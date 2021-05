Ouais, inscrivez-moi pour le Pixel 6

Nous avons déjà vu un peu du Pixel 6 Pro maintenant. Il y a eu les rendus initiaux que tout le monde a retournés (à la fois positivement et négativement), puis il y a eu les rendus mis à jour hier. Maintenant, nous voyons le plus petit Pixel 6, et pour les plus petits amateurs de téléphones, cet appareil est tout aussi intriguant que son grand frère.

La principale chose qui ressort est le plus petit, plat affichage. Il n’y a pas de verre incurvé sur la face avant de cet appareil. Il est également livré avec ce qui semble être une bonne quantité de lunette. L’arrière ressemble beaucoup au Pixel 6 Pro, avec une bosse de caméra et un manque de lecteur d’empreintes digitales. Pour les appareils photo, le plus petit Pixel 6 n’offrirait que deux capteurs par rapport aux trois capteurs trouvés sur le Pixel 6 Pro.

Au-delà de cela, il n’y a pas grand chose à dire. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’admettre que ces conceptions sont incontestablement Google. Ils ressemblent à des appareils Pixel, ce que je trouve vraiment séduisant.

S’il vous plaît, partagez vos pensées ci-dessous. Chaud ou pas?

// 91mobiles