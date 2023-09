Oubliez la tournée fantastique d’Emily in Paris, ce n’est pas un patch sur la vie que je vis ici

TLes nouvelles sont apparues comme un rouge béret: Netflix a approuvé une vraie vie Emilie à Paris-voyage thématique dans la capitale française, basé sur sa série à succès. La visite de quatre nuits comprend une masterclass sur « l’art du flirt » (enseignée par une femme censée ressembler au patron cruel mais sexy d’Emily) ; une leçon sur la pâtisserie du pain au chocolat ; des courses facultatives le long de la Seine, comme Emily le fait dans la série ; et de nombreuses soirées apéro.

Les activités sur le thème d’Emily ne manquent pas à Paris. L’office de tourisme publie son propre guide des destinations du salon, et il existe des dizaines de visites non officielles (plusieurs avertissent les participants de ne pas tenter leur promenade de trois heures en portant des talons aiguilles). L’automne dernier, j’ai assisté ici à une bar-mitsvah américaine sur le thème d’Emily ; le T-shirt de fête avait des étoiles de David insérées dans les hachures de la Tour Eiffel.

Mais la tournée officielle de Netflix « Paris by Emily » (la première est prévue pour avril prochain) atteint un nouveau niveau de surréalité entre la télévision et le monde : les créateurs d’une émission télévisée sur un fantasme américain de Paris tentent de livrer cette version imaginée. de la ville aux visiteurs réels. C’est comme si Lewis Carroll parrainait des visites guidées du pays des merveilles ou si George Lucas vous proposait de vous emmener dans l’espace. (Le tarif de départ de la visite de 2 928 £ par personne, hors billet d’avion, suggère que les organisateurs ont les moyens de supprimer tout site indésirable.)

Une scène d’Emily à Paris se déroulant au château de Versailles. Photographie : Stéphanie Branchu/NETFLIX

Il est difficile de suivre tous les vecteurs de méta-bizarrerie. La première guide touristique ou « Emileader », Inès Tazi, est une sensation franco-marocaine d’Instagram qui est apparue dans les émissions de télé-réalité de Netflix. (« J’aime créer des ponts entre en ligne et hors ligne, entre fiction et réalité », dit-elle.) Alors que la fictive Emily publie des selfies sur le thème de Paris, le voyagiste – une société appelée Dharma – promet un voyage « conçu pour être emblématique de chaque monde ». angle, en vous assurant que vous ne vivez pas seulement votre meilleure vie – vous avez les photos pour le prouver ».

À première vue, la tournée d’Emily ressemble à un autre cas de sociétés de médias essayant de vendre leurs abonnés les plus chics, tout comme les riches s’attendent à des activités exclusives et hautement organisées où ils se mêlent. Les participants à la visite peuvent payer un supplément pour un service de coiffure et de maquillage ou pour créer leur propre parfum. Netflix est américain, ils devront donc probablement organiser eux-mêmes leurs relations extraconjugales.

Versailles fait partie des monuments à présenter dans l’exposition. Photographie : Sunshine Pics/Alay

Mais je pense que le désir d’être intégré dans une émission télévisée d’évasion est également un produit de notre moment culturel actuel. Les Américains rêvent de Paris depuis que Benjamin Franklin s’émerveillait devant les habitants élégants de la ville au XVIIIe siècle, et a écrit qu’il « était autrefois sur le point de faire l’amour avec la femme de mon ami ». Mais le fantasme parisien a pris une résonance particulière face au terrifiant changement climatique ; des clivages politiques vastes et croissants ; l’érosion des droits des femmes américaines ; et la possibilité de futures pandémies.

Dans un récent sondage IFOP pour le site Bonjour New York auprès de 1 113 Américains âgés de 18 ans et plus, 36 % déclarent qu’ils aimeraient vivre en France, contre 20 % en 2005. Il y a peut-être un effet Emily : parmi ceux qui ont regardé Dans la série, 54 % ont déclaré qu’ils vivraient ou travailleraient en France s’ils le pouvaient, contre 25 % de ceux qui ne l’ont pas fait.

