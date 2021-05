Où voyagent les Américains non vaccinés? Les grandes villes, une étude suggère

Les Américains vaccinés et non vaccinés ont des attitudes différentes à propos de l’idée de voyager ce printemps, selon les conclusions d’une entreprise de technologie de marketing. Et ils ne sont pas différents de la manière que vous pourriez supposer. Avec la flambée des réservations de voyages, les données de Zeta Global, basée à New York, indiquent que les Américains non vaccinés semblent plus à l’aise pour voyager – et vers des endroits plus densément peuplés – que les personnes vaccinées.

Les personnes vaccinées attendent plus longtemps pour voyager

Zeta Global a mené une enquête auprès de 3 700 consommateurs américains à la mi-mars et a combiné les résultats avec des informations sur les visites des hôtels et des aéroports de ces répondants en février et mars. Dans l’enquête, 67% des répondants vaccinés ont déclaré qu’ils ne voyageraient pas avant la fin du mois de mai, mais seulement 59% des Américains non vaccinés ont indiqué qu’ils attendraient aussi longtemps.

Soins vaccinés plus sur les mesures de santé

Plus de 80% des personnes vaccinées qui ont participé à l’enquête se sont déclarées préoccupées par les restrictions de santé publique en place dans les destinations prévues, contre seulement 38% des voyageurs non vaccinés qui partageaient cette préoccupation. Il est possible que les personnes vaccinées se sentent plus à l’aise de voyager lorsqu’il y a des restrictions de santé en place, tandis que les voyageurs non vaccinés sont plus intéressés par la façon dont les restrictions locales limiteront leur voyage, a déclaré David Steinberg, PDG de Zeta Global. L’enquête a indiqué que 62% des voyageurs non vaccinés ne sont « pas du tout » préoccupés par les restrictions de santé publique à leurs destinations de voyage, alors que seulement 19% des voyageurs vaccinés ont dit la même chose.

Voyager dans différents endroits

Les données de Zeta Global ont montré que les principales destinations des voyageurs en février et mars étaient New York, Denver, Atlanta, Dallas-Fort Worth, Philadelphie et deux villes de Floride – Orlando et Tampa. Cependant, les tendances ont divergé lorsqu’elles étaient ventilées en fonction du statut vaccinal des voyageurs, a déclaré Neej Gore, responsable des données de la société.

Meilleures destinations pour les voyageurs vaccinés Minneapolis-St. Paul

Columbus, Ohio

Washington DC

Boston

Baltimore

Cincinnati

Indianapolis Source: Zeta Global, visites d’hôtels et de vols

« Les Américains vaccinés choisissent des endroits dans le nord-est et le Midwest », a déclaré Gore à CNBC, ajoutant que les non-vaccinés se sont rendus dans des endroits du sud et le long de la côte ouest.

Meilleures destinations pour les voyageurs non vaccinés Houston

Miami-Fort Lauderdale

Los Angeles

Salt Lake City

San Antonio

Seattle-Tacoma

Austin, Texas

Little Rock, Ark. Source: Zeta Global, visites d’hôtels et de vols

Cependant, les données sur les voyages d’avril ont montré un changement dans les habitudes des voyageurs. Les personnes non vaccinées se sont dirigées vers des villes densément peuplées, tandis que les non vaccinées se sont rendues dans de grands espaces, selon les données de voyage compilées par Zeta. « Las Vegas est la ville avec le plus grand changement relatif », a déclaré Gore, faisant référence à des données qui ont montré que le nombre de voyageurs non vaccinés visitant les hôtels de Las Vegas a triplé en avril par rapport au mois précédent, tandis que le nombre de visiteurs vaccinés y a diminué. De même, le nombre de voyageurs non vaccinés qui se sont rendus en Floride en avril a augmenté (+ 6%), mais a diminué chez les voyageurs vaccinés (-16%).

Officieusement connu sous le nom de «Big Sky Country», le Montana a attiré plus d’Américains vaccinés que d’Américains non vaccinés le mois dernier. Mike Kemp | In Pictures Ltd. | Corbis historique | Getty Images

Les tendances de la Floride sont principalement le résultat des voyages entrants à Miami et à Fort Lauderdale, a déclaré Zeta Global. Les voyages ont augmenté de 77% pour les voyageurs non vaccinés et de 33% pour les voyageurs vaccinés. Alors que le Nord-Est et le Midwest restent des destinations populaires pour les voyageurs vaccinés, «les répondants vaccinés voyagent actuellement davantage vers le Nord-Ouest», a déclaré Gore, sur la base de données montrant une augmentation du nombre de voyageurs vaccinés vers l’Oregon, Washington, le Montana et les Dakota. Les voyages vers ces États n’ont pas augmenté parmi les personnes non vaccinées, à l’exception de l’Oregon, qui, selon la société, est principalement due à l’augmentation des voyages à Portland par les deux groupes.

Les nord-est qui volent moins

Indice de l’économie numérique 2021 d’Adobe, qui est sorti le mois dernier, a montré des variations régionales dans les habitudes de voyage estivales. Le rapport a montré que les Nord-Est volent moins que les autres Américains, avec des réservations de vols en mars en provenance de la région à seulement 56% des niveaux pré-pandémique, un nombre qui est en deçà des rebonds de réservation en provenance de l’Ouest (63%), du Sud (70% ) et Midwest (75%). Les recherches d’Adobe indiquent que les achats de vols des Northeasterners sont plus étroitement liés aux taux de vaccination régionaux. Pour chaque augmentation de 1% des vaccinations dans le Nord-Ouest, il y avait une augmentation de 3,2% des réservations de vols, la plus élevée de toutes les régions des États-Unis.

Séparation de Harry École de médecine de l'Université Duke

«Le nord-est a été durement touché au tout début de la pandémie, ce qui a probablement incité les résidents à s’auto-restreindre en ce qui concerne les voyages et les interactions sociales», a déclaré Taylor Schreiner, directeur d’Adobe Digital Insights.. La zone, cependant, est densément peuplée, a déclaré Schreiner, donc « des alternatives réalisables pour voir la famille et les amis » existent. « Une grande partie de la population américaine est à distance de route de New York », a-t-il dit, ce qui réduit le coût d’opportunité de ne pas voler. «

« Risque accru » pour les non vaccinés