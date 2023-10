Oubliez la France. Le Canada a son propre problème de punaises de lit

Les infestations de punaises de lit découvertes à Paris pendant la Fashion Week ont ​​fait craindre que les voyageurs ne propagent les insectes, mais les exterminateurs au Canada affirment qu’ils constituent déjà un problème suffisant ici pour que les personnes les ramenant de France ne soient pas un problème.

Kurtis Brown, entomologiste chez Orkin Canada, une entreprise de lutte antiparasitaire, affirme que l’entreprise s’occupe quotidiennement de ces créatures envahissantes. Ainsi, même si elles peuvent être une préoccupation pour les personnes voyageant à Paris, « nous avons nos propres populations résidentes très élevées dans notre propre pays. villes et villages en ce moment. »

Un Orkin Canada annuel liste des villes avec le plus grand nombre d’infestations de punaises de lit au cours de la dernière année — sur la base du nombre de traitements effectués par l’entreprise — a montré que 15 des 25 villes se trouvaient en Ontario.

Sans surprise, Toronto et Vancouver arrivent en tête de liste. Brown affirme que les plus grandes villes ont tendance à avoir les plus gros problèmes de punaises de lit, car il y a plus d’hôtes à proximité vers lesquels les insectes peuvent se déplacer.

Parce que les punaises de lit se nourrissent généralement d’humains, Brown dit qu’elles se trouvent généralement partout où nous avons tendance à nous rassembler et à passer du temps, y compris les immeubles d’habitation, les trains, les avions, les cinémas et les immeubles de bureaux.

Appeler une entreprise de lutte antiparasitaire pour effectuer une inspection et un traitement est la première chose que Brown recommande à toute personne rencontrant des punaises de lit. Cependant, pour beaucoup, ce n’est pas une option abordable.

REGARDER | Les punaises de lit envahissent Paris : « Personne n’est en sécurité » : comment Paris lutte contre une infestation de punaises de lit | À propos de ça Vidéo en vedetteL’adjointe à la maire de Paris appelle le gouvernement français à l’aide pour faire face à une infestation de punaises de lit. Le producteur Kieran Oudshoorn explique comment tout a commencé et quel impact cela pourrait avoir sur la participation aux Jeux olympiques de 2024.

« Je ne vais plus chez les gens »

Depuis cinq ans, Juan Balandra dit qu’il se plaint à son propriétaire des punaises de lit qui infestent l’appartement qu’il partage avec un colocataire à Hamilton.

À deux reprises, l’appartement a été fumigé par des spécialistes de la lutte antiparasitaire, mais il affirme que les insectes reviennent toujours. Après avoir consulté les voisins, Balandra, membre du groupe de défense des locataires ACORN, estime que l’ensemble du bâtiment a besoin de traitements ou de fumigation pour résoudre le problème persistant.

« Je ne vais plus chez les gens parce que j’ai peur d’emporter des punaises de lit avec moi », a-t-il déclaré. « Je n’invite personne chez moi… Je me contrôle toujours, je suis toujours paranoïaque. »

Déménager n’est pas une option pour Balandra, qui paie 918 $ par mois de loyer. Il n’est pas non plus possible de payer de sa poche une entreprise de lutte antiparasitaire pour traiter l’ensemble du bâtiment. Au lieu de cela, il dit qu’il dépense jusqu’à 90 $ chaque mois en insecticides pulvérisables pour tenter de garder les insectes hématophages à distance.

Bien que les punaises de lit ne soient liées à aucun problème médical connu, autre que recherche récente ce qui indique qu’ils produisent une grande quantité d’histamine qui pourrait être nocive : ils peuvent causer d’importants problèmes de santé mentale.

« Parfois, les infestations peuvent durer plus longtemps que quiconque ne le souhaiterait et cela peut avoir des conséquences néfastes », a déclaré Brown. « Certaines personnes souffrent de perte de sommeil, de niveaux d’anxiété élevés, d’un stress accru, et ces facteurs entraînent des conséquences négatives sur leur santé. »

C’est quelque chose dont Balandra peut en témoigner.

« Cela affecte mon travail, cela affecte ma vie sociale, cela affecte la façon dont je me sens. »

Kim Meiklejohn et son chien M. Rigsby passent un test de certification de localisation de punaises de lit en 2011 dans un hôtel de Philadelphie. Si les gens soupçonnent une infestation de punaises de lit, des chiens renifleurs sont parfois amenés à les flairer. (Matt Rourke/Associated Press)

Chiens, aspirateurs, insecticides et chaleur

Lorsqu’une équipe de lutte antiparasitaire arrive sur une infestation de punaises de lit, Brown dit qu’elle fait d’abord le point sur l’ampleur du problème. Lorsque l’œil humain ne suffit pas, des chiens dressés sont parfois appelés pour détecter les insectes.

Une fois les insectes détectés, les spécialistes de la lutte antiparasitaire utilisent des outils tels que des aspirateurs à filtre HEPA, des insecticides et des traitements thermiques qui peuvent tuer les insectes à tous les stades de développement.

Pour les personnes dont les propriétaires ferment les yeux sur les infestations de punaises de lit, Brown affirme que leur première ligne d’action devrait être de désencombrer la zone de couchage afin de mieux repérer les insectes, qui ont à peu près la taille d’une coccinelle ou d’un pépin de pomme.

« Parfois, ils peuvent utiliser des outils simples comme des aspirateurs pour supprimer physiquement de nombreux bugs », a déclaré Brown. Il conseille à toute personne envisageant d’utiliser elle-même des traitements antiparasitaires de toujours lire l’étiquette du produit.

Il dit que certains traitements à domicile, s’ils sont mal effectués, peuvent aggraver le problème en déplaçant les insectes vers une autre zone de la maison.