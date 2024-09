Oubliez la PS5 Pro : le meilleur endroit pour découvrir les jeux PlayStation est sur PC

Très bien, Sony. Il est temps d’arrêter. Vous avez eu une belle carrière avec la marque PlayStation. La PS1 était la console de jeu la plus cool des années 90. Vous avez ensuite battu des records avec la PS2, qui, avec plus de 155 millions d’unités vendues, reste la console de salon la plus populaire de tous les temps. La PS3 (après des débuts difficiles et coûteux) et la PS4 ont également connu un grand succès. Actuellement, la PS5 écrase la Xbox Series X dans les classements des ventes.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Cette fin pourrait être à 699 $/699 £ PS5 Pro . Bien que j’aie écrit le titre ci-dessus à moitié en plaisantant, il y a aussi un fond de vérité là-dedans. Si vous me le demandiez maintenant, je parierais quelques dollars que les ventes à vie de portages PlayStation sur PC, qui deviennent de plus en plus fréquentes, dépasseront le montant d’argent que le géant japonais gagne avec sa nouvelle console améliorée et assez spécialisée.

Je n’aurais jamais pensé que je me retrouverais à écrire ceci, mais voilà : les ports PlayStation sur le meilleurs PC de jeu deviennent presque aussi bien. Je sais de première main à quel point le football est devenu un enjeu important aux États-Unis, alors j’espère que vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis que Sony vient de marquer son triplé avec Dieu de la guerre Ragnarök cette année.

Des ports PC vraiment impressionnants

En mars dernier, la conversion PC de Horizon Forbidden West par Nixxes a offert une expérience magnifique et fluide à ceux qui ont la chance de posséder l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu. Les spécialistes du portage ont ensuite suivi cela en mai avec le meilleur portage PS5 que j’ai jamais vu dans Ghost of Tsushima.

Le superbe jeu d’action-aventure de Kratos et Loki n’a jamais été aussi beau ni aussi jouable maintenant qu’il a trouvé sa place sur PC.

C’est désormais au tour de Jetpack Interactive de briller. En collaboration avec le développeur d’origine de GoW Ragnarök, Santa Monica Studio, le travail de l’équipe sur la superbe action-aventure de Kratos et Loki n’a jamais été aussi beau et aussi agréable maintenant qu’il a trouvé sa place sur PC.

Sony est tellement en forme avec la qualité de ses ports que si vous avez un PC à peu près correct et une PS5 Slim, il vaut désormais la peine de se demander si vous ne devriez pas attendre 18 mois avant que cette « exclusivité » de console n’arrive probablement sur Steam.

Décorez les couloirs

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Pour une transparence totale, j’ai principalement joué à Ragnarök sur un PC équipé d’une RTX 4090. C’est une plate-forme si puissante qu’elle battrait certainement la PS5 Pro, sans parler de la rumeur PS6 . Avec les paramètres réglés sur « Ultra » et avec Nvidia DLSS activé, je n’ai jamais vu cette suite géniale de PlayStation descendre en dessous de 100 fps sur mon super ultra-large (5 120 x 1 440) Samsung Odyssey OLED G9 moniteur.

Cependant, la qualité d’un portage PC ne doit jamais être évaluée en fonction de la qualité du jeu sur le meilleur matériel disponible. Une version vraiment élite d’un classique de la PS5 devrait pouvoir fonctionner sur l’un des meilleurs les meilleurs ordinateurs de poche pour le jeu comme mon bien-aimé Steam Deck OLED .

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, God of War Ragnarök a l’air fantastique sur la console portable de Steam.

Évidemment, il faut faire des compromis pour obtenir des performances décentes sur le Deck. Mais telle est la classe presque sans effort de l’écran HDR du modèle OLED. En ramenant les paramètres à un niveau bas (avec une combinaison de superéchantillonnage Intel Xess), on obtient de très bons résultats à l’œil nu en mouvement. Et d’après mon expérience, ces préréglages vous bloquent confortablement à 30 ips, tout en ayant une apparence très soignée.

