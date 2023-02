Où vont les voyageurs chinois ? Thaïlande et plus en Asie du Sud-Est

Les réservations d’hôtels à l’étranger par les voyageurs chinois continentaux ont également quadruplé par rapport à l’année dernière, a déclaré Ctrip. Pourtant, un endroit s’est démarqué – Bangkok, où “le nombre d’hôtels pendant les vacances a augmenté de plus de 33 fois”, a déclaré Ctrip.

Les réservations de voyages des résidents chinois en dehors du continent ont augmenté de 640% par rapport à la période des vacances de l’année dernière – et Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Chiang Mai, Manille et Bali étaient les principales destinations, selon les données de Ctrip.

Les voyageurs chinois ont préféré l’Asie du Sud-Est pour les voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire, qui se sont terminées début février, selon le site Web de réservation en chinois du groupe Trip.com, Ctrip.

Les restrictions de vol, les problèmes de visa et les règles d’entrée qui ne les concernent que compliquent les choses pour les résidents chinois qui sont prêts à voyager à l’étranger.

Dans un enquête l’année dernière, les voyageurs chinois ont déclaré qu’ils souhaitaient surtout visiter l’Europe, l’Australie, le Canada, le Japon et la Corée du Sud.

Les voyages de groupe au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam ne sont pas encore autorisés.

La Chine a repris les visites de groupe organisées par les agences de voyages le 6 février. Les visites dans 20 pays sont autorisées, y compris les pays d’Asie du Sud-Est comme La Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge, les Philippines, la Malaisie, Singapour et le Laos, ainsi que les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, la Hongrie, Cuba et la Russie.

Le deuxième endroit le plus populaire pour les visites de groupe est les Maldives, et après cela, l’Égypte, a-t-il déclaré.

La première tournée de groupe de Ctrip est partie le 7 février, avec des voyageurs à destination de Bangkok et de la ville balnéaire voisine de Pattaya, a déclaré Lee.

Mais en quelques jours, les autorités thaïlandaises ont abandonné la règle, au milieu de la colère croissante de la Chine envers les pays imposant de nouvelles règles aux résidents chinois.

Charnvirakul a déclaré que le revirement politique de la Thaïlande était lié à la science, et non aux craintes de contrarier les voyageurs chinois, ajoutant que “plus de 75% de notre peuple a [Covid] des anticorps provenant à la fois des vaccinations et de l’infection.”

Il a déclaré que sur les 30 millions de touristes attendus par la Thaïlande cette année, 12 à 15 millions pourraient venir de Chine.

“Les touristes chinois ont été très vitaux pour notre industrie du tourisme”, a déclaré Charnvirakul.