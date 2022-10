Oubliez Halloween – voici l’histoire effrayante d’un champignon venant pour les chauves-souris de la Colombie-Britannique

Cet Halloween, la chose la plus effrayante à laquelle la biologiste Cori Lausen puisse penser est la Colombie-Britannique sans ses chauves-souris.

Pour Lausen, chercheur sur les chauves-souris à la Wildlife Conservation Society of Canada, c’est une réalité terrifiante qui se rapproche tout le temps.

Un champignon mortel appelé syndrome du nez blanc, qui a tué des millions de chauves-souris au Canada, se rapproche de la Colombie-Britannique

Le champignon se développe sur le nez, les oreilles et les ailes d’une chauve-souris en hiver. Les chauves-souris meurent souvent de faim parce qu’elles brûlent leur graisse stockée en essayant d’éliminer le champignon de leur corps. Le champignon pourrit également leurs ailes, créant des trous et les empêchant de voler pour attraper de la nourriture.

Les scientifiques sensibilisent au syndrome du nez blanc lors de la Semaine internationale des chauves-souris, qui se termine à Halloween – un clin d’œil à une espèce associée à tout ce qui fait peur.

Le syndrome a décimé les populations de chauves-souris dans toutes les provinces à l’est du Manitoba. Il a été trouvé chez des chauves-souris en Saskatchewan et on soupçonne qu’il a atteint l’Alberta. La menace vient également des États-Unis, des cas de syndrome étant désormais découverts à moins de 100 kilomètres de la frontière canadienne.

“Cela nous presse de toutes les directions”, a déclaré Lausen. “Ce champignon va venir, s’il n’est pas déjà là.”

Chauves-souris en voie de disparition

Le syndrome du nez blanc est causé par une sorte de champignon originaire d’Europe. Il a reçu ce nom parce que les scientifiques l’ont remarqué pour la première fois chez des chauves-souris suspendues à l’envers, là où leur nez et leur visage blancs étaient les plus visibles depuis le sol.

Il est en Amérique du Nord depuis au moins 2006, selon groupes qui surveillent sa propagation .

Pictures est une chauve-souris mâle pâle, que l’on trouve de l’ouest du Canada au centre du Mexique. Ils mangent principalement des insectes, mais sont également connus pour manger des fruits de cactus. (Soumis par l’équipe d’action des chauves-souris de la côte sud)

Malheureusement, il existe des obstacles importants au suivi de la progression du champignon en Colombie-Britannique, dit Lausen. Une grande partie de cela se résume au financement, mais il y a aussi un énorme arriéré d’échantillons en attente d’être testés, après que le laboratoire qui gère les tests a été gravement inondé lors de la rivière atmosphérique qui a frappé en novembre 2021. Les tests n’ont pas repris.

Les scientifiques travaillent également toujours pour comprendre où vont les chauves-souris en hiver. C’est à ce moment-là que beaucoup d’entre eux mourront du champignon, mais il est difficile d’observer les chauves-souris lorsque les scientifiques ne savent pas où elles hibernent.

“C’est une mort assez horrible pour ces chauves-souris”, a déclaré Lausen. “Ils sont juste en train de disparaître dans les crevasses et peut-être qu’ils n’en ressortent pas.”

Espèces critiques

Les scientifiques qui étudient les chauves-souris disent que les gens ne devraient pas en avoir peur. Les gens devraient cependant avoir peur de les perdre.

La perte de chauves-souris dans un écosystème est un gros problème en raison du rôle essentiel qu’elles jouent dans la gestion des insectes et des ravageurs. Les menaces auxquelles ils sont confrontés sont des enjeux clés pour la Bat Week internationale.

Il existe 150 espèces de chauves-souris en Amérique du Nord et beaucoup sont menacées par les maladies, la perte d’habitat et les changements climatiques, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Dix-huit espèces habitent le Canada. L’Ouest canadien compte deux fois plus d’espèces de chauves-souris que ce que l’on trouve de l’autre côté du pays, et de nombreuses espèces de l’Ouest ne se trouvent nulle part ailleurs, dit Lausen. De nombreux agriculteurs les encouragent à vivre près de leurs cultures pour aider à réduire le besoin de pesticides.

“Si vous prenez des aliments biologiques dans le commerce, vous dépendez de la lutte antiparasitaire naturelle, et c’est ce que sont les chauves-souris”, a-t-elle déclaré.

