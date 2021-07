Ouah ! Taimur Ali Khan devient chef pour sa maman Kareena Kapoor Khan, sert son repas sain – Voir la photo | Nouvelles des gens

New Delhi : Taimur Ali Khan, connu sous le nom de Tim, est le seul enfant vedette à avoir reçu autant d’attention et d’amour que lui. Ce garçon de quatre ans et demi sait sûrement comment rendre sa journée plus joyeuse avec un sourire mignon et de l’innocence.

Depuis sa naissance, Tim est devenu le favori de tout le monde et a souvent été vu saluer les paparazzi et aussi se livrer à une petite conversation amusante.

Dernièrement, en raison de la multiplication des cas de coronavirus, Taimur n’a pas été cliquée par les paps, mais sa mère Kareena Kapoor Khan ne déçoit jamais en partageant les allées et venues de Tim avec ses fans.

Bebo a récemment partagé un aperçu d’un plat préparé par un seul et unique chef Taimur. Eh bien, c’était une salade de pâtes pour sa maman Kareena.

Oui, tu l’as bien lu!

Kareena a partagé une photo dans son histoire Instagram et l’a sous-titrée, « Tim aime le garder VERT. »

Sur la photo, nous pouvons des pâtes accompagnées de nombreux légumes nutritifs, notamment des tomates, des poivrons de différentes couleurs et des haricots verts sautés.

Ce n’est pas la seule fois où Taimur s’est essayé à la cuisine, mais le petit munchkin est souvent vu expérimenter et améliorer ses compétences culinaires pour sa mère et son père.

Sur le plan du travail, Bebo sera ensuite vu dans « Laal Singh Chaddha » d’Aamir Khan et dans l’opus magnum multi-starrer « Takht » de Karan Johar.