Oublier Klarna ? Les investisseurs parient que les nouvelles startups vont “acheter maintenant, payer plus tard”

Klarna est en pourparlers pour lever des fonds avec une forte décote par rapport à sa dernière valorisation, selon un rapport du Wall Street Journal. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré qu’elle ne commentait pas les “spéculations”. Jakub Porzycki | NurPhoto via Getty Images

Alors que le battage médiatique autour de la tendance “acheter maintenant, payer plus tard” s’estompe, certains investisseurs parient qu’ils ont trouvé la prochaine grande chose. Achetez maintenant, payez plus tard des entreprises comme Klarna et Affirm, qui permettent aux acheteurs de reporter les paiements à une date ultérieure ou de diviser les achats en versements sans intérêt, sont soumises à une pression immense alors que les consommateurs deviennent plus méfiants à l’égard des dépenses en raison de la hausse du coût de la vie, et alors que les taux d’intérêt plus élevés font grimper les coûts d’emprunt. Ils sont également confrontés à une concurrence accrue, le géant de la technologie Apple entrant sur le ring avec sa propre offre BNPL. Mais les capital-risqueurs parient qu’une nouvelle race de startups européennes sera les vrais gagnants dans l’espace. Des entreprises comme Mondu, Hokodo et Billie ont récolté des tas d’argent auprès d’investisseurs avec un argumentaire simple : les entreprises – et non les consommateurs – sont une clientèle plus lucrative pour la tendance “acheter maintenant, payer plus tard”. “Il y a une grande opportunité là-bas en ce qui concerne” acheter maintenant, payer plus tard “pour le B2B [business-to-business] l’espace », a déclaré Malte Huffman, co-PDG de Mondu, une startup basée à Berlin. Huffman, dont la société a récemment levé 43 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Valar Ventures du milliardaire de la Silicon Valley Peter Thiel, prédit que le marché de BNPL dans les transactions B2B en Europe et aux États-Unis atteindra 200 milliards de dollars au cours des prochaines années. Alors que des services comme Klarna étendent le crédit pour les achats des consommateurs – par exemple, une nouvelle paire de jeans ou un système de haut-parleurs flashy – les entreprises B2B BNPL visent à régler les transactions entre entreprises. C’est différent de certaines autres formes existantes de financement à court terme comme les prêts de fonds de roulement, qui couvrent les coûts opérationnels quotidiens des entreprises, et l’affacturage des factures, où une entreprise vend tout ou partie d’une facture pour un accès plus rapide aux liquidités qui lui sont dues.

Une nouvelle génération de startups BNPL PAYS FINANCEMENT TOTAL DE CR COLLECTÉ Scalapay Italie 727,5 M$ billie Allemagne 146 millions de dollars Joueur Royaume-Uni 58,4 M$ Hokodo Royaume-Uni 56,9 M$ Mondu Allemagne 56,9 M$ Treyd Suède 12,3 M$ La source: Crunchbase

Patrick Norris, associé général de la société de capital-investissement Notion Capital, a déclaré que le marché du B2B BNPL était “beaucoup plus grand” que celui du business-to-consumer, ou B2C. Notion a récemment dirigé un investissement de 40 millions de dollars dans Hokodo, une société B2B BNPL basée au Royaume-Uni “La taille moyenne du panier en B2B est beaucoup plus grande que le panier moyen du consommateur”, a déclaré Norris, ajoutant que cela permet aux entreprises de générer plus facilement des revenus et d’atteindre une échelle.

Les joueurs “B2C” vacillent

Les actions des principaux acteurs BNPL axés sur le consommateur ont fortement chuté en 2022, les inquiétudes concernant une éventuelle récession pesant sur le secteur. Le suédois Klarna est en pourparlers pour lever des fonds à un prix très inférieur à sa dernière valorisation, selon un rapport du le journal Wall Street – en baisse à 15 milliards de dollars contre 46 milliards de dollars en 2021. Un porte-parole de Klarna a déclaré que l’entreprise ne commentait pas la “spéculation”. Aux États-Unis, la fintech cotée en bourse Affirm a vu son action plonger de plus de 75 % depuis le début de l’année, tandis que les actions de Block, qui a acheté la société australienne BNPL Afterpay pour 29 milliards de dollars, ont chuté de 57 %. PayPal, qui propose sa propre fonctionnalité de prêts à tempérament, est en baisse de 60 % depuis le début de l’année. BNPL a décollé dans la pandémie de coronavirus, offrant aux acheteurs un moyen pratique de diviser les paiements en plus petits morceaux en quelques clics sur les pages de paiement des détaillants. Maintenant, les entreprises se lancent dans la tendance. “Les entreprises sont toujours confrontées à des problèmes de trésorerie compte tenu de l’aggravation des conditions macroéconomiques et de la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement, donc tout moyen de recevoir de l’argent plus rapidement sur une base flexible sera attrayant”, a déclaré Philip Benton, analyste fintech au cabinet d’études de marché Omdia.

Mondu et Hodoko n’ont pas divulgué leurs évaluations publiquement, mais Scalapay et Billie, deux sociétés B2B BNPL italiennes, ont été évaluées pour la dernière fois à 1 milliard de dollars et 640 millions de dollars, respectivement. Les services de BNPL se révèlent particulièrement populaires auprès des petites et moyennes entreprises, qui subissent également les contrecoups de la hausse de l’inflation. Les PME ont longtemps été “mal desservies” par les grandes banques, selon le chef de Mondu Huffman. “Les banques ne peuvent pas vraiment réduire la taille du ticket pour le rendre économique car la marge de contribution qu’elles obtiendraient avec un tel prêt ne couvre pas les coûts associés”, a-t-il déclaré. “Dans le même temps, les entreprises de technologie financière ont prouvé qu’une approche plus axée sur les données et une approche plus automatisée du crédit peuvent réellement le faire fonctionner et élargir le marché adressable.”

Risque de récession

Les produits BNPL ont été rejetés par certains régulateurs en raison de la crainte qu’ils ne poussent les gens à s’endetter qu’ils ne peuvent se permettre, ainsi que d’un manque de transparence concernant les frais de retard de paiement et autres frais.