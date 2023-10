Ouah! Football Manager 2023 bénéficie désormais de 60 % de réduction avec les offres Amazon Prime Day

Les offres Amazon Prime Day se poursuivent, avec Gestionnaire de football 2023 au prix le plus bas jamais enregistré.

Manager de football est un jeu goliath absolu et sans doute la simulation la plus réaliste du sport. Avec un prix public conseillé de 44,99 £, ce nouveau prix de 17,99 £ est absolument incontournable et le moyen idéal pour vous permettre de rattraper votre retard sur le jeu si vous l’avez manqué l’année dernière – ou, si vous n’avez même jamais joué au jeu, de profiter pleinement du jeu. arrêt.

Nous avons attribué au titre cinq étoiles sur cinq l’automne dernier, en notant : « C’est incroyable tout ce qui peut être rassemblé dans une seule simulation – et maintenant le monde de Manager de football se sent encore plus proche du monde réel du football. » Avec tant de nouvelles fonctionnalités intégrées dans la dernière édition également, il y a beaucoup de choses à découvrir avant d’essayer la nouvelle version du jeu, qui sortira bientôt. Peut-être que vous voulez juste obtenez cette version pour les équipes plus âgées, inaltérées par la folie des transferts des 12 derniers mois.

À QuatreQuatreDeux ce Prime Day, nous avons trouvé des offres sur EA Sports FC 24 à parcourir sur PlayStation 4 ou 5.

Si vous souhaitez obtenir CF24 en fait avec une PlayStation 5, cependant, vous avez de la chance. Nous avons la meilleure offre pour un pack ce Prime Day, avec la console nouvelle génération et une copie du jeu disponible pour un incroyable 409 £. Une nouvelle version modèle OLED de la Nintendo Switch Neon Blue/Neon Red est également disponible.