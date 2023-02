Où vous devriez vous diriger pour survivre à un hiver nucléaire apocalyptique, selon les scientifiques | Actualités scientifiques et techniques

Si 2023 est l’année où le monde commence à s’effondrer, les scientifiques pensent qu’ils savent où vous devez vous diriger pour survivre.

Le Doomsday Clock s’est rapproché le plus de la catastrophe mondiale qu’il ait jamais été – en grande partie à cause de l’invasion de la Russie Ukraine et aussi le crise climatique.

Maintenant, les chercheurs disent Australie et Nouvelle-Zélande font partie des cinq nations insulaires les plus susceptibles de survivre à un hiver nucléaire apocalyptique.

L’étude, réalisée par l’Université d’Otago et Adapt Research en Nouvelle-Zélande, a examiné l’impact d’une “catastrophe sévère réduisant le soleil” telle qu’une guerre nucléaire, un super volcan ou une frappe d’astéroïdes sur les systèmes agricoles mondiaux.

Des chercheurs ont découvert l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Islandeles îles Salomon et le Vanuatu sont les plus capables de continuer à produire de la nourriture malgré la réduction de l’ensoleillement et la chute des températures – et d’aider à relancer une civilisation humaine effondrée.

Ils ont étudié l’impact des scénarios de réduction abrupte de l’ensoleillement (ASRS) sur 38 nations insulaires et évalué 13 facteurs susceptibles de déterminer le succès de leur survie.

Il s’agissait notamment de comparer la production alimentaire des nations, l’autosuffisance énergétique, la fabrication, les relations commerciales, la cohésion sociale, les défenses et la taille de la population.

“Il y aura probablement des poches de survivants autour de la planète, même dans les cas d’ASRS les plus graves”, indique l’étude, seuls les pays les plus “résilients” survivant.

Ils se sont concentrés sur la Nouvelle-Zélande comme étude de cas et ont découvert que, bien qu’elle puisse produire suffisamment de nourriture dans une telle crise, ses “lacunes” résidaient dans la fabrication et sa dépendance aux importations d’énergie.

Les chercheurs ont également découvert que les répercussions d’un hiver nucléaire ou d’un autre ASRS ne seraient pas ressenties de manière uniforme, la destruction physique, la contamination radioactive et la baisse de température étant les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves dans l’hémisphère nord, plutôt que dans l’hémisphère sud.

Les chercheurs ont conclu : « Notre hypothèse est que les nations insulaires, en particulier dans l’hémisphère sud, souffriraient généralement moins de l’ASRS. La société technologique complexe sur ces îles pourrait persister et une préparation ciblée pourrait augmenter la probabilité d’une reprise mondiale.

La recherche a été publiée dans la revue internationale Risk Analysis.

Un hiver nucléaire est causé par la suie provenant d’explosions d’ogives généralisées. Photo de fichier d’une explosion atomique imaginaire



On dit qu’un hiver nucléaire est ce qui se passe lorsque d’énormes boules de feu provenant d’ogives nucléaires qui explosent mettent le feu à de vastes étendues de terre, provoquant d’énormes panaches de fumée et de poussière qui se retrouvent dans l’atmosphère, enveloppant la surface de la planète. Alors que des millions de personnes mourraient dans une apocalypse nucléaire, des millions d’autres périraient à cause de l’impact sur les approvisionnements alimentaires.