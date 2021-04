Les téléspectateurs de LINE Of Duty ont été captivés par le jeu de devinettes traditionnel de «deviner le mauvais» à chaque fois que le drame de la BBC est diffusé.

Mais beaucoup ont également été occupés à repérer où ils ont vu le défilé de flics douteux, de crims et d’avocats glissants.

Les stars de Line of Duty ont l’air très développées ces jours-ci – mais ce n’était pas toujours le cas[/caption]

Ici, nous essayons d’aider avec la dernière série de « où ai-je vu eux avant que?’

Parce que d’EastEnders à Bridgerton et même The Inbetweeners, les grandes stars de Line of Duty se sont toujours cachées à la vue …

DCI Ian Buckells

AC-12 s’est assuré que Buckells se soit retrouvé derrière les barreaux après avoir attaqué le coffre de sa voiture[/caption]

Il s’est fait prendre en prison pour avoir été douteux, mais le personnage de Nigel Boyle n’en était pas moins un transgresseur de la loi lorsqu’il était le barman des Inbetweeners.

En tant que tireur de pinte voyou, il a servi un pub entier rempli d’écoliers et n’a branlé qu’après une dispute avec Will McKenzie dans la sitcom classique.

Jimmy Lakewell

Jimmy Lakewell a fait un mauvais appel quand il a insisté pour être renvoyé en prison[/caption]

Sa décision de se débarrasser de David Brent de Ricky Gervais dans The Office était plus judicieuse[/caption]

Alors que l’avocat pénaliste du drame, Jimmy s’est retrouvé en prison, où il a connu une fin macabre après que Steve Arnott l’ait fait sortir de prison.

Mais les téléspectateurs le connaîtront également sous le nom de Neil Godwin, directeur de la succursale de Swindon de The Office qui devient le patron de David Brent.

PCC Rohan Sindwhani

Ace Bhatti joue le rôle du chef politique de la police centrale – mais est-il bon ou mauvais?[/caption]

Il était certainement un problème en tant que Yusef Khan, l’ex-mari brutal de Zainab[/caption]

Le suzerain politique Rohan Sindwhani avait l’air de rendre la vie très difficile à Ted Hastings mais pourrait très bien avoir été son protecteur (comme d’habitude avec Line of Duty, jouer à «choisir les méchants» est une science inexacte).

Il est joué par l’ancienne star d’EastEnders Ace Bhatti, qui était l’ex-mari brutalement violent de Zainab – et a également joué Bobby Khan d’Emmerdale.

Surintendant Ted Hastings

Dans Line of Duty, Ted Hastings d’Adrian Dunbar semble (pour la plupart) incorruptible[/caption]

Ted Hastings peut repérer un mauvais coup à vingt pas, mais l’acteur Adrian Dunbar a également incarné des suspects de meurtre et même – la mère de Dieu – un flic corrompu lui-même.

L’acteur, 62 ans, a joué dans le hit de la BBC Ashes To Ashes dans le rôle de l’inspecteur-détective Martin Summers, un PC corrompu du poste de police de Fenchurch East.

DI Kate Fleming

Vicky dans This Is England aux côtés d’une autre légende de Line of Duty, Stephen Graham[/caption]

Vicky McClure est l’une des meilleures choses de Line Of Duty en tant que DCI Kate Fleming.

Mais l’actrice de 37 ans était dans une forme beaucoup plus sauvage dans son rôle d’évasion dans le film This is England en 2006 et dans la série télévisée Channel 4 qui a suivi, comme Lol.

DCI Jo Davidson

BBC / World Productions

DCI Jo Davidson semble aux manières douces – mais beaucoup pensent qu’elle n’est pas bonne[/caption]

Kelly McDonald était l’une des stars du film culte classique Trainspotting[/caption]

Elle semble certainement être fermement sur la liste « douteuse », mais AC-12 n’a toujours pas réussi à épingler suffisamment de saleté sur Davidson pour la faire entrer (encore).

Kelly McDonald, l’actrice elle, a joué dans tout, de Nanny McPhee à Boardwalk Empire et Harry Potter.

Mais elle est toujours célèbre pour son apparition en 1996 dans le classique culte Trainspotting dans le rôle de Diane, une écolière impitoyable qui fait chanter Renton.





DC Jodie Taylor

Jodie Taylor était une épine dans le flanc de l’AC-12 dans la dernière série de Line of Duty[/caption]

Elle a un rôle très différent d’Eloise Bridgerton dans le drame à succès de Netflix[/caption]

Il y a une sorte de porte tournante entre Line of Duty et Bridgerton, avec pas moins de cinq étoiles apparaissant dans les deux.

La plus notable est Claudia Jesse, qui joue à la fois la marchande impertinente Eloise Bridgerton et la furtive série quatre Jodie, qui a rapporté les activités de Kate à Roz Huntley.