Où voyager pour éviter les foules et les prix élevés ? Voir la liste

De nombreux Américains recherchent des voyages tranquilles et isolés au grand air cette année – seulement pour découvrir que des millions d’autres font exactement la même chose. Les voyageurs qui espèrent éviter les foules dans les villes et les parcs à thème se retrouvent parmi un nombre record de visiteurs dans les parcs nationaux et les destinations côtières. Les Américains ont recherché des parcs nationaux plus que toute autre destination de voyage en mai et juin, selon la société de données sur les consommateurs ShareThis. « De nombreux terrains de camping et hébergements dans et autour des parcs nationaux de destinations populaires – des endroits comme Yosemite, Yellowstone, Zion, Glacier et Acadia – sont déjà complets ou presque complets jusqu’à la fête du Travail », a déclaré Stephanie Roulett, porte-parole du parc national américain. Le service a déclaré à CNBC.

Des foules se rassemblent pour regarder le geyser Old Faithful entrer en éruption dans le parc national de Yellowstone le 14 juillet 2021. Nathalie Behring | Getty Images Actualités | Getty Images

Pour aggraver les choses, les tarifs des logements locatifs privés augmentent, avec des taux pouvant atteindre 79% par rapport à 2019. Mais cela ne se produit pas partout. À l’aide de Google Trends et des données de location de maisons de 265 municipalités, une agence de voyages basée en Floride a analysé où les voyageurs pourraient trouver moins de personnes et des locations de maisons moins chères cette année.

Destinations populaires

Selon une agence de voyages, neuf sites aux États-Unis ont enregistré une augmentation des recherches liées aux voyages au premier trimestre de cette année par rapport à 2019. Voyages à découvrir. Ce sont les seuls endroits à connaître « une vraie reprise des voyages » à ce jour, selon le la recherche de l’entreprise à partir de juin.

Les recherches de voyages en ligne ont augmenté plus tôt cette année dans des endroits tels que Ruidoso, Nouveau-Mexique (population : 8 000) et Niagara Falls, New York. L’intérêt pour le lac Hartwell, un réservoir artificiel entre la Géorgie et la Caroline du Sud, a augmenté de 348 %, tandis que les recherches de voyages vers les Outer Banks de Caroline du Nord ont plus que doublé depuis début 2019. Bien qu’elles soient un pôle d’attraction touristique de longue date, avec des villes balnéaires populaires telles que Nags Head et Kill Devil Hills, les Outer Banks ont reçu un nombre inhabituellement élevé de touristes cette année. « Les routes sont plus fréquentées que jamais », selon reportages locaux, qui a cité la PDG de la Chambre de commerce d’Outer Banks, Karen Brown, disant que les visiteurs hebdomadaires étaient passés de 250 000 avant la pandémie à 400 000 cette année.

Bien que les réservations de voyages ne soient pas revenues aux niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des endroits aux États-Unis, cela peut ne pas être le cas pour les personnes qui passent des vacances dans des endroits tels que Telluride, Colorado. HawaïBleu | instant | Getty Images

Les taux d’occupation brossent un tableau similaire. Les taux d’occupation des maisons de vacances ont augmenté dans les petites localités rurales (+67 %) ainsi que dans les stations balnéaires, lacustres et côtières (+25 %) en avril de cette année par rapport à avril 2019, selon un rapport publié le mois dernier par AirDNA, une société d’analyse qui suit les annonces de location d’entreprises comme Airbnb et Vrbo. Dans le même temps, les taux d’occupation des logements locatifs ont baissé dans les zones périurbaines (-13 %) et les grandes villes (-41 %). Sur la base des données actuelles du site de Trips to Discover, ces tendances se sont poursuivies pendant la saison estivale des voyages, a déclaré le fondateur et PDG de la société, Dayne Ford. Les réservations de maisons de location d’été le confirment, montrant une baisse encore plus importante des voyages dans les grandes villes (-46 %) avec une augmentation des séjours en station (43 %) par rapport à 2019, selon le rapport d’AirDNA.

Hausse des prix de location de maison

En plus de la foule, les prix des maisons de vacances pourraient également surprendre les voyageurs cette année. Les tarifs quotidiens moyens sur Airbnb et Vrbo ont augmenté de 23% à l’échelle nationale au premier trimestre 2021 par rapport à la même période en 2019, a déclaré Ford à CNBC. Cela est dû en partie à la hausse de la valeur des maisons aux États-Unis combinée à un effort des sociétés de location pour récupérer les revenus perdus plus tôt dans la pandémie, selon les recherches de son entreprise. « Nous pensons que c’est un cas clair d’offre et de demande qui a un impact sur le paysage des prix – les propriétaires de location suivent les augmentations de prix autour d’eux », a déclaré Ford. « Avec des données, les propriétaires de location à court terme sont plus informés que jamais. » Certains marchés sont plus durement touchés que d’autres. Sur les 265 marchés examinés par AirDNA et Trips to Discover, 16 ont vu les tarifs journaliers moyens de location de maisons augmenter de plus de 50 %.

Les prix des maisons de vacances augmentent le plus le long de la côte est, où les tarifs quotidiens moyens ont augmenté de 34% par rapport à 2019, selon l’étude. Cela se produit surtout à Long Island, où vivent les Hamptons, où les prix des maisons ont grimpé en flèche après que les familles ont fui New York pour vivre et travailler à temps plein dans leur résidence secondaire. Les hausses de prix ne sont cependant pas attribuables à la demande partout, car l’intérêt global pour les recherches de voyages vers les destinations de la côte est a chuté de 32 %. La côte du New Jersey est l’exception. Le taux d’intérêt pour les recherches (+66 %) et les taux de location de maisons (+77) ont augmenté – ce dernier passant de 213 $ à 378 $ en deux ans – indiquant que les touristes s’intéressent au soleil et au plaisir des plages du New Jersey, même si cela leur coûte plus cher.

Fuir les foules

Avec des vacanciers qui se rassemblent dans bon nombre des mêmes destinations, cela laisse certains lieux de vacances – même bien connus – avec moins de monde que d’habitude. Le rapport de Trips to Discover a identifié des endroits où les voyageurs peuvent se rendre pour échapper à la foule, notamment : Montagnes Vertes, Vermont

La ville de New York

La côte de Washington

Columbus, Ohio

Louisville, Kentucky

Tallahassee, Floride Les recherches dans chacun de ces endroits ont diminué de plus de 50 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

« Joyaux cachés »

Les voyageurs qui veulent moins de monde mais ne veulent pas d’augmentations de prix peuvent se tourner vers une liste de « joyaux cachés », comme les appelle Trips to Discover. Ils combinent le meilleur des deux mondes : des taux de location de maisons stables ou en baisse et un faible intérêt pour les recherches en ligne.