Pour entendre plus d’histoires audio d’éditeurs comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android. Face à la tâche ardue de répartir une offre limitée de vaccins contre les coronavirus, les responsables de l’administration Trump ont proposé une formule apparemment simple l’année dernière pour rationaliser la distribution des vaccins. Premièrement, les administrateurs fédéraux exécuteraient un algorithme automatisé pour diviser les doses de vaccin à l’échelle nationale, en fonction de la taille de la population adulte de chaque État. Ensuite, chaque État déciderait comment distribuer les injections aux hôpitaux locaux, aux maisons de soins infirmiers et aux cliniques. Mais plutôt que de rationaliser la distribution des vaccins, disent les experts en santé publique, l’algorithme a alourdi le fardeau de nombreux États. Cela les oblige à proposer plusieurs plans de livraison pour leurs quotas hebdomadaires de plans Pfizer et Moderna, même si les différentes expéditions sont destinées aux mêmes cliniques et hôpitaux.

«La façon dont il est mis en place est si compliquée», a déclaré le Dr Michelle Fiscus, directeur médical du Département de la santé du Tennessee sur les maladies à prévention vaccinale et Programme de vaccination. Son équipe a d’abord eu recours à la planification des livraisons de vaccins avec une grande carte papier de l’État, a-t-elle déclaré, recouverte de notes autocollantes roses et jaunes. «Si ces parcelles artificielles étaient supprimées», a-t-elle dit, «cela nous aiderait énormément.» La formule fédérale d’attribution des vaccins fait partie des dizaines d’algorithmes – certains systèmes automatisés et d’autres simples listes de priorités – utilisés par les agences gouvernementales de santé et les systèmes hospitaliers à travers les États-Unis pour aider à déterminer où les vaccins sont envoyés et qui peut les obtenir. Les algorithmes sont destinés à accélérer les tirs de Covid-19 des usines pharmaceutiques aux bras des gens. Les formules suivent généralement les directives des Centers for Disease Control and Prevention recommandant que travailleurs de la santé de première ligne, les résidents des maisons de retraite médicalisés, les personnes âgées et les personnes présentant des risques sanitaires majeurs ont la priorité pour les vaccins. Pourtant, les agences fédérales, les États, les services de santé locaux et les centres médicaux ont chacun développé des formules d’allocation différentes, basées sur une variété de éthique et considérations politiques. Résultat: les Américains connaissent de grandes disparités dans l’accès aux vaccins. L’Oregon, par exemple, a priorité aux enseignants par rapport aux personnes âgées pour Covid Shots, une approche qui pourrait aider les écoles et les entreprises à rouvrir. Le New Jersey a fait passer les fumeurs avant les éducateurs, ce qui pourrait sauver des vies.

Certaines formules de hiérarchisation sont également en conflit les unes avec les autres ou imposent des règles normatives telles qu’elles entravent les vaccinations, selon les experts en santé publique. Pourtant, de nombreux Américains ne sont peut-être pas conscients des couches d’algorithmes qui influencent leur accès aux vaccins.

Ellen P. Goodman, professeur à la Rutgers Law School qui étudie la manière dont les gouvernements utilisent les systèmes de prise de décision automatisés, a déclaré que des algorithmes étaient nécessaires pour attribuer efficacement les vaccins. Mais les agences publiques et les centres de santé devraient être transparents sur les formules de priorisation, a-t-elle ajouté. «Nous voulons savoir qui les utilise, ce qu’ils essaient de faire, à qui appartiennent les algorithmes propriétaires, s’ils sont audités», dit-elle. Les formules de hiérarchisation des vaccins se divisent en gros en trois niveaux: fédéral, étatique et local. Au plus haut niveau, l’opération Warp Speed ​​- un effort fédéral multi-agences, créé par l’administration Trump – a géré la distribution de vaccins à l’échelle nationale via Tiberius, un portail en ligne développé par Palantir, le géant de l’exploration de données. L’administration Biden, qui a retiré le nom du programme, a repris et poursuit l’effort. Pour répartir les doses, les administrateurs fédéraux utilisent un algorithme simple. Il divise automatiquement la quantité totale de vaccin disponible chaque semaine entre les 50 États – ainsi que les territoires américains et quelques grandes villes comme New York – en fonction du nombre de personnes de plus de 18 ans à chaque endroit. Certains responsables de la santé et chercheurs ont cependant décrit l’algorithme de Tiberius comme une boîte noire. «Pourquoi ne peuvent-ils pas rendre publiques les méthodes qu’ils utilisent pour réaliser ces estimations?» m’a dit Dr Rebecca Weintraub, professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School et co-auteur de une étude récente sur les plans de vaccination des États. «Pourquoi les États reçoivent-ils un nombre de doses différent de celui prévu par semaine?» Les États ont commencé à mettre en garde contre les inconvénients de Tibère l’automne dernier. Dans les plans de vaccination provisoires déposés auprès du CDC, certains administrateurs de la santé publique se sont plaints du fait que trop encombrant et que les attributions hebdomadaires de l’algorithme rendraient difficile la planification de campagnes de vaccination de plusieurs mois.

Un autre inconvénient potentiel: l’algorithme Tiberius calcule les allocations de vaccins des États sur la base des données de l’American Community Survey, un sondage auprès des ménages du United States Census Bureau qui peut sous-dénombrer certaines populations – comme les immigrants sans papiers ou les communautés tribales – à risque pour le virus. Bien que les experts en démographie aient déclaré que les données de l’enquête étaient la meilleure ressource disponible, ils ont averti marges d’erreur au plus petit niveau des secteurs de recensement. Cela pourrait potentiellement entraîner des problèmes dans les États utilisant Tiberius pour l’attribution locale de vaccins. Déjà, les responsables de la santé publique de l’Oklahoma ont découvert qu’une formule fédérale d’attribution des vaccins surestimait le nombre de doses dont les maisons de soins infirmiers auraient besoin et ont réattribué les vaccins aux personnes de 65 ans ou plus qui ne vivent pas dans des établissements de soins de longue durée. Et des États comme Washington ont créé leurs propres systèmes d’allocation – en utilisant des ensembles de données fédéraux et locaux – pour tracer la distribution des vaccins pour les expéditions de doses hebdomadaires.