Bien que l’application officielle Xbox Windows ne soit pas géniale, lorsque l’une des meilleurs jeux Xbox Series X cuisine sur PC, les résultats peuvent être spéciaux. Il suffit de regarder Forza Horizon 5 . En revanche, et c’est un peu embarrassant si vous êtes un employé de Microsoft – la société qui a littéralement créé de loin le système d’exploitation le plus populaire au monde – est désormais sans doute surpassée par Sony en matière de ports PC.

Bien sûr, The Last of Us Partie 1 sur PC était un peu un désastre lors de sa sortie initiale. Heureusement, les correctifs post-lancement ont finalement permis de lui redonner forme, et le classique de Naughty est désormais en pleine forme sur les plateformes PC.

Mais avant cela, l’affiche Spartan pour Xbox Series X/ Xbox Série S sur PC était le portage instable de Halo infini Ce n’était pas terrible (loin de là), mais il n’est pas exagéré de dire que vous pourriez y jouer sur une plate-forme qui coûtait 10 fois plus cher que la Series X au lancement et les résultats n’étaient pas aussi fluides sur PC (peu importe ce que votre compteur d’images vous disait).

Dieu de Whoa!

(Crédit image : Sony Interactive Entertainment)

Quel est le gros avantage de tout cela ? Sony se met potentiellement dans des eaux dangereuses (mais néanmoins rentables). Vendue au prix de 699 $, les joueurs ont rarement été confrontés à une situation où ils pouvaient assembler un PC de jeu (en grande partie) de qualité pour environ le prix de ce qui est désormais officiellement la console de salon la plus chère de tous les temps.

Nous arrivons enfin au point de basculement où les coûts des consoles se rapprochent des prix des PC milieu de gamme.

Je comprends que l’assemblage de votre propre PC peut être intimidant si vous ne l’avez jamais fait auparavant. L’attrait des consoles pour le « tout simplement » est indéniable. Mon contre-argument est que les PC sont à peu près aussi difficiles à assembler que des Lego (à condition d’avoir un tas de tournevis). Googlez « RTX 4060 Ti » et « AMD Ryzen 7 5880X » et vous verrez les deux principaux composants qui peuvent vous fournir (théoriquement) un niveau de puissance de PS5 Pro.

Il faut évidemment prendre en compte les coûts d’achat de l’un des meilleurs moniteurs de jeu (qui sont probablement moins chères que vous ne le pensez), un boîtier PC, un clavier et une souris. Pourtant, un PC peut faire tellement plus qu’une PS5 ou une PS5 Pro. Et avec cette dernière, nous arrivons enfin au point de basculement où les coûts des consoles se rapprochent des prix des PC milieu de gamme.

C’est un problème pour la Pro, sans aucun doute. Alors que Sony et ses partenaires de portage produisent régulièrement des versions PC exceptionnelles seulement un an après les faits, même la console mise à niveau et sa technologie de super échantillonnage « PSSR » ne sont pas susceptibles d’égaler les résultats que vous pouvez obtenir sur une plate-forme décente. En substance, la PS5 Pro cible un marché de niche à un niveau de prix où ces mêmes joueurs pourraient être attirés par la bibliothèque de plus en plus riche de ports PC de la société.

Pour être clair, le jeu sur PC n’est en aucun cas une niche. Au dernier décompte, Steam compte plus de 130 millions d’utilisateurs. Pour le contexte ? En juin 2024, Sony a vendu 61,7 millions de PS5 (merci, Journal des hommes ).

Sony a là une opportunité énorme. Il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas continuer à séduire les fans inconditionnels de PlayStation avec la PS5 Pro, tout en répondant aux besoins des joueurs PC qui adorent la fabuleuse bibliothèque de jeux exclusifs que Sony a constituée au cours de la dernière décennie. Mais il s’agit toujours d’un exercice d’équilibre délicat.

Même si ma RTX 4090 me dissuade d’investir dans la PS5 Pro (d’autant plus que j’apprécie toujours la console originale de 2020), je pense actuellement que j’attendrai que la PS6 arrive.