Danielle Dagenais de Community Bat Programs of BC tient une caisse de chauves-souris empaillées. (Georgie Smyth/CBC)

Chaque année, les mammifères volants fournissent des milliards de dollars de services de lutte antiparasitaire aux agriculteurs d’Amérique du Nord. Leur rôle dans la lutte contre les bestioles dans les fermes a été décrit comme “essentiel” par le Service américain de la pêche et de la faune.

Le syndrome du nez blanc coûte à lui seul à l’industrie agricole américaine jusqu’à 670 millions de dollars US par an, selon une étude de l’Université de Chicago .

Toutes les chauves-souris ont la même silhouette emblématique dans le ciel nocturne, mais de près, elles sont assez différentes, explique Danielle Dagenais, coordonnatrice des Community Bat Programs of BC

Ils peuvent passer leur vie dans des environnements complètement différents, dit-elle. Certains vivent et chassent uniquement dans les arbres, tandis que d’autres aiment survoler l’eau pour attraper leur nourriture.

Leur apparence est également variée. La petite chauve-souris brune, par exemple, n’atteint que la taille du pouce d’un adulte, tandis que la chauve-souris à grandes oreilles de Townsend est connue pour ses traits faciaux remarquables, comme ses énormes oreilles en forme de lapin.

«Lutte naturelle contre les ravageurs»

De nombreuses chauves-souris vivent également là où vivent les humains.

Leur localisation tout au long de l’année dépend de la saison. Autour d’Halloween, presque tous commencent leur hibernation quelque part. En mars, les femelles migreront vers leur habitat de maternité en tant que colonie et si elles ont des bébés (appelés chiots), ils naissent généralement vers juin.

Les mâles restent généralement seuls et ne se rassemblent pas.

En Colombie-Britannique, la plupart des espèces passent leur vie dans la région du Grand Vancouver. Il existe même deux « communautés respectueuses des chauves-souris » certifiées dans le Lower Mainland.

Les nichoirs à chauves-souris (ou « condos à chauves-souris ») sont un moyen de compenser la perte d’habitat des chauves-souris dans les zones urbaines. Certains résidents sont encouragés à envisager une boîte pour leur maison ou leur arrière-cour, ce qui peut donner à des centaines ou des milliers de chauves-souris femelles un endroit où avoir un chiot en été. (Georgie Smyth/CBC)

Malgré cela, les habitats typiques des chauves-souris sont en train de disparaître, dit Dagenais. À mesure que l’étalement urbain et le développement se poursuivent, le besoin d’hébergement alternatif pour les chauves-souris augmente.

Les arbres anciens et les vieilles maisons – où les chauves-souris se percheront dans les toits ou les greniers – disparaissent et, dans certains cas, sont remplacés par des structures élégantes qui n’ont aucune des crevasses et des trous cachés habituels dans lesquels une chauve-souris femelle peut se percher pour l’été, laissant beaucoup d’entre eux sans abri.

Les boîtes à chauves-souris (ou “condos à chauves-souris”) sont un moyen de compenser cette perte d’habitat.

Des groupes comme la South Coast Bat Conservation Society encouragent les résidents des zones proches d’un approvisionnement en eau ou de nombreux arbres à envisager une boîte pour leur maison ou leur arrière-cour, ce qui peut donner à des centaines ou des milliers de chauves-souris femelles un endroit pour avoir un chiot en été.

C’est un travail important parce que les espaces d’habitat maternel dans les centres urbains comme Great Vancouver sont de plus en plus limités. Les femelles ne peuvent avoir qu’un seul bébé par an, et beaucoup n’y arrivent pas.

Il existe d’autres moyens de soutenir les populations de chauves-souris, par exemple en plantant des espèces indigènes dans le jardin ou en laissant les lumières extérieures éteintes pour mieux naviguer la nuit.

Dagenais dit que les gens devraient également signaler les colonies de chauves-souris et les chauves-souris malades ou mortes sur leur propriété aux groupes de conservation, afin qu’ils puissent surveiller le mouvement des mammifères et la progression du syndrome du nez blanc.

Les gens doivent remettre en question leur perception des chauves-souris, dont une grande partie est basée sur des mythes, a-t-elle déclaré.

“Ce sont de toutes petites espèces et ils sont tout simplement incroyables de ce qu’ils peuvent faire.”

