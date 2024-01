Oubliez Apple Vision Pro – Rabbit R1 est le lancement le plus excitant de 2024 à ce jour

“/>

Crédits images : lapin / Pomme

L’année démarre rapidement en termes de lancements de nouveaux produits et de disponibilité, même en laissant de côté l’habituel assortiment de milieu de gamme qu’est le CES. Apple vient de lancer les préventes de son casque de réalité mixte Vision Pro, avec des expéditions commençant début février ; Pendant ce temps, Samsung a lancé la prochaine génération du seul concurrent viable de l’iPhone, la série Galaxy S. Malgré ces poids lourds qui tentent de mener l’année en tête, la vision étrange d’une startup sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la technologie personnelle est la chose la plus excitante qui se soit produite dans les gadgets depuis très, très longtemps.

Je parle du Rabbit R1, le matériel alimenté par l’IA dévoilé avec une impression assez impressionnante, quoique à petit budget, d’un discours Apple à l’ancienne dans une petite salle de conférence au fond du labyrinthe de lapins d’un casino de Las Vegas pendant le CES. Le R1 mérite des éloges rien que pour sa conception physique, qui est un kit bien rangé créé en partenariat avec Teenage Engineering, la marque de gadgets « it » des jeunes millennials et de la génération Z du monde entier.

Contrairement à l’Apple Vision Pro, qui ressemble à un morceau somptueux et encombré du passé technologique se faisant passer pour l’avenir de la technologie, le Rabbit R1 a une économie épurée et satisfaisante qui, je pense, se rapproche beaucoup plus de ce que les générations futures attendent. leur technologie. Du côté des fonctionnalités, Vision Pro est un exercice d’interface utilisateur plutôt que de saturation ; le r1 vise à être aussi proche que possible actuellement de ne pas avoir d’interface utilisateur du tout.

Le principe du Rabbit R1, au cas où vous l’auriez manqué, est qu’il fait la plupart, sinon la totalité, de ce que votre smartphone peut faire, mais il utilise l’IA pour accomplir toutes les tâches en réponse aux requêtes en langage naturel. Il peut s’agir par exemple d’écouter de la musique, de réserver un billet d’avion, de fournir un itinéraire, d’appeler un trajet, de commander de la nourriture, de traduire en temps réel et bien plus encore.

Il reste des tonnes de questions sur la façon dont le lapin r1 fonctionnera dans des situations réelles et sur le fonctionnement du modèle commercial de lapin (qui jusqu’à présent semble impliquer uniquement la vente d’unités individuelles au prix forfaitaire de 199 $ – sans frais d’abonnement récurrents). . Mais le lapin r1 a déjà le genre de battage médiatique organique que des concurrents potentiels comme l’épingle Humane AI auraient souhaité pouvoir exploiter avec leur campagne promotionnelle prolongée soigneusement réglée, mais massivement exagérée.

D’un autre côté, nous en savons beaucoup sur le fonctionnement et les performances d’Apple Vision Pro, grâce à un programme de prévisualisation pratique récemment étendu qui a incité les médias et les influenceurs à venir essayer le casque lors de démos organisées au cours de la course. jusqu’au jour de précommande d’aujourd’hui, et tout le monde semble plus qu’impressionné par les performances et les prouesses visuelles de l’appareil. Les réactions sont plus mitigées sur tout, de la complexité de la configuration aux éléments de l’interface utilisateur tels que le clavier visuel, en passant par la portabilité et le confort à long terme.

Le lapin r1, comme la broche Humane AI et d’autres appareils axés sur l’IA qui commencent à arriver sur le marché, ont sans aucun doute une tonne de problèmes à résoudre avant d’arriver à un endroit où ils sont globalement utiles, mais l’IA générative partage déjà quelque chose en commun avec le dernier paradigme informatique majeur qu’Apple a révolutionné : le téléphone mobile. Plus précisément, il est utilisé et apprécié partout par les consommateurs moyens. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu’elles utilisent ChatGPT quotidiennement pour leur travail réel, et qui n’ont rien à voir avec l’industrie technologique. L’inverse est également vrai : personne que je connais qui n’est pas quelqu’un professionnellement connecté à la technologie ne possède ou n’utilise régulièrement un casque VR de quelque nature que ce soit.

Apple a créé l’iPhone à une époque où les gens étaient déjà amoureux des téléphones portables et commençaient à tomber amoureux des smartphones. Rabbit introduit le r1 alors que les gens sont déjà amoureux de l’IA, car le terme s’applique aux grands modèles de langage comme ChatGPT. Apple, quant à lui, présente le Vision Pro dans un monde où une dizaine d’années d’essais ont totalement échoué à créer une quelconque adoption massive de l’utilisation de casques de réalité virtuelle, mixte ou augmentée.

Si Apple a raison et que « l’informatique spatiale » devient le prochain grand changement de plate-forme, je pense que je serai trop vieux pour me soucier d’avoir tort au moment où cela se produira. Mais de plus en plus, je pense que des entreprises comme Rabbit travaillent avec une version plus réaliste et plus viable de l’avenir de l’informatique que certains des acteurs traditionnels qui tentent, sans succès, de prédire la prochaine grande nouveauté.