants de faire pour lutter contre les travailleurs bruyants sur le lieu de travail : 1. Reconnaître l’effort, pas seulement le sens du spectacle Souvent, le travail silencieux et sans éclat est ce qui permet à une organisation de fonctionner. Les dirigeants doivent regarder au-delà du bruit et reconnaître les contributions de ceux qui ne parlent peut-être pas aussi bien de leur travail. Cela encourage une culture où la productivité et les résultats réels sont valorisés, pas seulement la visibilité.