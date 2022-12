Où vont les sapins de Noël vivants après les fêtes ? Voici ce que les experts vous suggèrent de faire – Shaw Local

Une fois les cadeaux ouverts, les célébrations terminées et les aiguilles de pin jonchant le sol, il sera bientôt temps de se débarrasser de cet arbre de Noël.

Les experts en environnement disent qu’il est important de préparer votre arbre pour le processus.

Une fois ramassés en bordure de rue, les sapins de Noël vivants seront généralement broyés ou compostés dans les installations de notre région.

Décoller toutes les décorations est la tâche centrale.

Cela comprend des lumières, des guirlandes, des guirlandes, des ornements et des crochets d’ornement errants. Si vous retirez l’arbre à l’aide d’un sac en plastique pour éviter que davantage d’aiguilles ne tombent dans la maison, assurez-vous de séparer le sac de l’arbre afin qu’il ne se retrouve pas dans le paillis ou le compost.

“Nous avons encouragé les gens à faire ce qu’il faut avec leur arbre afin qu’il puisse être bien paillé”, a déclaré Kay McKeen, fondatrice et directrice exécutive de SCARCE.

SCARCE est une organisation à but non lucratif d’éducation environnementale basée dans le comté de DuPage.

En plus de mettre votre arbre en bordure de rue pour le ramassage, a déclaré McKeen, il existe d’autres façons créatives de se débarrasser de votre arbre, comme le laisser à l’extérieur pour aider à fournir un abri à la faune. Au printemps, l’arbre peut être coupé et jeté avec les déchets de jardin.

“C’est certainement un excellent moyen d’aider l’environnement et de s’assurer que les arbres seront paillés”, a déclaré McKeen. «Beaucoup de gens les appuieront contre un autre arbre, et c’est alors un excellent brise-vent pour les oiseaux et les insectes. Certaines personnes mettent du beurre de cacahuète non salé sur des pommes de pin et les mettent dans les arbres. C’est un excellent moyen de profiter aux créatures.

Dans le comté de Lake, les arbres peuvent également aller dans les réserves forestières locales. Les arbres donnés seront déchiquetés et utilisés pour les sentiers et l’aménagement paysager.

Les arbres seront acceptés à huit sites de dépôt entre le 26 décembre et le 1er février, de 6h30 au coucher du soleil. Déposer Informations sur le site peut être trouvé à lcfpd.org/holiday-tree-recycling.

Si vous prévoyez de laisser votre arbre en bordure de rue, les entreprises de services de gestion des déchets proposent généralement le ramassage des arbres de Noël au cours des deux premières semaines de janvier, en ramassant les arbres avec des camions de déchets de jardin séparés du ramassage régulier des ordures. Les entreprises apporteront ensuite les arbres aux installations locales pour élimination.

Waste Management livre des arbres de Noël à des installations de compostage telles que l’installation de compostage Willow Ranch à Romeoville, qui est gérée par l’entreprise.

Groot, une autre entreprise de services de gestion des déchets, amène d’abord les arbres à l’une de leurs stations de transfert, comme l’installation de recyclage des matériaux d’Elk Grove Village. Les arbres sont ensuite chargés sur des véhicules plus gros comme des tracteurs et des remorques et envoyés à Thelen Materials, une installation d’élimination des déchets de jardin et du compost à Antioche.

Flood Brothers, qui avait précédemment signalé sur son site Web que la verdure des fêtes serait jetée avec les ordures ordinaires, a récemment déclaré que les arbres de Noël ramassés en bordure de rue seront transformés en paillis dans une installation de déchets de jardin approuvée en janvier.

Alors que les installations de déchets de jardin ferment souvent en décembre, elles rouvriront généralement brièvement en janvier pour accepter les arbres de Noël.

Tia Messino, assistante du directeur du village de Carol Stream, qui sous-traite l’enlèvement des déchets à Flood Brothers, a déclaré que le village n’avait pas composté d’arbres depuis plusieurs années car ils n’étaient pas au courant d’autres options.

Elle a déclaré que les arbres du village iraient désormais à Midwest Compost, une installation à West Chicago.

“Nous sommes juste excités”, a déclaré Messino. “Nous travaillons tout le temps avec SCARCE, et d’avoir cette opportunité d’améliorer la durabilité de notre communauté, nous sommes simplement reconnaissants pour cette opportunité.”

https://www.dailyherald.com/news/20221226/where-do-live-christmas-trees-go-after-the-holidays-heres-what-experts-suggest-you-do