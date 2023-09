‘Ouais baat pe sab d’accord…’

Kangana Ranaut remercie Anurag Kashyap et Hansal Mehta d’avoir loué son talent.

Kangana Ranaut attend actuellement la sortie de son prochain film Chandramukhi 2. Pendant ce temps, les cinéastes Anurag Kashyap et Hansal Mehta ont fait l’éloge de l’actrice pour son talent et ses performances au cours de l’année dans des interviews. Réagissant à la même chose, l’actrice les a remerciés et s’est appelée « Batman ».

Dans une interview avec Jist, Anurag Kashyap a fait l’éloge de Kangana Ranaut et a déclaré : « Elle est l’une des meilleures actrices. Elle est très sincère quand il s’agit de travail, elle a d’autres problèmes. Cependant, quand il s’agit de son talent, personne ne peut le lui enlever. Ce qu’elle a en elle-même, en tant qu’actrice, en tant que créatrice sincère aussi, personne ne peut le lui enlever mais oui, c’est très difficile de traiter avec elle.

Hansal Mehta, dans une interview avec Aaj Tak, a parlé du talent de Kangana Ranaut et a fait l’éloge de ses performances au cours de l’année. Dans la vidéo qui devient désormais virale sur les réseaux sociaux, on peut entendre le cinéaste dire : « Adaakar matlab kamaal hai. Les principales actrices de Shayad Kam de l’Hindoustan, Aayi Ho Jaise Kangana hai. Jo déhonore kaam kiya hai passé principal, voh bohot accha kaam kiya hai. Simran mein, matlab voh film bhale salut thodi faible thi, lekin uss film principal Kangana ke performance ko aap nahi fail kar sakte ho (C’est une excellente actrice. Nous n’avons pas vu trop d’acteurs comme Kangana dans notre pays. Le travail qu’elle »

Il a ajouté : « Lekin voh respect en tant qu’artiste principal kabhi nahi kho sakta hoon kisi ke liye. Voh artiste bohot acchi hai aur main hamesha yeh maintenance karta hoon (C’est une très bonne artiste, et je le maintiens toujours, et je ne peux pas perdre mon respect pour son talent artistique). Réagissant maintenant aux louanges d’Anurag Kashyap et Hansal Mehta, Kangana Ranaut a partagé la vidéo sur son histoire Instagram et a écrit : « Merci beaucoup ».

Dans une autre histoire, l’actrice a en outre écrit : « Ouais baat pe sab d’accord karte hain gauche droite sur les deux ailes. 1) ek toh main bahut badtmeez hoon. 2) bhi hoon violent et extrémiste, j’aime la violence, et la violence m’aime aussi. 3) Thodi Bigadi teinte aur bahut ziddi hoon. 4) Aur Bhayankar Wali talentueux. Types Matlab GOAT. Isko kehte hain Batman.. wahi hoon main (que ce soit de gauche ou de droite, les deux sont d’accord sur le fait que 1) je suis très grossier 2) je suis violent et extrémiste 3) un peu gâté et très têtu 4) et très talentueux. Types de CHÈVRE. Celui-ci s’appelle Batman… et c’est qui je suis.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut, qui attend actuellement la sortie de son prochain film Chandramukhi 2 avec Raghava Lawrence, a également Tejas en préparation, dont la sortie est prévue en salles le 20 octobre. L’actrice a également en préparation son film autodirectionnel Emergency, qui met également en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik, entre autres, dans des rôles clés, et devrait sortir en salles le 24 novembre.

