Ouais, j’achète principalement l’iPhone 16 Pro Max pour prendre de meilleurs selfies

J’ai regardé l’événement Apple iPhone 16 cette semaine et j’ai su dans les 15 minutes qui ont suivi le segment iPhone 16 Pro Max que j’allais passer à un modèle supérieur. Mon téléphone est le seul appareil technologique sans lequel je ne me déplace jamais ; en tant que nomade numérique à temps plein, je travaille à distance depuis n’importe où dans le monde, donc je compte sur un smartphone robuste non seulement pour rester en contact avec ma famille et mes amis, mais aussi pour regarder des divertissements, lire des livres, gérer la logistique des voyages et même gérer certaines parties de mon entreprise.

Il y a des moments où je suis dans un bus ou un avion pendant des heures (ou pire, (bloqué dans le terminal de l’aéroport) et j’ai encore besoin de travailler, donc un smartphone plus performant comme la gamme iPhone Pro Max me convient mieux. Bien que je possède déjà l’iPhone 15 Pro Max, que j’ai acheté l’année dernière alors que je vivais à Kuala Lumpur, en Malaisie, la perspective d’une autonomie de batterie plus longue, d’un excellent appareil photo et d’un écran légèrement plus grand m’a convaincu de changer à nouveau.

D’autres utilisateurs semblent partager ces perspectives. Dans une enquête sur les achats de smartphones menée par CNET au début du mois, les répondants ont déclaré que les principaux facteurs qui les incitaient à mettre à niveau leur téléphone étaient une plus grande autonomie de la batterie, davantage de stockage et de meilleures fonctionnalités d’appareil photo (61 %, 46 % et 38 %, respectivement).

Il semble que l’événement Glowtime d’Apple se soit davantage concentré sur ces mises à niveau que sur des fonctionnalités d’IA comme Apple Intelligence, et j’ai apprécié que l’attention soit davantage portée sur les améliorations pratiques que sur le battage médiatique autour de l’IA. Voici quatre raisons pour lesquelles je passe à l’iPhone 16 Pro Max, qui est disponible en précommande dès maintenant et qui sera officiellement lancé le vendredi 20 septembre.

Un nouveau bouton de contrôle de la caméra

Un bouton de contrôle de caméra séparé simplifiera mon jeu de selfie. Agent de police Kimanzi

L’appareil photo principal du nouvel iPhone 16 Pro Max est de 48 mégapixels et peut filmer des vidéos 4K à 120 images par seconde (ce qui est une nouveauté pour l’iPhone), mais ce qui m’a encore plus enthousiasmé, c’est le nouveau bouton de commande de l’appareil photo. Lorsque j’ai vu les fonctions du nouveau bouton en démonstration, j’ai pensé à la facilité avec laquelle je pourrai prendre des selfies en déplacement, comme ce que j’ai fait récemment aux Jeux olympiques de Paris, et j’ai déjà commencé à réfléchir aux photos que je veux prendre au Mont Fuji au Japon, ma prochaine destination de voyage.

Comme l’explique Corinne Reichert de CNET, le bouton « ressemble à un lecteur d’empreintes digitales latéral » et est légèrement en retrait. En appuyant sur le bouton, vous ouvrirez l’application de l’appareil photo, et des pressions ou glissements supplémentaires de votre doigt vous permettront de basculer entre différents paramètres. Cela semble pratique pour parfaire la prise de vue alors que votre bras est toujours tendu sans avoir à réinitialiser plusieurs fois, ce qui est un atout pour les selfies de voyage.

Durée de vie de la batterie améliorée

J’utilise souvent des accessoires technologiques lors de mes voyages pour rester connecté et travailler. Les chargeurs de batterie externes et les banques d’alimentation m’aident à ne pas tomber en panne d’énergie (à moins que j’oublie de charger le chargeur lui-même, ce qui m’est déjà arrivé auparavant), mais parfois les journées de voyage se prolongent d’une manière que je ne peux pas planifier. Je fais aussi souvent du FaceTime avec mes enfants et je ne veux pas avoir à rationner ces opportunités à cause de l’autonomie de la batterie.

