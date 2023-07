Ouah! Le nouveau kit extérieur Adidas Juventus est sorti – et il va semer la discorde

Le nouveau kit extérieur Juventus d’Adidas est sorti – et il pourrait bien diviser l’opinion

Les Italiens connaissent leur style, mais après que le constructeur allemand soit devenu grand et audacieux avec les bandes zébrées et le jaune vif, ils n’ont pas vraiment joué la sécurité pour le sommet extérieur. Pourtant, cela a le potentiel d’être une bande de changement définitive pour la Vieille Dame et un futur classique… non, vraiment.

Est-ce vraiment l’un des meilleurs kits de football de quiconque en Europe ou est-ce FFT juste devenir facilement heureux dans notre vieillesse?

Verdict de la FFT

Le nouveau kit extérieur Adidas Juventus est tout ce que vous attendez d’une bande de changement Bianconeri

L’Italie est un monde différent de celui auquel nous sommes habitués en Premier League. Les meilleurs joueurs se déplacent entre les grandes équipes, l’équipe nationale peut gagner des tournois de l’Euro de part et d’autre des échecs consécutifs pour se qualifier pour la Coupe du monde… et le rose, c’est cool.

La Juventus a l’habitude de porter du rose comme bande de changement. On peut dire que leur haut extérieur le plus emblématique de l’histoire récente était rose – Les efforts de 2015/16plus tard retravaillé pour le Adidas x Pharrell humanrace effort spécial – alors peut-être que les fans de la Juve ne seront pas choqués de voir d’énormes bandes de rose pâle à travers celui-ci.

C’est audacieux, brillant et en fait ancré dans la culture du club. Les rayures habituelles de la Juventus sont tournées à 90 degrés pour des cerceaux de style rugby sur celui-ci – et si vous regardez attentivement, ce sont en fait des bandes à motifs montagneux sur le dessus plutôt que des blocs épais de couleur. C’est, bien sûr, pour représenter les Alpes à la périphérie de Turin.

Le mélange du blanc, du rose pâle et du gris fonctionne à merveille sur celui-ci. Les logos, les passepoils et les trois bandes sont noirs. C’est tout ce que vous attendez d’un maillot extérieur de la Juventus.

Et c’est pourquoi nous aimons celui-ci autant que nous. Dans un monde de maillots de football identikit, celui-ci ressemble vraiment, il pourrait seul appartiennent à la Vieille Dame. N’importe quel autre gros client d’Adidas aurait l’air bizarre – vous ne pouvez pas imaginer Arsenal ou Manchester United avec ce maillot, n’est-ce pas ?

C’est un gros risque, ce n’est pas pour tout le monde mais c’est au moins bien exécuté.

Informations sur la chemise

