Oubliez AMC. Deux commerçants partagent leurs paris boursiers à haut risque et à haute récompense

Les stocks de meme sortent d’une semaine folle.

AMC Entertainment, l’une des actions les plus activement négociées, a terminé vendredi en hausse de plus de 80% pour la semaine, alors même que la société mettait en garde les investisseurs contre les risques.

Pour ceux qui avaient atteint les plus bas en janvier, ils auraient augmenté de plus de 2 000%. Mais, AMC est toujours considéré comme hautement spéculatif et il existe d’autres actions à haut risque et à haute récompense qui méritent l’attention, selon deux commerçants.

S’adressant vendredi à « Trading Nation » de CNBC, la directrice des options de Simpler Trading, Danielle Shay, a souligné le fabricant de puces Nvidia comme un nom d’intérêt.

« C’est au plus haut de tous les temps et normalement je ne viendrais jamais ici pour dire : ‘Hé les gars, regardez Nvidia, c’est au plus haut de tous les temps, c’est le moment idéal pour l’acheter.’ Mais la raison pour laquelle j’aime ça et je le mets dans cette catégorie de détaillants dynamiques est à cause de la division des actions à venir », a déclaré Shay. « L’année dernière, ce que nous avons vu avec Apple et Tesla à la fois, lorsque leurs divisions d’actions ont été annoncées, nous avons eu un rallye massif qui était en grande partie dû à la foule des détaillants. »

Le conseil d’administration de Nvidia a approuvé en mai un fractionnement des actions de 4 pour 1, qui devrait entrer en vigueur le 20 juillet. Dans les jours qui ont suivi le fractionnement des actions d’Apple en août dernier, les actions ont bondi de 7 %.

Nvidia est « une entreprise solide, d’excellents fondamentaux. Techniques, c’est au plus haut, mais je pense que cela va potentiellement jusqu’à 750 $, peut-être même 800 $, car si vous le regardez en ce moment, il a cet élan massif du fractionnement d’actions », a déclaré Shay. « Je négocie cela sur le marché des options avec un papillon à faible risque et à haute récompense visant ce prix de 750 $ au cours des deux prochaines semaines. »

Un passage à 750 $ implique une hausse de près de 7 %. L’objectif plus élevé de Shay, 800 $, signifierait un rallye de 14% par rapport à la clôture de vendredi de 703 $.

Craig Johnson, technicien en chef du marché chez Piper Sandler, a nommé Plug Power comme son choix à haut risque et à haute récompense. L’action a clôturé vendredi à 30,58 $.

« Il s’agit d’un titre qui, après les creux de mars, a augmenté de près de 3 000%. Il a corrigé 75% des sommets que nous avions vus il y a quelques mois à peine en février, et maintenant, techniquement, nous venons d’inverser la tendance baissière … et dépassé nos moyennes mobiles sur 50 et 200 jours », a déclaré Johnson lors de la même interview.