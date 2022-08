Où Will Ferrell a-t-il fait ses débuts ? Les débuts de l’acteur dans “Saturday Night Live” et ses amis à Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Qu’ont en commun Will Ferrell, Tina Fey, Adam Sandler, Chris Rock, Chevy Chase et Eddie Murphy ? En plus d’être connues pour la comédie, ces stars hollywoodiennes ont toutes fait leurs débuts sur “Saturday Night Live”. Ferrell a commencé à travailler sur “SNL” en 1995 et est resté dans la série jusqu’en 2002.

Au cours de son mandat de sept ans dans l’émission, Ferrell a participé à de nombreux sketches comiques, y compris son imitation de George W. Bush et son sketch “plus de cloche”. Il est retourné animer l’émission cinq fois après son départ.

Dans quels films Will Ferrell joue-t-il ?

Au début de la carrière de Ferrell, il a joué dans des films tels que “Men Seeking Women”, “Austin Powers: International Man of Mystery”, “The Surburbans” et “Zoolander”. En 2003, il a joué Buddy l’elfe dans le classique de Noël, “Elf” où son personnage a été élevé par des elfes au pôle Nord.

ADAM MCKAY PARLE DE L’AMITIÉ WILL FERRELL, RÉVÈLE CE QUI A MIS FIN À LEUR RELATION

En 2004, Ferrell a joué le présentateur de nouvelles Ron Burgundy dans le film “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”. La comédie met également en vedette Steve Carell, Paul Rudd, David Koechner et Christina Applegate. Ferrell était également co-scénariste du film avec Adam McKay. Une suite, “Anchorman 2: The Legend Continues”, est sortie près de 10 ans plus tard avec la distribution originale.

En 2006, il a joué le pilote NASCAR Ricky Bobby dans la comédie “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby” et en 2007, il a joué un patineur olympique Chazz Michael Michaels dans “Blades of Glory”.

En 2008, il était dans un autre de ses films populaires “Step Brothers”. En 2010, il a exprimé le personnage animé “Megamind” dans le film du même nom et l’année suivante, a joué Deangelo Vickers dans l’émission télévisée “The Office” pendant quatre épisodes au cours de la septième saison de l’émission.

Certains autres films mettant en vedette Ferrell sont “The Campaign”, “The Lego Movie”, “Get Hard”, “The House”, “Holmes & Watson”, “Zeroville” et “Downhill”.

WILL FERRELL PARTICIPE AU “CONCOURS DE CHANSON EUROVISION” DE NETFLIX, CRÉANT UN FILM À PARTIR DU CÉLÈBRE ÉVÉNEMENT

Mark Wahlberg et Will Ferrell sont-ils de bons amis ?

Il semble que les autres acteurs soient de bons amis sur et hors de l’écran. Wahlberg et Ferrell ont travaillé ensemble sur trois films différents. En 2010, ils ont joué les détectives de New York dans “The Other Guys”. Puis en 2015, ils ont tous deux joué dans la comédie “Daddy’s Home”.

Dans le film, Ferrell joue Brad Whitaker, qui est marié à Sara, joué par Linda Cardellini et devient le beau-père de ses deux enfants. Wahlberg joue le père biologique des enfants et l’ex-mari de Sara, Dusty Mayron. Les acteurs sont dans la suite du film, “Daddy’s Home 2”, qui met également en vedette Mel Gibson, qui joue le père de Wahlberg et John Lithgow qui joue Ferrell dans le film.

Dans un 2017 interview sur “The Ellen Show”, les deux ont parlé de l’amitié qui s’est également nouée entre leurs enfants. Wahlberg et Ferrell ont déclaré lors de l’interview que le fils aîné de Ferrell et la fille aînée de Wahlberg se suivaient sur Instagram.

Qui est la femme de Will Ferrell ?

Ferrell est marié à Viveca Paulin. Les deux se sont rencontrés en 1995 en cours de théâtre et sont sortis ensemble pendant une courte période, mais ont décidé d’être simplement amis. Ils ont finalement recommencé à se fréquenter et en 2000, les deux se sont mariés.

En 2004, ils ont eu leur premier fils Magnus puis ont eu leur deuxième Mattitas en 2006. Ils ont eu leur troisième garçon en 2010 nommé Axil.