L’autonomie de la batterie de l’iPhone 16 Pro Max n’a été évoquée que brièvement, mais cela m’a suffi pour aller enquêter sur les spécifications. Apple affirme que la batterie permettra jusqu’à33 heuresdelecture vidéo, jusqu’à 29 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 105 heures de lecture audio. Apple a également déclaré que le dernier modèle dispose de capacités de charge rapide MagSafe de 25 W, qui vous permettront de charger sans fil le téléphone à 50 % en environ 30 minutes. J’aimerais tester cela moi-même pour confirmer, mais cela semble prometteur.

Apple Intelligence et intelligence visuelle

Je ne suis pas un grand utilisateur d’intelligence artificielle, donc l’intégration de l’intelligence artificielle par Apple dans un appareil avec lequel j’interagis déjà tous les jours aidera quelqu’un comme moi à se familiariser davantage avec la technologie. Pour être clair, les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront également présentes dans les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dans le cadre d’iOS 18, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et qui sortira officiellement plus tard ce mois-ci.

La fonctionnalité qui m’enthousiasme le plus est l’intelligence visuelle d’Apple, qui utilise l’IA pour identifier les choses qui vous entourent. Cela sera particulièrement utile lorsque je voyage dans des pays étrangers et que j’ai besoin d’identifier des choses auxquelles je ne suis pas habitué, même s’il peut y avoir des barrières linguistiques au début. Apple a déclaré que la fonction d’intelligence visuelle ne fonctionnera qu’en anglais jusqu’à la fin de cette année et s’étendra à d’autres langues en 2025.

J’ai hâte de découvrir les outils d’écriture et d’édition d’Apple Intelligence, car je rédige beaucoup d’e-mails, de publications sur les réseaux sociaux et de brouillons d’articles à la volée. Il sera donc utile d’avoir ces fonctionnalités sur mon iPhone. Je pourrais également me voir tirer une grande utilité de la fonction de recherche d’images par IA. (Comme beaucoup de gens, j’ai des milliers de photos sur mon téléphone.) J’attends également avec impatience la mise à niveau de Siri, qui comprend toujours l’essentiel de ce que vous dites au cas où vous marmonneriez une commande vocale.

Un résumé des fonctionnalités de l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, telles que présentées lors de l’événement Glowtime. Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Écran plus grand, meilleure durabilité

L’iPhone 15 Pro Max que je possède actuellement est doté d’un écran de 6,7 pouces, ce qui est une taille décente. J’aime le fait que le nouvel iPhone 16 Pro Max dispose à la fois d’un écran légèrement plus grand de 6,9 ​​pouces et de bordures plus fines (les bordures inclinées à l’avant de votre téléphone qui ne font pas partie de l’écran lui-même). Des bordures plus fines donneront l’impression que l’écran est encore plus grand lorsque je regarde des films, que je prends des appels vidéo et que je lis des livres.

La coque du nouvel iPhone 16 Pro Max est fabriquée avec un bouclier en céramique. Apple affirme que le matériau est du « titane de grade cinq », un matériau que je ne connais pas très bien, mais je sais que ce matériau entraînera moins de rayures, ce que je connais trop bien. J’ai fait tomber mon iPhone plus d’une fois alors que je me précipitais pour attraper un train ou un avion, donc la protection supplémentaire sera utile.

L’iPhone 16 Pro Max est une option pour moi

Je pense que l’iPhone 16 Pro Max va améliorer ma vie quotidienne en tant que nomade numérique et chef d’entreprise. C’est un style de vie qui peut parfois être difficile, mais qui en vaut la peine pour partir à l’aventure et documenter de nouvelles expériences en cours de route.