Oubliez Hrithik Roshan, la transformation d’Akshay Oberoi en pilote de l’Air Force dans Fighter vous laissera choqué

Alors que l’univers de l’espionnage s’empare de Bollywood, tous les regards sont tournés vers Fighter, l’un des films les plus attendus. Hrithik Roshan et la star de Deepika Padukone, Fighter, également stars Akshay Oberoi, qui jouera le rôle d’un pilote de l’armée de l’air. En plus de la préparation mentale pour entrer dans le personnage, Akshay travaille également intensivement pour obtenir ce corps ciselé adapté à la pièce. Au lieu de suivre la voie conventionnelle de l’entraînement avec un entraîneur, Akshay a profité de cette occasion pour subir cette transformation de look pour son rôle de pilote de l’Air Force en s’entraînant lui-même. Les résultats obtenus par l’acteur sont stupéfiants dans les 3 mois suivant la préparation du rôle.

Transformation d’Akshay Oberoi

En parlant de cela, Akshay a déclaré: « Je me suis beaucoup entraîné avant et pendant le tournage du film. L’idée était de développer des muscles avec un entraînement intense pour lequel je me suis personnellement entraîné. Le rôle exigeait que j’aie un cadre corporel plus large. pour bien paraître pour le rôle d’un pilote de l’armée de l’air. Je joue le rôle d’un officier de l’armée de l’air et son apparence physique doit compléter le personnage et j’ai donc pris sur moi de subir cette transformation car c’était une nécessité. Je suis allé grâce à une formation rigoureuse pour les mois à venir ».

Il joue le rôle d’un officier de l’Air Force

Le film est très attendu avec un casting de stars merveilleux et réalisé par Siddharth Anand qui a récemment donné à Bollywood l’un des plus grands films de tous les temps, Pathaan avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. En dehors de cela, Akshay commencera bientôt à travailler sur une toute nouvelle saison de Broken News 2, Laal Rang 2 et anticipe la sortie de son film Varchasva.