Oubliez l’ANC, l’ajout du mode Transparence était le véritable défi des AirPods 4

Les derniers AirPods 4 d’Apple intègrent la suppression active du bruit (ANC) dans une conception à oreille ouverte, ce qui, selon nous, aurait été un véritable défi car c’était la première fois que l’ANC était ajoutée à une conception à oreille ouverte par Apple (Samsung a fait de même il y a quelques mois avec ses Galaxy Buds 3). Cependant, l’implémentation du mode Transparence dans les nouveaux AirPods 4 a été un obstacle encore plus grand pour les ingénieurs du géant de la technologie.

Eric Treski, directeur marketing des AirPods d’Apple, a révélé que créer un mode Transparence efficace pour les AirPods 4 à conception ouverte était « sans doute encore plus difficile » que de maîtriser l’ANC. Le défi consiste à mélanger les sons ambiants capturés par les microphones avec le son naturel entrant par les oreilles débranchées.

« Il y a un mélange parfait qui semblera réel à votre cerveau, mais tout doit également être fait avec une latence extrêmement faible afin que les ajustements automatiques n’entraînent aucun retard dans ce qui passe par les AirPods », a expliqué Treski.

Les AirPods 4 utilisent plusieurs techniques différentes pour réaliser cet exploit. La puce H2 est un processeur puissant qui permet de gérer en temps réel la suppression active du bruit (ANC) et la qualité audio. Les AirPods 4 sont équipés de microphones empruntés aux AirPods Pro 2. Ces microphones sont capables de surveiller en permanence le bruit ambiant et de s’adapter activement à l’environnement.

L’appareil dispose également de la technologie Adaptive EQ de troisième génération, qui ajuste en permanence l’égaliseur quelles que soient les conditions extérieures.

De plus, les AirPods 4, qui sont livrés sans câble de chargement USB C, ont subi des modifications de conception pour s’adapter à ces nouvelles fonctionnalités, comme le nouveau design « Snorkel ». L’extrémité avant des écouteurs a été repensée pour optimiser le placement des haut-parleurs et les performances acoustiques, et les haut-parleurs pointent désormais vers le bas du conduit auditif pour éviter la réflexion du son sur le microphone interne.

Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, a souligné l’effort de collaboration entre les ingénieurs mécaniciens et acoustiques pour atteindre l’équilibre parfait entre ajustement et fonction.