Pour les Américains à Paris comme moi, identifier les erreurs dans l’émission – depuis les appartements surdimensionnés jusqu’aux Français qui parlent anglais entre eux – est devenu une sorte de sport. Mais les fans de la série vérifient les faits à l’envers : ils considèrent la version scénarisée de Paris comme la référence, et la réalité comme un piètre choix. Les touristes ont écrit des critiques cinglantes sur une boulangerie présentée dans la série, parce que ses vrais croissants n’offraient pas l’expérience transcendante d’Emily. « Nous ne sommes qu’un quartier boulangerienous ne vendons pas du rêve », a déclaré un employé.

Le spectacle a été critiqué pour sa vision romancée de Paris. Photographie : Netflix

Les fans d’Emily semblent avoir envie d’un endroit – même imaginaire – sans déception, où les mauvaises choses arrivent rarement. Dans le sondage IFOP, environ la moitié des téléspectateurs ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de rats ni de sans-abri à Paris et 76 % ont déclaré qu’ils pensaient que « la plupart des Français s’habillent avec élégance au quotidien ». Lily Collins, qui joue Emily, a admis qu’après toutes ces promenades en talons sur les pavés, elle avait dû se procurer des inserts orthopédiques.

La série veut les deux. Quand Collins est apparu dans le talk-show français C à vous l’année dernière, un intervieweur a déclaré que le spectacle était une « carte postale » qui ignore la réalité de la ville. « Nous sommes convaincus que chaque aspect du spectacle est basé sur la fantaisie, mais également sur le réalisme, montrant Paris de différentes manières », a répondu Collins.

Les Français veulent aussi les deux. Ils se plaignent des clichés, mais ils aiment l’attention et les dépenses touristiques, et les Français Vogue mettez Collins sur sa couverture. (Dans un autre boomerang, Collins a déclaré qu’elle commençait à s’habiller davantage comme le personnage qu’elle joue dans la série.) Et pour être honnête, il est parfois difficile de savoir où s’arrêtent les stéréotypes parisiens et où commence la vraie vie. Une femme du secteur de la mode française m’a récemment raconté qu’elle avait passé une soirée à essayer d’éloigner la maîtresse de son patron de sa femme lors d’une fête de bureau, comme dans l’émission.

Pamela Druckerman est une Américaine vivant à Paris. Photographie : Dmitri Kostyukov

Peut-être boostés par la série, les derniers mois à Paris ont ressemblé à une invasion américaine à grande échelle. Même dans les cafés éloignés de la boucle Emily, j’entendais souvent plus d’anglais que de français. Les visites en région parisienne ont augmenté de 27 % sur les quatre premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’année dernière (elles sont toujours en dessous de 2,5 % par rapport aux niveaux de 2019). Les Américains et les Britanniques constituent les plus grands groupes de visiteurs étrangers.

À l’approche de la quatrième saison d’Emily, je suggérerais un autre type de tournée spécialisée en évasion : une qui présente aux étrangers les écoles maternelles gratuites de France ; ses universités pratiquement gratuites ; et ses soins de santé universels. Le Paris réel tente de lutter contre le changement climatique en installant des kilomètres de pistes cyclables et en réalisant la plus grande extension d’Europe de son système de transports en commun, avec 68 nouvelles stations de métro dans les banlieues.

Au lieu de perfectionner les capacités de séduction des Américains anxieux, la tournée des services sociaux leur montrerait un modèle alternatif et encourageant sur la manière de diriger un pays. Peut-être que je vais l’installer. Je me demande combien je pourrais facturer.

Pamela Druckerman, écrivaine américaine basée à Paris, est l’auteur de cinq livres dont French Children Don’t Throw Food